Левски гази в Шампионската лига

Левски размаза Борац (Баня Лука) с 4:0 в реваншя от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица в Босна срещата завърши наравно 1:1 и днес на стадион “Георги Аспарухов” "сините" решиха по безапелационен начин двубоят в столицата.

Левски започна доста активно срещата и още в третата минута Сентейес бе изведен на добра позиция зад защитата, но диагоналният му удар бе избит от вратаря Никола Четкович.

В следващите минути "сините" продължиха да са значително по-активният тим, но гостите се защитаваха добре и домакините не съумяха да създадат чиста позиция пред вратата на съперника.

В средата на полувремето Левски пробва да изненада вратаря на гостите от далечно разстояние, но ударите на Сержиньо, Кандем и Рейналдо не бяха точни.

До края на полувремето ситуацията на терена не се промени особено. "Сините" имаха инициативата, но трудно създаваха напрежение пред вратата на босненците. Така двата тима се прибраха на почивка без попадения.

Втората част започна отлично за Левски и след само три минути игра българите откриха. Рейналдо натисна Виктор Роган в наказателното поле и успя да му избие топката, която попадна у Око-Флекс, а той от много малък ъгъл успя да намери начин да я промуши покрай вратаря за 1:0.

В 59-ата минута Левски стигна до втори гол, след като гостите излязоха по-смело напред и се оголиха в задни позции. Тогава Бала напредна в половината на Борац и изведе Рейналдо на чиста позиция, който с мощен диагонален удар прониза за втори път гостите.

Левски продължи да е много по-активният тим и след двата гола аванс "сините" заиграха още по-спокойно и с настроение. Така в 65-ата минута Сентейес изведе много технично Рейналдо, който надбяга защитник и с прецизен удар направи 3:0 с второто си попадение за вечерта.

ЛЕВСКИ 4:0 БОРАЦ

1:0 Око-Флекс (48)

2:0 Рейналдо (59)

3:0 Рейналдо (65)

4:0 Переа (85)

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 50. Димитров, 31. Серафимов, 3. Майкон, 11. Око-Флекс, 18. Търдин, 35. Сержиньо, 20. Сентейес, 7. Рейналдо, 17. Бала

БОРАЦ: 21. Четкович, 6. Саниджанин, 3. Паскуал, 30. Якшич, 16. Ерера, 18. Йоич, 98. Огринец, 19. Роган, 77. Савич, 12. Хирош, 7. Юричич