Спортът по ТВ в сряда (15 юли)

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1
13.20 Волейбол, Япония – Италия МАХ Спорт 2
14.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 11, мъже Евроспорт 1
17.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 2
20.00 Волейбол, България – Полша МАХ One
21.00 Волейбол, България – Испания, под 18 години МАХ Спорт 4
22.00 Англия – Аржентина БНТ 1, БНТ 3
00.00 Волейбол, Франция – Бразилия МАХ Спорт 1
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