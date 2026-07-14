Франция на колене, Испания елиминира "петлите" и е на финал на Мондиал 2026

Испания ще играе на финал на световно първенство за втори път в историята си. "Фуриите" победиха Франция с 2:0 на полуфиналите, след като надигра отбора на Дидие Дешан и заслужено стигна до битката за трофея, като там очаква Аржентина или Англия. В деня, в който бе отпразнуван националния празник на Франция, в Далас празненствата ще са за испанците.

Микел Оярсабал откри резултата от дузпа в 22-ата минута. Наказателният удар бе отсъден след грешка и нарушение на Люка Дин срещу Ламин Ямал. Педро Поро се разписа в 58-ата минута след двойно с Дани Олмо. Тимът на Луис де ла Фуенте имаше контрол през голяма част от мача. Той не остави никакви шансове на блестящата атака на съперника и Мбапе и компания не създадоха почти никакви опасности пред Унай Симон.

Този двубой слага край на изключително успешния 14-годишен период на Дидие Дешан като селекционер на Франция. Под негово ръковдството "петлите" станаха световни шампиони през 2018 г. и играха финал на Мондиал 2022 и на Евро 2016.

Отборът на Луис де ла Фуенте владееше топката повече, което не бе изненада. "Петлите" действаха по-директно и опитваха да атакуват при всяка възможност, но в началото нямаха голям успех. Един пробив на Баркола отляво имаше потенциал, след като той преодоля Поро, но Кубарси спря опита му да центрира. Пред другата врата Испания получи фал пред наказателното поле, а Рабио получи първия жълт картон в мача, но Баена стреля в стената.

Пред французите се откри възможност за бърза атака след отлично подаване на Дембеле към Мбапе. Голмайсторът на тима на Дешан успя да запази топката за известно време, но около него имаше няколко човека и те успяха да му я отнемат. След известно затишие се стигна до дузпа след грешка на Люка Дин. Той спря топката във въздуха, но нямаше представа, че до него е Ямал и го изрита в наказателното поле. Оярсабал бе точен от бялата точка и даде преднина на Испания.

Малко след гола дойде първата пауза за вода. След подновяването на играта "петлите" не успяха да реагират. Те получиха нов неприятен удар, след като Уилям Салиба трябваше да бъде заменен принудително и на негово място се появи Максенс Лакроа. В играта на Франция нямаше никакъв ритъм и те не успяваха по никакъв начин да застрашат Унай Симон, а грешките зачестиха. В 38-ата минута след лошо подаване на Менян испанците направиха красива комбинация, която включваше пас с пета на Олмо, но бе завършена с неточен удар.

Чак към края на полувремето тимът на Дешан създаде по-сериозна опасност. Мбапе бе изведен зад защитата, но блестящо излизане на Симон извън наказателнот ополе предотврати удар. Последва ъглов удар и центриране, което доведе до разбъркване , но отбраната на Испания се справи. В добавеното време на първата част "петлите" имаха инициативата, но стигнаха само до едно остро центриране на Кунде и един неточен изстрел на Дембеле.

На почивката Дешан направи една смяна и извади Рабио, като пусна на негово място Ману Коне. Това обаче не даде искания резултат, поне в началото на второто чяст. Испания продължи да бъде доста по-организирания отбор и създаде някои положения. Ламин Ямал бе изведен на добра позиция, но флагът за засада бе вдигнат. Блестящото нападение на Франция нямаше идеи как да застраши съперника. "Фуриите" имаха контрол и в 58-ата минута нанесоха втори удар. Поро тръгна отдясно, направи двойно с Олмо и излезе сам срещу вратаря. Бранителят завърши отлично и удвои аванса на отбор на Де ла Фуенте.

Попадението още повече обърка френския тим, който нямаше отговор. Ситуацията на "петлите" можеше бързо стане още по-неприятна, тъй като Ямал бе изведен от Олмо зад защитата. Звездата на Барселона финтира и прати топката в мрежата с хубав удар, но попадението не бе зачетено поради засада.

Постепенно Франция пренесе играта и стигна до един удар на Мбапе, като след рикошет топката мина покрай вратата. Тази тендеция обаче бе кратка. При паузата за вода Дешан направи двойна смяна и пусна Раян Шерки и Тео Ернандес на мястото на Олисе и Дин, който направи доста слаб мач. Де ла Фуенте също направи няколко смени, като в игра се появиха Педри и авторът на два победни гола Микел Мерино.