ФИФА даде зелена светлина на Аржентина за екипа срещу Англия

Световната футболна централа (ФИФА) даде своето официално разрешение на Аржентина да излезе с резервния си тъмносин екип в дългоочаквания полуфинал на Мондиал 2026 срещу Англия.
Решението идва след специално отправено искане от страна на действащите шампиони, целящо да осигури малко, но потенциално решаващо предимство в ключовия сблъсък.
Искането на „гаучосите“ е било подадено дни преди историческия мач, който ще се проведе в сряда на стадион „Атланта“.
Това ще бъде първият път, в който 39-годишният Лионел Меси ще се изправи срещу Англия в своята кариера, добавяйки допълнителен заряд към дербито.
Според журналиста Гастон Едул, аржентинският щаб е настоял за промяната от емблематичния светлосин и бял раиран екип към тъмносиния, който е бил използван само веднъж досега в турнира - при победата с 3:1 над Йордания в груповата фаза. Надеждата е, че тъмносиният цвят отново ще донесе късмет срещу старите съперници.
В официален документ на ФИФА за цветовото обозначение на мачовете се потвърждава, че Аржентина ще играе с тъмносиня фланелка, черни шорти и черни чорапи.
От своя страна, Англия ще запази традиционния си изцяло бял екип. Вратар на Англия, Джордан Пикфорд, ще бъде облечен в жълто, докато неговият аржентински колега Еми Мартинес ще носи тъмнозелен екип.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фейк - либераст
17:18 14.07.2026
2 Ха-ха
Коментиран от #3
17:21 14.07.2026
3 Божията ръка
До коментар #2 от "Ха-ха":Другият гол на Марадона беше унизителен за Англия.
17:25 14.07.2026
4 Давай Аржентина
17:40 14.07.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #8
18:22 14.07.2026
6 Ще бъде интересно
Коментиран от #7
18:31 14.07.2026
7 Ицо
До коментар #6 от "Ще бъде интересно":Да, а през това време Роналдо ще опъне стройната си атлетична фигура на дивана вкъщи и ще гледа остатъка от световното първенство по телевизията!
18:37 14.07.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Сатана Z":Всичко се връща на този свят. Англичаните станаха шампиони с измислен гол 1966 срещу Германия. На този гол викаха Ghost goal и Уембли гол. Немците никога не признават , че Англия в завоювала световна титла. Така , че да си мълчат за Божията ръка. By the way , англичаните тогава се зарекоха , никога да не позволят българин да свири голямо мач. Заради Богдан Дочев.
18:49 14.07.2026