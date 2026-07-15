Потвърдено: Левски без своите привърженици при следващото си европейско гостуване

Левски ще трябва да се справя без верните си фенове по време на следващото си гостуване в европейските клубни турнири. Това стана ясно след решение на Апелативната комисия към УЕФА, която наложи сурови наказания на столичния гранд. Очаква се следващият съперник на "сините" да бъде румънският първенец Университатя Крайова, което прави отсъствието на българската агитка още по-осезаемо.

Освен забраната за присъствие на фенове, Левски ще трябва да плати и парична санкция в размер на 15 000 евро. Това е поредният финансов удар за клуба, който вече неведнъж е бил обект на дисциплинарни мерки от страна на европейската футболна централа. Към това се добавя и ново условно наказание – още един мач без публика при гостуване, което ще влезе в сила, ако в рамките на следващите две години се повторят подобни нарушения.

Ето какво съобщиха официално от ПФК Левски:

"С решение на Апелативния орган на УЕФА от днес, 15.07.2026 г., бе разпоредено клубът ни да изтърпи ефективно наказанието си от 1 мач без продажба на билети при следващото си гостуване в евротурнирите.

Дисциплинарното производство бе образувано от Етичната и дисциплинарна комисия на УЕФА във връзка с докладвани от агента на FARE скандирания на феновете по време на първата среща от 1-вия квалификационен кръг на UEFA Champions League в Баня Лука, Босна и Херцеговина, на 07.07.2026 г.

След подадено от ПФК „Левски“ възражение УЕФА предостави на клуба самия видеофайл, въз основа на който се налага наказанието. От него се чуват няколко скандирания на етническа основа срещу агитката на домакините в резултат на техни провокации към българите.

Клубът подаде второ възражение срещу ефективното прилагане на санкцията. В крайна сметка казусът бе насочен по компетентност към Апелативния орган на УЕФА, който постанови и налагането на санкциите.

В резултат на това клубът не само ще бъде лишен от присъствието на свои фенове при следващото си гостуване, но ще трябва да заплати и глоба в размер на 15 000 евро. В допълнение към това Апелативната комисия налага ново условно наказание на клуба – 1 мач забрана за продажба на билети, както и нов 2-годишен период на пробация.

Напомняме, че първото наказание бе наложено заради расистко и/или дискриминационно поведение на част от присъстващите на мача с „АЗ Алкмаар“ привърженици, в съответствие с член 26(3) от Дисциплинарния правилник на УЕФА."