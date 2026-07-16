16-годишен талант впечатли Моуриньо още в първите тренировки на Реал Мадрид

Едва 16-годишният Шериф Фофана се превръща в едно от най-обсъжданите имена в Реал Мадрид, след като впечатли новия старши треньор Жозе Моуриньо още в първите дни от лятната подготовка.
Младият халф беше сред големите изненади в групата, която португалският специалист повика за първите тренировки на първия отбор. Фофана има зад гърба си само един сезон в академията на Реал, като през миналата кампания игра за отбора до 17 години.
Въпреки това Моуриньо е останал впечатлен от профила на футболиста и е решил да му даде шанс да тренира с представителния тим във Валдебебас.
Според “Diario AS” младокът бързо е привлякъл вниманието с представянето си.
„Шериф прави специално впечатление. Той е различен. Въпреки възрастта си вече тренира под ръководството на Моуриньо, а хората във Валдебебас смятат, че името му трябва да бъде запомнено“, пише изданието.
Фофана е дефанзивен полузащитник, отличаващ се с огромен обем работа, агресивност в единоборствата и отличен усет при отнемането на топката. Именно заради тези качества вече започват сравненията му с френската легенда Н’Голо Канте.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 става
Коментиран от #2
08:44 16.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този е толкова църен,
09:20 16.07.2026
4 Някой
09:27 16.07.2026