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ФИФА даде зелена светлина на Аржентина за екипа срещу Англия

ФИФА даде зелена светлина на Аржентина за екипа срещу Англия

14 Юли, 2026 17:15 823 8

  • аржентина-
  • екип-
  • англия-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Решението идва след специално отправено искане от страна на действащите шампиони, целящо да осигури малко, но потенциално решаващо предимство в ключовия сблъсък

ФИФА даде зелена светлина на Аржентина за екипа срещу Англия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световната футболна централа (ФИФА) даде своето официално разрешение на Аржентина да излезе с резервния си тъмносин екип в дългоочаквания полуфинал на Мондиал 2026 срещу Англия.

Решението идва след специално отправено искане от страна на действащите шампиони, целящо да осигури малко, но потенциално решаващо предимство в ключовия сблъсък.

Искането на „гаучосите“ е било подадено дни преди историческия мач, който ще се проведе в сряда на стадион „Атланта“.

Това ще бъде първият път, в който 39-годишният Лионел Меси ще се изправи срещу Англия в своята кариера, добавяйки допълнителен заряд към дербито.

Според журналиста Гастон Едул, аржентинският щаб е настоял за промяната от емблематичния светлосин и бял раиран екип към тъмносиния, който е бил използван само веднъж досега в турнира - при победата с 3:1 над Йордания в груповата фаза. Надеждата е, че тъмносиният цвят отново ще донесе късмет срещу старите съперници.

В официален документ на ФИФА за цветовото обозначение на мачовете се потвърждава, че Аржентина ще играе с тъмносиня фланелка, черни шорти и черни чорапи.

От своя страна, Англия ще запази традиционния си изцяло бял екип. Вратар на Англия, Джордан Пикфорд, ще бъде облечен в жълто, докато неговият аржентински колега Еми Мартинес ще носи тъмнозелен екип.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    3 2 Отговор
    Ха дано от цвета на екипа го докарат или с помощта ва великия бял баща чичо Дони!

    17:18 14.07.2026

  • 2 Ха-ха

    4 6 Отговор
    Сега ако дадат право и на Меси да вкара гол с ръка като Марадона някога… Цяла Аржентина празнуваше тогава, върна си го за Фолклендските Малвински острови, дето не бяха нейни.

    Коментиран от #3

    17:21 14.07.2026

  • 3 Божията ръка

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    Другият гол на Марадона беше унизителен за Англия.

    17:25 14.07.2026

  • 4 Давай Аржентина

    8 2 Отговор
    Ще се радвам аржентинците да натикат островитяните на кучето в мишата дупка.

    17:40 14.07.2026

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Нищо и никой не може да спре Англичаните да отмъстят на Аржентина за гола на дин Диего с ръка пред погледа на българския съдия Богдан Дочев.

    Коментиран от #8

    18:22 14.07.2026

  • 6 Ще бъде интересно

    2 2 Отговор
    Меси пак ще снове като мишка с късите си краченца между чернокожи англичани.

    Коментиран от #7

    18:31 14.07.2026

  • 7 Ицо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ще бъде интересно":

    Да, а през това време Роналдо ще опъне стройната си атлетична фигура на дивана вкъщи и ще гледа остатъка от световното първенство по телевизията!

    18:37 14.07.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Всичко се връща на този свят. Англичаните станаха шампиони с измислен гол 1966 срещу Германия. На този гол викаха Ghost goal и Уембли гол. Немците никога не признават , че Англия в завоювала световна титла. Така , че да си мълчат за Божията ръка. By the way , англичаните тогава се зарекоха , никога да не позволят българин да свири голямо мач. Заради Богдан Дочев.

    18:49 14.07.2026

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