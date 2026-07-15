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Испания подобри собствения си рекорд

Испания подобри собствения си рекорд

15 Юли, 2026 08:30 642 12

  • испания-
  • франция-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Воденият от Луис де ла Фуенте състав надделя над Франция с 2:0 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026

Испания подобри собствения си рекорд - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Испания се превърна в първия европейски тим в историята, който постига осем последователни победи в елиминационната фаза на световни и европейски първенства.

Воденият от Луис де ла Фуенте състав надделя над Франция с 2:0 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026. С този успех „Ла Роха“ подобри рекорда на Италия от седем поредни победи в елиминации, постигнат в периода между 1934 и 1938 г. Испанците изравниха това постижение със своя собствена серия от седем успеха между 2008 и 2012 г.

Победната серия на Испания включва четири мача от Евро 2024 (4:1 срещу Грузия, 2:1 срещу Германия, 2:1 срещу Франция и 2:1 срещу Англия) и четири от настоящия мондиал (3:0 срещу Австрия, 1:0 срещу Португалия, 2:1 срещу Белгия и 2:0 срещу Франция).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майстора

    12 0 Отговор
    Вчера отборът на Испания победи отбора
    на френска Африка.

    Коментиран от #3

    08:32 15.07.2026

  • 2 Нека не се лъжем

    3 0 Отговор
    Видя се колко грамотно играха Испанците и победиха Африканският Отбор на Франция. Големото прехвалване на Дидие Дешан и неговите Нег@рчет@ е неоправдано. Не може да събереш м@нг@лчет@т@ от махалата да ги назобиш за да тичат след топчето и силово да се налагаш на терена. Видя се че една шепа м@нг@ли не могат да победят конкистата. Имам и съмнения че някой от ч€рн№те думка Дешан в з@дния двор.

    08:47 15.07.2026

  • 3 свиреп ОХЛЮВ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майстора":

    На Черното не можеш да кажеш , че е БЯЛО , нали ?

    08:47 15.07.2026

  • 4 Мдааа

    4 0 Отговор
    Белите момчета показаха на черните, как се играе футбо.

    08:48 15.07.2026

  • 5 Връщайте парите

    0 0 Отговор
    Мбапенцето се посер@, Камерунчето е един голям раздут балон. Както целият отбор на Африканска Франция. Олисета , Молисета и Осман Дембелета. Да ходят да бягат в Саваната на воля заедно със Самуел Етто. Тези ако дойдат в училищният двор на Паисий на бетона ще ги разцъкаме много лошо. Направо ще им скрием топката на тези аборигени.

    08:52 15.07.2026

  • 6 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 1 Отговор
    Гледате ли СВЕТОВНОТО
    Кви стадиони, кви чудесии.

    Коментиран от #8, #12

    08:52 15.07.2026

  • 7 Смях и Сеир

    1 0 Отговор
    Ще преимунуват ли отбора на - 10 малки негърчета !?
    Като почит и уважение към епохалната Агата Кристи !
    Нищо чудно скоро да я дамгосат и нея като расист и дискриминатор ли ?

    08:54 15.07.2026

  • 8 ШперПЛАТ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    И за това ли е виновен ПУТИН ? Или не ?

    08:55 15.07.2026

  • 9 хер ФЛИК

    0 0 Отговор
    Африкански франсета или ФРЕНСКИ африканци - изберете сами !

    08:58 15.07.2026

  • 10 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор
    Браво на ИСПАНЦИТЕ ! Показаха как се оскубват петли !

    08:59 15.07.2026

  • 11 э абаротное

    0 0 Отговор
    Пожелавам на Франция да вземат 4-то място !

    08:59 15.07.2026

  • 12 КарабасБарабас

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Пък у нас сините даже козирка нямат ! Виж ти какъв дисонанс , нали ?

    09:01 15.07.2026

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