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Франция на колене, Испания елиминира "петлите" и е на финал на Мондиал 2026

Франция на колене, Испания елиминира "петлите" и е на финал на Мондиал 2026

14 Юли, 2026 23:58 1 047 40

  • франция-
  • испания-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Отборът на Луис де ла Фуенте победи с 2:0

Франция на колене, Испания елиминира "петлите" и е на финал на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испания ще играе на финал на световно първенство за втори път в историята си. "Фуриите" победиха Франция с 2:0 на полуфиналите, след като надигра отбора на Дидие Дешан и заслужено стигна до битката за трофея, като там очаква Аржентина или Англия. В деня, в който бе отпразнуван националния празник на Франция, в Далас празненствата ще са за испанците.

Микел Оярсабал откри резултата от дузпа в 22-ата минута. Наказателният удар бе отсъден след грешка и нарушение на Люка Дин срещу Ламин Ямал. Педро Поро се разписа в 58-ата минута след двойно с Дани Олмо. Тимът на Луис де ла Фуенте имаше контрол през голяма част от мача. Той не остави никакви шансове на блестящата атака на съперника и Мбапе и компания не създадоха почти никакви опасности пред Унай Симон.

Този двубой слага край на изключително успешния 14-годишен период на Дидие Дешан като селекционер на Франция. Под негово ръковдството "петлите" станаха световни шампиони през 2018 г. и играха финал на Мондиал 2022 и на Евро 2016.

Отборът на Луис де ла Фуенте владееше топката повече, което не бе изненада. "Петлите" действаха по-директно и опитваха да атакуват при всяка възможност, но в началото нямаха голям успех. Един пробив на Баркола отляво имаше потенциал, след като той преодоля Поро, но Кубарси спря опита му да центрира. Пред другата врата Испания получи фал пред наказателното поле, а Рабио получи първия жълт картон в мача, но Баена стреля в стената.

Пред французите се откри възможност за бърза атака след отлично подаване на Дембеле към Мбапе. Голмайсторът на тима на Дешан успя да запази топката за известно време, но около него имаше няколко човека и те успяха да му я отнемат. След известно затишие се стигна до дузпа след грешка на Люка Дин. Той спря топката във въздуха, но нямаше представа, че до него е Ямал и го изрита в наказателното поле. Оярсабал бе точен от бялата точка и даде преднина на Испания.

Малко след гола дойде първата пауза за вода. След подновяването на играта "петлите" не успяха да реагират. Те получиха нов неприятен удар, след като Уилям Салиба трябваше да бъде заменен принудително и на негово място се появи Максенс Лакроа. В играта на Франция нямаше никакъв ритъм и те не успяваха по никакъв начин да застрашат Унай Симон, а грешките зачестиха. В 38-ата минута след лошо подаване на Менян испанците направиха красива комбинация, която включваше пас с пета на Олмо, но бе завършена с неточен удар.

Чак към края на полувремето тимът на Дешан създаде по-сериозна опасност. Мбапе бе изведен зад защитата, но блестящо излизане на Симон извън наказателнот ополе предотврати удар. Последва ъглов удар и центриране, което доведе до разбъркване , но отбраната на Испания се справи. В добавеното време на първата част "петлите" имаха инициативата, но стигнаха само до едно остро центриране на Кунде и един неточен изстрел на Дембеле.

На почивката Дешан направи една смяна и извади Рабио, като пусна на негово място Ману Коне. Това обаче не даде искания резултат, поне в началото на второто чяст. Испания продължи да бъде доста по-организирания отбор и създаде някои положения. Ламин Ямал бе изведен на добра позиция, но флагът за засада бе вдигнат. Блестящото нападение на Франция нямаше идеи как да застраши съперника. "Фуриите" имаха контрол и в 58-ата минута нанесоха втори удар. Поро тръгна отдясно, направи двойно с Олмо и излезе сам срещу вратаря. Бранителят завърши отлично и удвои аванса на отбор на Де ла Фуенте.

Попадението още повече обърка френския тим, който нямаше отговор. Ситуацията на "петлите" можеше бързо стане още по-неприятна, тъй като Ямал бе изведен от Олмо зад защитата. Звездата на Барселона финтира и прати топката в мрежата с хубав удар, но попадението не бе зачетено поради засада.

Постепенно Франция пренесе играта и стигна до един удар на Мбапе, като след рикошет топката мина покрай вратата. Тази тендеция обаче бе кратка. При паузата за вода Дешан направи двойна смяна и пусна Раян Шерки и Тео Ернандес на мястото на Олисе и Дин, който направи доста слаб мач. Де ла Фуенте също направи няколко смени, като в игра се появиха Педри и авторът на два победни гола Микел Мерино.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    32 9 Отговор
    На Испания! Браво на Кукурея и Ямал! Великани! Красив футбол

    Коментиран от #14

    00:00 15.07.2026

  • 2 Исторически парк

    8 3 Отговор
    🐵🐒🙈🙉🙊🙊🐵❌❌❌❌❌❌

    00:02 15.07.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    32 3 Отговор
    Ами честито на Макрон и на Франция навръх националния им празник! 🤣🤣🤣

    00:02 15.07.2026

  • 4 Българин

    9 5 Отговор
    Корея е добър 😏

    00:02 15.07.2026

  • 5 Радев

    18 6 Отговор
    Казах днеска на макарон,че ще паднат 😏😎

    Коментиран от #16

    00:03 15.07.2026

  • 6 Отборът на...

    23 4 Отговор
    Шака Зулу беше дрисиран от испанците!

    00:03 15.07.2026

  • 7 Хахаха

    28 11 Отговор
    Чудесно!Много исках Франция да отпадне!Дано финала е Испания Аржентина!

    00:04 15.07.2026

  • 8 От отборът

    7 10 Отговор
    На Африка победи Африка Про Макс

    00:05 15.07.2026

  • 9 Дзак

    20 2 Отговор
    Стабилна Испания. Франция игра много пасивно (малко грубо) и отстъпи владеенето на топката и мача. Играта на контри не се получи.

    00:05 15.07.2026

  • 10 А50

    17 2 Отговор
    Чуждестранния легион на Франция отива директно в Африка

    00:05 15.07.2026

  • 11 Aлфа Bълкът

    15 17 Отговор
    Бях за Испания, ама такава дузпа не бих дал, но си надиграха Франция отвсякъде.
    До репортерчето от БНТ, Франция не си тръгва, ще опукат Аржентина на мача за 3-о място.

    Коментиран от #21

    00:06 15.07.2026

  • 12 Голям кеф

    22 6 Отговор
    На петлите им оскубаха перушината навръх националния им празник. Сега Макрон да ги включва в коалицията на желаещите и да ги праща на източния фронт. И руснаците да ги опън@т.

    00:06 15.07.2026

  • 13 Исторически парк

    16 2 Отговор
    🇪🇸 - 🐒 - 2:0

    00:07 15.07.2026

  • 14 Позор

    1 17 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Хобитите победиха великаните.

    Коментиран от #22

    00:08 15.07.2026

  • 15 Гоуст

    8 12 Отговор
    Поредно слабо съдийство. Нито Оярсабал беше изгонен в 10-тата минута, защото си прикри устата, нито Мбапе за удар с лакет в лицето на вратаря. Куп картони спестени... Тенденция е да е слабо съдийството

    Коментиран от #31

    00:09 15.07.2026

  • 16 Aлфа Bълкът

    6 13 Отговор

    До коментар #5 от "Радев":

    Пyтьо ти кажи, ние кога ще се класираме.

    Коментиран от #19

    00:09 15.07.2026

  • 17 Пловдив

    13 4 Отговор
    Северна Африка няма място на финала!

    00:09 15.07.2026

  • 18 Име

    6 3 Отговор
    Приятни сънища!

    00:09 15.07.2026

  • 19 Радев

    20 5 Отговор

    До коментар #16 от "Aлфа Bълкът":

    Когато децата ви спрат да слушат чалга 😉😘

    Коментиран от #32

    00:10 15.07.2026

  • 20 Верно ли бе

    15 6 Отговор
    Провал за Чичо Томовата колиба.

    00:10 15.07.2026

  • 21 Лопата Орешник

    18 12 Отговор

    До коментар #11 от "Aлфа Bълкът":

    Млъкни ве, бета помияр! Кой те пита ква дузпа би дал, селтак от всичко разбиращ? Защитникът закъсня, изгуби напълно ориентация и изрита директно нападателя! Да го застреля от упор ли за да има дузпа? Ти нормален човек ли си?

    Коментиран от #30

    00:10 15.07.2026

  • 22 Ганчо

    16 4 Отговор

    До коментар #14 от "Позор":

    Живее в панелка и не е виждал отбора си на световно от 98ма година, но много ги разбира нещата и нарича хобити играчи, които го пребиха насред София като за загрявка. Ганчо няма оправия.

    00:12 15.07.2026

  • 23 хмммм

    8 3 Отговор
    Елиминира ги буквално - като на снимката!

    00:14 15.07.2026

  • 24 Време беше

    13 4 Отговор
    Африканция да си го получи

    00:15 15.07.2026

  • 25 Владимир Сополин

    6 7 Отговор
    На финала ще играят със съветският съюз.

    00:21 15.07.2026

  • 26 Беджи закс

    4 9 Отговор
    Само аз ли виждам , че Ямал си повежда топката с ръка в момента преди Лука Дин да го ритне

    Коментиран от #33

    00:22 15.07.2026

  • 27 Айляк

    10 5 Отговор
    Този мач го давах 60/40 за Испания.
    Но положението се оказа още по-зле за франсетата, след грубата грешка на Люка Дин.
    Мачът после се доиграваше. Рано беше още, но се доиграваше.
    Франсетата вече имат комплекси от шпанците.
    А дано в другия полуфинал кривоглавците от Малката Индия треснат прехвалената Архентина и си върнат за Божията ръка на най-великия - Диего Армандо Марадона:)
    Тогава и аз в първия момент не разбрах, че дон Диего е вкарал гола с ръка:))
    Мисля, че е излишно да казвам, че Испания има отбор за световен шампион.

    00:22 15.07.2026

  • 28 Не са петли

    6 3 Отговор
    Чести кокошки са ( эенско )

    00:27 15.07.2026

  • 29 Всичко е ясно

    1 5 Отговор
    Световния шампион вече е излъчен! Няма да коментираме цветните французи, защото те са професионалисти и играят в испански отбори и е важно от къде идва парата! Така че честито

    00:33 15.07.2026

  • 30 Aлфа Bълкът

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лопата Орешник":

    Хвърли се под влака да видим ще осъдят ли машиниста! 🤣

    00:35 15.07.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гоуст":

    Това с устата го отмениха, ама отде да знаеш.

    Коментиран от #36, #39

    00:36 15.07.2026

  • 32 Aлфа Bълкът

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Радев":

    Имаш предвид твоите деца кауш. Те са по гюбеците или забрави за келеша си като мяташе столове по хората.

    00:37 15.07.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Беджи закс":

    Прав си. Само ти виждаш.

    00:38 15.07.2026

  • 34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 35 Отгоре ми се казва

    0 6 Отговор
    Англия е с купата.

    00:40 15.07.2026

  • 36 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Не е отменено, важи само при спор, не може да ги псуваш като Милан Барош черните едно време. Той не си слагаше и ръка, ами си запушваше носа, че много вонели.

    00:46 15.07.2026

  • 37 Кобра Кай 🥋

    2 0 Отговор
    Дидие Дешан вкара един бял французин и той се оказа колега каратист. Вкара едно маваши на изрусеното цигг анне и айде дузпа рибираши

    Коментиран от #38

    00:52 15.07.2026

  • 38 Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Кобра Кай 🥋":

    Добре, че снежнобелият игра от нашите! :)

    00:59 15.07.2026

  • 39 Гоуст

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Пълни глупости. От де да знаеш кат си тъпо парче

    01:00 15.07.2026

  • 40 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    И сега какво стана?
    Цялото пъчене, дуене и чупене на стойки от Макрон в днешния ден огиде на кино.... 🤣🤣🤣

    Ами честит ви празник франсета! 🤣🤣🤣

    01:07 15.07.2026

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