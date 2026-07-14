Франция на колене, Испания елиминира "петлите" и е на финал на Мондиал 2026

Испания ще играе на финал на световно първенство за втори път в историята си. "Фуриите" победиха Франция с 2:0 на полуфиналите, след като надигра отбора на Дидие Дешан и заслужено стигна до битката за трофея, като там очаква Аржентина или Англия. В деня, в който бе отпразнуван националния празник на Франция, в Далас празненствата ще са за испанците.
Микел Оярсабал откри резултата от дузпа в 22-ата минута. Наказателният удар бе отсъден след грешка и нарушение на Люка Дин срещу Ламин Ямал. Педро Поро се разписа в 58-ата минута след двойно с Дани Олмо. Тимът на Луис де ла Фуенте имаше контрол през голяма част от мача. Той не остави никакви шансове на блестящата атака на съперника и Мбапе и компания не създадоха почти никакви опасности пред Унай Симон.
Този двубой слага край на изключително успешния 14-годишен период на Дидие Дешан като селекционер на Франция. Под негово ръковдството "петлите" станаха световни шампиони през 2018 г. и играха финал на Мондиал 2022 и на Евро 2016.
Отборът на Луис де ла Фуенте владееше топката повече, което не бе изненада. "Петлите" действаха по-директно и опитваха да атакуват при всяка възможност, но в началото нямаха голям успех. Един пробив на Баркола отляво имаше потенциал, след като той преодоля Поро, но Кубарси спря опита му да центрира. Пред другата врата Испания получи фал пред наказателното поле, а Рабио получи първия жълт картон в мача, но Баена стреля в стената.
Пред французите се откри възможност за бърза атака след отлично подаване на Дембеле към Мбапе. Голмайсторът на тима на Дешан успя да запази топката за известно време, но около него имаше няколко човека и те успяха да му я отнемат. След известно затишие се стигна до дузпа след грешка на Люка Дин. Той спря топката във въздуха, но нямаше представа, че до него е Ямал и го изрита в наказателното поле. Оярсабал бе точен от бялата точка и даде преднина на Испания.
Малко след гола дойде първата пауза за вода. След подновяването на играта "петлите" не успяха да реагират. Те получиха нов неприятен удар, след като Уилям Салиба трябваше да бъде заменен принудително и на негово място се появи Максенс Лакроа. В играта на Франция нямаше никакъв ритъм и те не успяваха по никакъв начин да застрашат Унай Симон, а грешките зачестиха. В 38-ата минута след лошо подаване на Менян испанците направиха красива комбинация, която включваше пас с пета на Олмо, но бе завършена с неточен удар.
Чак към края на полувремето тимът на Дешан създаде по-сериозна опасност. Мбапе бе изведен зад защитата, но блестящо излизане на Симон извън наказателнот ополе предотврати удар. Последва ъглов удар и центриране, което доведе до разбъркване , но отбраната на Испания се справи. В добавеното време на първата част "петлите" имаха инициативата, но стигнаха само до едно остро центриране на Кунде и един неточен изстрел на Дембеле.
На почивката Дешан направи една смяна и извади Рабио, като пусна на негово място Ману Коне. Това обаче не даде искания резултат, поне в началото на второто чяст. Испания продължи да бъде доста по-организирания отбор и създаде някои положения. Ламин Ямал бе изведен на добра позиция, но флагът за засада бе вдигнат. Блестящото нападение на Франция нямаше идеи как да застраши съперника. "Фуриите" имаха контрол и в 58-ата минута нанесоха втори удар. Поро тръгна отдясно, направи двойно с Олмо и излезе сам срещу вратаря. Бранителят завърши отлично и удвои аванса на отбор на Де ла Фуенте.
Попадението още повече обърка френския тим, който нямаше отговор. Ситуацията на "петлите" можеше бързо стане още по-неприятна, тъй като Ямал бе изведен от Олмо зад защитата. Звездата на Барселона финтира и прати топката в мрежата с хубав удар, но попадението не бе зачетено поради засада.
Постепенно Франция пренесе играта и стигна до един удар на Мбапе, като след рикошет топката мина покрай вратата. Тази тендеция обаче бе кратка. При паузата за вода Дешан направи двойна смяна и пусна Раян Шерки и Тео Ернандес на мястото на Олисе и Дин, който направи доста слаб мач. Де ла Фуенте също направи няколко смени, като в игра се появиха Педри и авторът на два победни гола Микел Мерино.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #14
00:00 15.07.2026
2 Исторически парк
00:02 15.07.2026
3 az СВО Победа 81
00:02 15.07.2026
4 Българин
00:02 15.07.2026
5 Радев
Коментиран от #16
00:03 15.07.2026
6 Отборът на...
00:03 15.07.2026
7 Хахаха
00:04 15.07.2026
8 От отборът
00:05 15.07.2026
9 Дзак
00:05 15.07.2026
10 А50
00:05 15.07.2026
11 Aлфа Bълкът
До репортерчето от БНТ, Франция не си тръгва, ще опукат Аржентина на мача за 3-о място.
Коментиран от #21
00:06 15.07.2026
12 Голям кеф
00:06 15.07.2026
13 Исторически парк
00:07 15.07.2026
14 Позор
До коментар #1 от "Браво":Хобитите победиха великаните.
Коментиран от #22
00:08 15.07.2026
15 Гоуст
Коментиран от #31
00:09 15.07.2026
16 Aлфа Bълкът
До коментар #5 от "Радев":Пyтьо ти кажи, ние кога ще се класираме.
Коментиран от #19
00:09 15.07.2026
17 Пловдив
00:09 15.07.2026
18 Име
00:09 15.07.2026
19 Радев
До коментар #16 от "Aлфа Bълкът":Когато децата ви спрат да слушат чалга 😉😘
Коментиран от #32
00:10 15.07.2026
20 Верно ли бе
00:10 15.07.2026
21 Лопата Орешник
До коментар #11 от "Aлфа Bълкът":Млъкни ве, бета помияр! Кой те пита ква дузпа би дал, селтак от всичко разбиращ? Защитникът закъсня, изгуби напълно ориентация и изрита директно нападателя! Да го застреля от упор ли за да има дузпа? Ти нормален човек ли си?
Коментиран от #30
00:10 15.07.2026
22 Ганчо
До коментар #14 от "Позор":Живее в панелка и не е виждал отбора си на световно от 98ма година, но много ги разбира нещата и нарича хобити играчи, които го пребиха насред София като за загрявка. Ганчо няма оправия.
00:12 15.07.2026
23 хмммм
00:14 15.07.2026
24 Време беше
00:15 15.07.2026
25 Владимир Сополин
00:21 15.07.2026
26 Беджи закс
Коментиран от #33
00:22 15.07.2026
27 Айляк
Но положението се оказа още по-зле за франсетата, след грубата грешка на Люка Дин.
Мачът после се доиграваше. Рано беше още, но се доиграваше.
Франсетата вече имат комплекси от шпанците.
А дано в другия полуфинал кривоглавците от Малката Индия треснат прехвалената Архентина и си върнат за Божията ръка на най-великия - Диего Армандо Марадона:)
Тогава и аз в първия момент не разбрах, че дон Диего е вкарал гола с ръка:))
Мисля, че е излишно да казвам, че Испания има отбор за световен шампион.
00:22 15.07.2026
28 Не са петли
00:27 15.07.2026
29 Всичко е ясно
00:33 15.07.2026
30 Aлфа Bълкът
До коментар #21 от "Лопата Орешник":Хвърли се под влака да видим ще осъдят ли машиниста! 🤣
00:35 15.07.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "Гоуст":Това с устата го отмениха, ама отде да знаеш.
Коментиран от #36, #39
00:36 15.07.2026
32 Aлфа Bълкът
До коментар #19 от "Радев":Имаш предвид твоите деца кауш. Те са по гюбеците или забрави за келеша си като мяташе столове по хората.
00:37 15.07.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Беджи закс":Прав си. Само ти виждаш.
00:38 15.07.2026
34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
35 Отгоре ми се казва
00:40 15.07.2026
36 Aлфа Вълкът
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":Не е отменено, важи само при спор, не може да ги псуваш като Милан Барош черните едно време. Той не си слагаше и ръка, ами си запушваше носа, че много вонели.
00:46 15.07.2026
37 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #38
00:52 15.07.2026
38 Кочо
До коментар #37 от "Кобра Кай 🥋":Добре, че снежнобелият игра от нашите! :)
00:59 15.07.2026
39 Гоуст
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":Пълни глупости. От де да знаеш кат си тъпо парче
01:00 15.07.2026
40 az СВО Победа 81
Цялото пъчене, дуене и чупене на стойки от Макрон в днешния ден огиде на кино.... 🤣🤣🤣
Ами честит ви празник франсета! 🤣🤣🤣
01:07 15.07.2026