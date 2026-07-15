Педро Поро: Това е сбъдната мечта! Надминахме и най-смелите ми очаквания

Десният бек на Испания Педро Поро беше сред главните геори за победата с 2:0 над Франция на полуфиналите на Световното първенство. Футболистът на Тотнъм отбеляза втория гол във вратата на "петлите".

„Това е сбъдната мечта. Честно казано, надмина и най-смелите ми очаквания. Мисля, че изиграхме страхотен мач и направихме всичко необходимо, за да стигнем до финала", сподели Поро.

"Знаехме, че ще се изправим срещу много, много силен отбор. Това е постижение на целия тим, не само мое. Искам просто да поздравя всички, защото изиграха фантастичен мач“, заяви защитникът.

Във финала испанците ще се изправят срещу победителя от двубоя между Аржентина и Англия.