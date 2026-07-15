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Победата на Испания сложи край на един от най-странните рекорди в историята на Световните първенства

Победата на Испания сложи край на един от най-странните рекорди в историята на Световните първенства

15 Юли, 2026 07:59 1 407 5

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  • мондиал 2026

За първи път от 44 години финалът на Световното първенство ще се проведе без едновременно представителство на Байерн (Мюнхен) и Интер (Милано)

Победата на Испания сложи край на един от най-странните рекорди в историята на Световните първенства - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Класирането на Испания за финала на Мондиал 2026 г. след победата с 2:0 над Франция сложи край на една от най-необичайните и дългогодишни статистически серии в историята на надпреварата.

Става дума за това, че за първи път от 44 години финалът на Световното първенство ще се проведе без едновременно представителство на Байерн (Мюнхен) и Интер (Милано) с поне един играч и от двата клуба в последния мач.

Серията започна на Световното първенство през 1982 г. с финала между Италия и Германия (3:1), като тя продължи цели 11 поредни издания. Без значение кой стигаше до финала или кой вдигаше трофея, поне един футболист от Байерн и един от Интер едновременно присъстваха в най-големия мач в световния футбол през годините.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Испания обаче сложи край на тази традиция. Иберийците нямат в състава си нито един играч от баварския гранд или "нерадзурите", а с елиминирането на Франция отпаднаха и представителите на германския шампион Дайо Упамекано и Майкъл Олисе. Така за първи път от 1982 г., след 44 години, финалът на Световното първенство няма да има едновременно поне един играч и на Байерн, и на Интер.

Все пак един от двата клуба ще може да продължи серията, тъй като и двата отбора имат по един футболист в съставите на другите полуфиналисти Англия и Аржентина. Съответно това са Хари Кейн за Байерн и Лаутаро Мартинес за Интер.

История на рекорда за финалите на Мондиал с едновременно поне един играч и от двата клуба:

1982 г. - Играчи на Интер са италианците Алесандро Алтобели, Габриеле Ориали и Джузепе Бергоми, докато Байерн беше представен от германските национали Паул Брайтнер, Карл-Хайнц Румениге и Волфганг Дремлер.

1986 г. - На финала между Аржентина и Западна Германия, Байерн (Мюнхен) беше представен от Лотар Матеус, Дитер Хьонес и Норберт Едер, докато Интер Милано имаше Карл-Хайнц Румениге.

1990 г. - Байерн имаше Клаус Аугенталер, Юрген Колер, Олаф Тон и Раймонд Ауман, а Интер - също играчите на Бундестима Андреас Бреме, Лотар Матеус и Юрген Клинсман.

1994 г. - Интер беше представен от италианеца Никола Берти, а Байерн - от бразилеца Жоржиньо.

1998 г. - Интер имаше на финала бразилеца Роналдо и французина Юри Джоркаеф, а Байерн - Бишенте Лизаразу.

2002 г. - Байерн беше представен от Оливер Кан, Томас Линке, Йенс Йеремис и Карстен Янкер, а Интер от бразилеца Роналдо.

2006 - Байерн имаше Вили Саньол от Франция, а Интер - Марко Матераци, защитникът, който отбеляза на финала и стана световен шампион.

2010 г. - Байерн беше представен от нидерландците Ариен Робен и Марк ван Бомел, докато Интер имаше на финала също "лале" - Уесли Снайдер.

2014 г. - Байерн имаше масирано представителство в шампионската Германия: Мануел Нойер, Филип Лам, Жером Боатенг, Бастиан Швайнщайгер, Томас Мюлер, Тони Кроос и Марио Гьотце. Интер беше представен от аржентинеца Родриго Паласио, тогава в италианския клуб.

2018 г.- Байерн имаше Корентен Толисо, световен шампион с Франция, а Интер - Иван Перишич и Марсело Брозович, финалисти с Хърватия.

2022 г. - Байерн беше представен от французите Дайо Упамекано, Бенжамен Павар и Кингсли Коман, а Интер - от аржентинеца Лаутаро Мартинес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям кеф

    7 0 Отговор
    Френските кокошки, пардон петли, оскубани без перушина.

    Коментиран от #4

    08:25 15.07.2026

  • 2 И понеже

    5 2 Отговор
    написах, че Макрон ще ги вземе в коалицията на желаещите ме изтриха

    08:29 15.07.2026

  • 3 Кой води

    6 0 Отговор
    такива безумни и никому ненужни статистики?

    08:32 15.07.2026

  • 4 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям кеф":

    Негърски, не френски!

    08:52 15.07.2026

  • 5 Всъщност

    1 0 Отговор
    Може да се направи извод за селекцията в тези отбори . Особено на Интер , който мисля никога не е бил в челната десетка на най-богатите отбори .

    09:03 15.07.2026

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