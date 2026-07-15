Испания подобри собствения си рекорд

Националният отбор на Испания се превърна в първия европейски тим в историята, който постига осем последователни победи в елиминационната фаза на световни и европейски първенства.
Воденият от Луис де ла Фуенте състав надделя над Франция с 2:0 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026. С този успех „Ла Роха“ подобри рекорда на Италия от седем поредни победи в елиминации, постигнат в периода между 1934 и 1938 г. Испанците изравниха това постижение със своя собствена серия от седем успеха между 2008 и 2012 г.
Победната серия на Испания включва четири мача от Евро 2024 (4:1 срещу Грузия, 2:1 срещу Германия, 2:1 срещу Франция и 2:1 срещу Англия) и четири от настоящия мондиал (3:0 срещу Австрия, 1:0 срещу Португалия, 2:1 срещу Белгия и 2:0 срещу Франция).
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Spain are the FIRST EVER country in Europe to win 8 consecutive knockout stage matches in major tournaments (EURO/WC). pic.twitter.com/AU3D7zMTtW— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майстора
на френска Африка.
Коментиран от #3
08:32 15.07.2026
2 Нека не се лъжем
08:47 15.07.2026
3 свиреп ОХЛЮВ
До коментар #1 от "Майстора":На Черното не можеш да кажеш , че е БЯЛО , нали ?
08:47 15.07.2026
4 Мдааа
08:48 15.07.2026
5 Връщайте парите
08:52 15.07.2026
6 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Кви стадиони, кви чудесии.
Коментиран от #8, #12
08:52 15.07.2026
7 Смях и Сеир
Като почит и уважение към епохалната Агата Кристи !
Нищо чудно скоро да я дамгосат и нея като расист и дискриминатор ли ?
08:54 15.07.2026
8 ШперПЛАТ
До коментар #6 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":И за това ли е виновен ПУТИН ? Или не ?
08:55 15.07.2026
9 хер ФЛИК
08:58 15.07.2026
10 Слоностозъбест Абракадабър
08:59 15.07.2026
11 э абаротное
08:59 15.07.2026
12 КарабасБарабас
До коментар #6 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Пък у нас сините даже козирка нямат ! Виж ти какъв дисонанс , нали ?
09:01 15.07.2026