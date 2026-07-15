Франция не успяха да повтори постижение на Германия и Бразилия

Франция не успя да се класира за трети пореден финал на Световно първенство, с което пропусна възможността да изравни рекорда на Бразилия и Германия.

Воденият от Дидие Дешан тим отстъпи на Испания с 0:2 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026. Така „петлите“ не достигнаха до мача за титлата на шампионат на планетата за първи път от 2014 г. насам.

По този начин французите не успяха да повторят постижението на Германия (тогава ФРГ), която игра на финалите през 1982, 1986 и 1990 г., както и на Бразилия, която достигна до последния мач на шампионатите през 1994, 1998 и 2002 г.

Франция триумфира със световната титла през 2018 г., а на финала през 2022 г. "петлите" загубиха от Аржентина.