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Франция не успяха да повтори постижение на Германия и Бразилия

Франция не успяха да повтори постижение на Германия и Бразилия

15 Юли, 2026 07:00 1 528 37

  • франция-
  • испания-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Воденият от Дидие Дешан тим отстъпи на Испания с 0:2 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026

Франция не успяха да повтори постижение на Германия и Бразилия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция не успя да се класира за трети пореден финал на Световно първенство, с което пропусна възможността да изравни рекорда на Бразилия и Германия.

Воденият от Дидие Дешан тим отстъпи на Испания с 0:2 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026. Така „петлите“ не достигнаха до мача за титлата на шампионат на планетата за първи път от 2014 г. насам.

По този начин французите не успяха да повторят постижението на Германия (тогава ФРГ), която игра на финалите през 1982, 1986 и 1990 г., както и на Бразилия, която достигна до последния мач на шампионатите през 1994, 1998 и 2002 г.

Франция триумфира със световната титла през 2018 г., а на финала през 2022 г. "петлите" загубиха от Аржентина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    9 1 Отговор
    Германия като стигна третия финал добре, че и дадоха една измислена дузпа иначе можеше да остане с три загубени подред финала.

    07:07 15.07.2026

  • 2 Красимир Петров

    23 0 Отговор
    Браво на Испания

    07:08 15.07.2026

  • 3 Оня

    17 1 Отговор
    Въпреки пребиваването си в Европа " французите" разбраха че еволюцията все още не приключила за тях!

    07:10 15.07.2026

  • 4 Инфантило

    3 6 Отговор
    Понафласен мач, още първото полувреме си личеше, че Испания трябва да е на финал, французите искаха да бият, но някои от тях нямаха желание.

    07:15 15.07.2026

  • 5 ИСПАНЦИТЕ ОБЯСНИХА НА ФРАНСЕТАТА

    15 0 Отговор
    Какво значи футбол. Отличенмач на Испания.

    07:17 15.07.2026

  • 6 Ха ха ха

    17 1 Отговор
    Каква Франция, какви пет лева. Играят едни и същи негри , само че в различни екипи на това така наречено световно първенство.

    07:17 15.07.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 1 Отговор
    По-добре Испания, отколкото препечените "французи"...

    07:18 15.07.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    12 5 Отговор
    Макароне, честито да ти е "класирането" на Франция за малкия финал на Световното и то навръх националния ви празник! 🤣🤣🤣🤣

    Голяма.работа си и ти и Франция! 🤣🤣🤣🤣

    07:18 15.07.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    21 1 Отговор
    И още:

    Най-силният африкански отбор отпадна!

    Коментиран от #34

    07:21 15.07.2026

  • 10 Хаха

    15 1 Отговор
    Каква Франция? Единственият французин в този отбор беше треньорът Дешан.Това е сборен отбор от Африка, който се е сдобил с френски паспорти

    07:27 15.07.2026

  • 11 Бастилията

    15 1 Отговор
    От ЕС обмислят пакет санкции срещу Испания.

    07:28 15.07.2026

  • 12 Aлфа Вълкът

    2 7 Отговор
    Франция да не тъжат ще имат шанс да си отмъстят на ВАРжентина в мача за 3-о и 4-о място.

    07:30 15.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Погонат

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "А руснацте?":

    По-добре от франсетата ! Не гледа ли ?

    07:39 15.07.2026

  • 16 Не знаеш ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "А руснацте?":

    Като украинците!

    07:40 15.07.2026

  • 17 Владимир Сополин

    3 2 Отговор
    На финала ще играят със съветският съюз.

    07:41 15.07.2026

  • 18 фАНТОМасс

    7 0 Отговор
    Испания си победи АФРКАНСКИЯ отбор с френското знаме на екипа !
    Похвално събитие. Адмирирам го !

    07:41 15.07.2026

  • 19 Жаба Кикерица

    6 0 Отговор
    Тре биен ! Парфе ! Оревоар !

    07:42 15.07.2026

  • 20 Кума ЛисА

    9 0 Отговор
    Вместо да викат и плачат , франсетата трябва да се радват , че загубиха само с 2 гола.
    Испанците ги пребиха тотално.

    07:43 15.07.2026

  • 21 Слоностозъбест Абракадабър

    7 0 Отговор
    Оскубаха петлите !

    07:44 15.07.2026

  • 22 Пища ХУФнагел

    7 0 Отговор
    Марияно РАХОЙ каза истината и го разпнаха на кръст. Откога казването на ИСТИНАТА се нарича расизъм и дискриминация ?
    Аман от криворазбрана толерантност и либерализъм.

    07:46 15.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    В руския национален отбор от 23 души само двама не са руснаци....., но пък са бели 🤣

    Кои са истинските европейци сега, а? 🤣

    07:51 15.07.2026

  • 25 ЯЗЪК

    5 0 Отговор
    Преди години , когато световното първенство беше във Франция 1998 , когато играеше България , цялата "цивилизована " френска публика освиркваше нашите играчи и химна ни . Радваха се , когато отпаднахме и за тях това беше празник. А пипнеше ли топката Емо Костадинов , омразата беше повсеместна.
    Такава диващина няма дори и в дълбоките джунгли и при канибалите даже.
    И защо бе цялата тази злоба към нас ? Просто защото ги победихме 1993 година насред Париж и то по нАПЪЛНО ЧЕСТЕн НАЧИН !!!
    Това ли са французите и тяхното - Свобода , Равенство , Братство ?????????

    Коментиран от #26, #29

    07:51 15.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 до коментар 25

    5 0 Отговор
    Един човек , присъствал на такъв наш мач , попитал озлобелите ФРАНСЕТА -
    Защо освирквате България ? Толкова ли не можете да приемете , че ви биха тогава ?
    Простихте на ГЕРМАНЦИТЕ , че ви УНИЖИХА през Втората Световна Война , че ви смачкаха за 45 дни и ви превзеха , а вие КАПИТУЛИРАХТЕ страхливо и им бяхте покорни слуги ..............а на българите не можете да простите заради някакъв си мач !!!!!

    07:58 15.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Горещ Студ

    4 0 Отговор
    И последните африканци ли си заминаха ? Ами сега ?

    08:01 15.07.2026

  • 32 французите са европейци а този отбор

    6 0 Отговор
    е от африканци

    Коментиран от #33

    08:02 15.07.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "французите са европейци а този отбор":

    Защо трият когато казваш истината???

    За четвърти път ще го напиша:

    В целия отбор на Франция от 26 души има само 5 европейци:

    1. Рисер Робин - вратар
    2. Люка Дин - защитник
    3. Лукас Ернандес - защитник
    4. Тео Ернандес - защитник
    5. Адриен Рабио - халф

    Това представлява Франция днес ....

    08:06 15.07.2026

  • 34 Бега бе😂

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    И от футбол не разбираш.Сенегал бяха по-добри от афро-франсетата.

    08:17 15.07.2026

  • 35 УнгуТилски ТронгоТап

    4 0 Отговор
    Все повече харесвам испанците , особено след това , което направиха с надменните , потъмнели и арогантни афро-французи !

    08:18 15.07.2026

  • 36 Албрехт Дюрер

    3 0 Отговор
    Ще изкажа една ЕРЕТИЧНА и РАДИКАЛНА идея - че този белия френски играч , който направи дузпата за първия гол , е .....расист , който мрази своите съиграчи с по-тъмна кожа. И затова НАРОЧНО е саботирал отбора с нарушението за дузпа !!!
    А ? Ха ха ха !
    Майтап да става. Нека се посмеем малко на гърба на французите.

    08:21 15.07.2026

  • 37 Въййй...

    0 0 Отговор
    Каква мъка. Сега в Африка ще си запалят колибите...

    08:54 15.07.2026

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