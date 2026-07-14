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Ювентус иска да привлече футболиста, който взриви Световното първенство

Ювентус иска да привлече футболиста, който взриви Световното първенство

14 Юли, 2026 22:01 810 1

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  • футбол

Освен Балогун, "бианконерите" искат и още един играч от Мондиал 2026

Ювентус иска да привлече футболиста, който взриви Световното първенство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският гранд Ювентус иска да привлече нападателя на американския национален отбор Фоларин Балогун, съобщава "Gazzetta dello Sport". Както е известно, отмененият червен картон на нападателя, което му позволи да играе среу Белгия, буквално взриви Мондиал 2026.

Освен Балогун, "бианконерите" искат и още един играч от Мондиал 2026. Става дума капитана на Кот д'Ивоар Франк Кесие. Той отказа да поднови договора си с Ал Ахли и е отворен за завръщане в Серия А. Пречка обаче би могло да се окаже искането от страна на агента на футболиста за над 5 милиона евро бонус при подписване.

Нападателят на ПСЖ Рандал Коло Муани остава основна цел на Ювентус, но „бианконерите“ водят преговори с френския гранд вече няколко седмици и заплашиха, че ще се оттеглят, ако парижани не намалят финансовите си изисквания.

Заради това футболистът на Монако Фоларин Балогун се очертава като реална опция за клуба от Торино.


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