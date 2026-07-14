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Сити готви мегасделка за откритието на Мондиал 2026

Сити готви мегасделка за откритието на Мондиал 2026

14 Юли, 2026 21:29 515 1

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Представянето на 18-годишния футболист за Мароко на Световното първенство по футбол е предизвикало вълна от интерес от водещи европейски клубове

Сити готви мегасделка за откритието на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити е заинтересован да привлече халфа на Лил Аюб Буади, според Дейвид Орнщайн от The Athletic.

Представянето на 18-годишния футболист за Мароко на Световното първенство по футбол е предизвикало вълна от интерес от водещи европейски клубове. Ръководството на Лил е готово да се раздели с играча за 100 милиона евро. Манчестър Сити в момента полага най-големи усилия, за да победи конкурентите си в надпреварата за Буади и се надява веднага да го интегрира в стартовия състав.

Националът на Мароко е в Лил от 2023 г., а договорът му с клуба е до лятото на 2029 г. Халфът изигра пет мача на Световното първенство по футбол.


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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Аюб Буади играе добре и е корав.Меси го ритна само 5 пъти през първите 20 минути

    21:34 14.07.2026

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