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Англия и Аржентина в нов исторически сблъсък за място на финала на Мондиал 2026

Англия и Аржентина в нов исторически сблъсък за място на финала на Мондиал 2026

15 Юли, 2026 09:59 538 1

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На карта е заложено място на големия финал, а сблъсъкът обещава да бъде нажежен, предвид богатата история между двете нации

Англия и Аржентина в нов исторически сблъсък за място на финала на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Едно от емблематичните съперничества в световния футбол ще се поднови тази вечер в Атланта. Англия и Аржентина се изправят за шести път в историята на Световните първенства.

На карта е заложено място на големия финал, а сблъсъкът обещава да бъде нажежен, предвид богатата история между двете нации. В битката за трофея вече чака Испания. "Ла фурия роха" острани Франция с 2:0 в първия полуфинал.

Англия достигна до тази фаза на турнира, демонстрирайки по-скоро боен дух, отколкото безупречна игра. Въпреки че представянето им на Мондиал 2026 не е напълно плавно, „трите лъва“ показаха характер в елиминациите, като последно успяха да обърнат резултата и да победят Норвегия с 2:1 след продължения на четвъртфиналите.

Това е четвърти полуфинал на голям турнир за Англия от 2018 г. насам, постижение, равно на всичките им предишни участия в тази фаза. Треньорът Томас Тухел се стреми да стане първият чуждестранен мениджър от 48 години, който достига до финал на Световно първенство.

Тимът на Англия не е играл на финал, откакто спечели трофея през 1966 г., отпадайки на полуфиналите през 1990 и 2018 г.

Действащите шампиони Аржентина пристигат на полуфинала с перфектен рекорд от шест победи в шест мача на този Мондиал и 12 поредни победи на финалите като цяло. Въпреки това, пътят им през елиминационните кръгове е белязан от трудни моменти.

Отборът на Лионел Скалони изигра втори пореден мач, съпътстван от съдийски противоречия, като се нуждаеше от продължения, за да надвие десетте играчи на Швейцария с 3:1 на четвъртфиналите.

Със 17 отбелязани гола, Аржентина е най-резултатният отбор в турнира преди полуфиналите, само на един гол от собствения си рекорд за едно Световно първенство, поставен през 1930 г. „Гаучосите“ имат впечатляващ 100% процент на победи в полуфиналите на Световни първенства (5 победи от 5), което ги прави изключително опасен съперник.

Статистиката показва, че тимът на Англия е загубил само 3 от 14-те си мача срещу Аржентина (6 победи, 5 равенства). Въпреки това, две от тези загуби са от изключително болезнени мачове на Световни първенства - прословутите сблъсъци от 1986 г. (с гола „Божията ръка“ на Диего Марадона) и 1998 г. (с изгонването на Дейвид Бекъм).

След тези драматични срещи, „трите лъва“ са непобедени в три преки сблъсъка (2 победи, 1 равенство), печелейки последните два.

Англия не е успявал да продължи напред от нито един от трите елиминационни мача на големи турнири срещу отбори, класирани в топ четири от ФИФА.

От друга страна тимът на Аржентина е отбелязал 3 или повече гола в последните си четири мача от Световното първенство, което е втората най-дълга такава серия в историята на турнира.

Но какво ще се случи? Ще научим след полунощ.


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  • 1 ВАР

    3 1 Отговор
    Нито един от двата отбора не заслужава да играе в този мач.
    И двата бяха насилствено добутани до тук от ВАР.

    10:18 15.07.2026

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