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Манчестър Юнайтед с добра печалба от трансфера на Мейсън Грийнууд в Турция

Манчестър Юнайтед с добра печалба от трансфера на Мейсън Грийнууд в Турция

15 Юли, 2026 19:28 632 0

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Английският гранд прибира милиони след бурната кариера на младия нападател

Манчестър Юнайтед с добра печалба от трансфера на Мейсън Грийнууд в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед се поздрави с внушителна финансова инжекция, след като получи 12,4 милиона евро от продажбата на Мейсън Грийнууд във Фенербахче. Сумата идва благодарение на специална клауза, заложена при предишния трансфер на крилото, която гарантираше процент от бъдеща продажба.

Грийнууд, израснал в академията на Манчестър Юнайтед, направи своя дебют за първия отбор още като тийнейджър и бързо се превърна в едно от най-обещаващите имена на английския футбол. След бурен старт на кариерата си, младият нападател бе изправен пред сериозни изпитания, които промениха хода на професионалния му път.

В началото на 2022 година Грийнууд попадна в центъра на огромен скандал, след като бе арестуван по обвинения в насилие и заплахи. Случаят предизвика вълна от реакции – Манчестър Юнайтед незабавно го извади от състава, Nike прекрати партньорството си с него, а EA Sports премахна името му от всички свои продукти. Въпреки че обвиненията впоследствие бяха оттеглени, общественото мнение във Великобритания остана непримиримо, което принуди Грийнууд да потърси ново начало извън родината си.

След раздялата с Юнайтед, Грийнууд получи шанс за рестарт в испанския Хетафе, където изигра силен сезон под наем. Представянето му не остана незабелязано и през 2024 година Олимпик Марсилия го привлече с постоянен договор. Във Франция младият нападател се утвърди като един от водещите реализатори на тима, преди да приеме ново предизвикателство – този път в турския гранд Фенербахче.


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