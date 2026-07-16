Легенда на Тотнъм пострада при инцидент в Южна Африка

Легендата на Тотнъм Гари Мабът се възстановява след инцидент, претърпян по време на престоя си в Южна Африка, съобщава “Sky Sports”.

64-годишният бивш английски национал в момента си почива и очаква медицинско разрешение, за да може да се прибере във Великобритания. Засега не се съобщават подробности относно характера на инцидента.

От Тотнъм са в постоянен контакт с клубната легенда и следят състоянието му.

Мабът е една от най-емблематичните фигури в историята на лондонския клуб. Той носи екипа на „шпорите“ в продължение на 16 години, като 11 сезона е капитан на отбора. Бившият защитник има и множество мачове за националния отбор на Англия.

След края на състезателната си кариера Мабът остана тясно свързан с Тотнъм, където и до днес изпълнява ролята на клубен посланик. От клуба се надяват той скоро да получи разрешение да се завърне у дома и да продължи възстановяването си.