Франция не успяха да повтори постижение на Германия и Бразилия

Франция не успя да се класира за трети пореден финал на Световно първенство, с което пропусна възможността да изравни рекорда на Бразилия и Германия.
Воденият от Дидие Дешан тим отстъпи на Испания с 0:2 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026. Така „петлите“ не достигнаха до мача за титлата на шампионат на планетата за първи път от 2014 г. насам.
По този начин французите не успяха да повторят постижението на Германия (тогава ФРГ), която игра на финалите през 1982, 1986 и 1990 г., както и на Бразилия, която достигна до последния мач на шампионатите през 1994, 1998 и 2002 г.
Франция триумфира със световната титла през 2018 г., а на финала през 2022 г. "петлите" загубиха от Аржентина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
07:07 15.07.2026
2 Красимир Петров
07:08 15.07.2026
3 Оня
07:10 15.07.2026
4 Инфантило
07:15 15.07.2026
5 ИСПАНЦИТЕ ОБЯСНИХА НА ФРАНСЕТАТА
07:17 15.07.2026
6 Ха ха ха
07:17 15.07.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:18 15.07.2026
8 az СВО Победа 81
Голяма.работа си и ти и Франция! 🤣🤣🤣🤣
07:18 15.07.2026
9 az СВО Победа 81
Най-силният африкански отбор отпадна!
Коментиран от #34
07:21 15.07.2026
10 Хаха
07:27 15.07.2026
11 Бастилията
07:28 15.07.2026
12 Aлфа Вълкът
07:30 15.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Погонат
До коментар #14 от "А руснацте?":По-добре от франсетата ! Не гледа ли ?
07:39 15.07.2026
16 Не знаеш ли?
До коментар #14 от "А руснацте?":Като украинците!
07:40 15.07.2026
17 Владимир Сополин
07:41 15.07.2026
18 фАНТОМасс
Похвално събитие. Адмирирам го !
07:41 15.07.2026
19 Жаба Кикерица
07:42 15.07.2026
20 Кума ЛисА
Испанците ги пребиха тотално.
07:43 15.07.2026
21 Слоностозъбест Абракадабър
07:44 15.07.2026
22 Пища ХУФнагел
Аман от криворазбрана толерантност и либерализъм.
07:46 15.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 az СВО Победа 81
Кои са истинските европейци сега, а? 🤣
07:51 15.07.2026
25 ЯЗЪК
Такава диващина няма дори и в дълбоките джунгли и при канибалите даже.
И защо бе цялата тази злоба към нас ? Просто защото ги победихме 1993 година насред Париж и то по нАПЪЛНО ЧЕСТЕн НАЧИН !!!
Това ли са французите и тяхното - Свобода , Равенство , Братство ?????????
Коментиран от #26, #29
07:51 15.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 до коментар 25
Защо освирквате България ? Толкова ли не можете да приемете , че ви биха тогава ?
Простихте на ГЕРМАНЦИТЕ , че ви УНИЖИХА през Втората Световна Война , че ви смачкаха за 45 дни и ви превзеха , а вие КАПИТУЛИРАХТЕ страхливо и им бяхте покорни слуги ..............а на българите не можете да простите заради някакъв си мач !!!!!
07:58 15.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Горещ Студ
08:01 15.07.2026
32 французите са европейци а този отбор
Коментиран от #33
08:02 15.07.2026
33 az СВО Победа 81
До коментар #32 от "французите са европейци а този отбор":Защо трият когато казваш истината???
За четвърти път ще го напиша:
В целия отбор на Франция от 26 души има само 5 европейци:
1. Рисер Робин - вратар
2. Люка Дин - защитник
3. Лукас Ернандес - защитник
4. Тео Ернандес - защитник
5. Адриен Рабио - халф
Това представлява Франция днес ....
08:06 15.07.2026
34 Бега бе😂
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":И от футбол не разбираш.Сенегал бяха по-добри от афро-франсетата.
08:17 15.07.2026
35 УнгуТилски ТронгоТап
08:18 15.07.2026
36 Албрехт Дюрер
А ? Ха ха ха !
Майтап да става. Нека се посмеем малко на гърба на французите.
08:21 15.07.2026
37 Въййй...
08:54 15.07.2026