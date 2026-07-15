Хулио Веласкес: Показахме изключителна зрялост, много съм доволен и горд с момчетата, благодаря на феновете

Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели своето мнение след разгрома с 4:0 срещу Борац Баня Лука в мач реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. С общ резултат 5:1 "сините" са в следващата фаза на турнира.

"Първото полувреме беше добро за нас, играхме добре. Играхме срещу шампион на своята страна. Трябваше да съзреем по време на двубоя. Те бяха променили начина, по който стояха в защита в сравнение с миналата среща. Говорихме за това в съблекалнята, когато станаха ясни стартовите 11. По време на срещата трябваше да се напасваме и да усещаме къде са пространствата. Защитата промени това, което е нужно. Резервите по принцип не влизат в съблекалнята по време на почивката, но искахме да направим някои структурни промени и да поговорим как ще изглеждаме през второто полувреме, а това е начинът да не губя време после при всяка смяна, това е единствената причина. През второто полувреме вкарахме рано и това донесе спокойствие, както и сигурност в отбора. Показахме изключителна зрялост, много съм доволен и горд с момчетата. Не бива да забравяме и да изкажа огромна благодарност за създадената атмосфера на трибуните, беше много красиво", заяви той.

"Свърши този мач, тотално фокусиран съм към срещата в петък. Нужно е да направим всичко възможно да направим добър мач и да го спечелим. Вече познавате начина ни на мислене – мач за мач. Първо трябва да видим срещу кого ще видим. Не мисля за следващия съперник в Европа. След последния съдийски мач в петък ще мисля за двубоя в квалификациите на Шампионската лига", добави Хулио Веласкес.