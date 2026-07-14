ФИФА даде зелена светлина на Аржентина за екипа срещу Англия

Световната футболна централа (ФИФА) даде своето официално разрешение на Аржентина да излезе с резервния си тъмносин екип в дългоочаквания полуфинал на Мондиал 2026 срещу Англия.

Решението идва след специално отправено искане от страна на действащите шампиони, целящо да осигури малко, но потенциално решаващо предимство в ключовия сблъсък.

Искането на „гаучосите“ е било подадено дни преди историческия мач, който ще се проведе в сряда на стадион „Атланта“.

Това ще бъде първият път, в който 39-годишният Лионел Меси ще се изправи срещу Англия в своята кариера, добавяйки допълнителен заряд към дербито.

Според журналиста Гастон Едул, аржентинският щаб е настоял за промяната от емблематичния светлосин и бял раиран екип към тъмносиния, който е бил използван само веднъж досега в турнира - при победата с 3:1 над Йордания в груповата фаза. Надеждата е, че тъмносиният цвят отново ще донесе късмет срещу старите съперници.

В официален документ на ФИФА за цветовото обозначение на мачовете се потвърждава, че Аржентина ще играе с тъмносиня фланелка, черни шорти и черни чорапи.

От своя страна, Англия ще запази традиционния си изцяло бял екип. Вратар на Англия, Джордан Пикфорд, ще бъде облечен в жълто, докато неговият аржентински колега Еми Мартинес ще носи тъмнозелен екип.