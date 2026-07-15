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Спортът по ТВ в сряда (15 юли)

Спортът по ТВ в сряда (15 юли)

15 Юли, 2026 06:19 432 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (15 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1

13.20 Волейбол, Япония – Италия МАХ Спорт 2

14.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 11, мъже Евроспорт 1

17.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 2

20.00 Волейбол, България – Полша МАХ One

21.00 Волейбол, България – Испания, под 18 години МАХ Спорт 4

22.00 Англия – Аржентина БНТ 1, БНТ 3

00.00 Волейбол, Франция – Бразилия МАХ Спорт 1


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