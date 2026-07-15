Английска футболистка избра любовта и ще подкрепя Аржентина на полуфинала

Английската футболистка Келси-Роуз Боуърс пое риска да си навлече гнева на сънародниците си, след като призна, че ще подкрепя Аржентина в днешния полуфинал на Световното първенство. В състава на световните шампиони е нейният любим Маркос Сенеси и това е причината 22-годишната красавица да вика за съперника Аржентина в полуфинала на световното първенство довечера.

„Лудост е, че това се случва. Никога не съм си представяла, че така ще се стекат нещата. Англия срещу Аржентина на полуфинал е нещо, невиждано цяла вечност“, заяви 22-годишната блондинка в ТикТок.

„Всичко това е твърде смущаващо за мен. Горда съм с нашия отбор, тъй като съм англичанка и обичам страната си. Но половинката ми играе за Аржентина и е нормално в една връзка да подкрепяш другия. Невероятно е да съм на световното първенство, да пътувам между градовете домакини. По време на турнира се запознавах с културата на Аржентина, носех тяхната фланелка. И не виждам нещо нередно в това“, оправда се Кeлси-Роуз.

До момента нейният любим има само един мач - срещу Йордания (3:0), когато на голяма част от титулярите беше дадена почивка.

Двамата влюбени са заедно от 2024 година. Запознаха се в Борнемут, където той играеше в мъжкия отбор, а тя – в женския. Това лято обаче той напусна със свободен трансфер и подписа договор с Тотнъм. Все още не е ясно как ще продължи кариерата на Келси-Роуз.