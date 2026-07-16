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16-годишен талант впечатли Моуриньо още в първите тренировки на Реал Мадрид

16-годишен талант впечатли Моуриньо още в първите тренировки на Реал Мадрид

16 Юли, 2026 08:28 741 4

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  • футбол

Шериф Фофана получи изненадваща покана за подготовката на първия отбор

16-годишен талант впечатли Моуриньо още в първите тренировки на Реал Мадрид - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Едва 16-годишният Шериф Фофана се превръща в едно от най-обсъжданите имена в Реал Мадрид, след като впечатли новия старши треньор Жозе Моуриньо още в първите дни от лятната подготовка.

Младият халф беше сред големите изненади в групата, която португалският специалист повика за първите тренировки на първия отбор. Фофана има зад гърба си само един сезон в академията на Реал, като през миналата кампания игра за отбора до 17 години.

Въпреки това Моуриньо е останал впечатлен от профила на футболиста и е решил да му даде шанс да тренира с представителния тим във Валдебебас.

Според “Diario AS” младокът бързо е привлякъл вниманието с представянето си.

„Шериф прави специално впечатление. Той е различен. Въпреки възрастта си вече тренира под ръководството на Моуриньо, а хората във Валдебебас смятат, че името му трябва да бъде запомнено“, пише изданието.

Фофана е дефанзивен полузащитник, отличаващ се с огромен обем работа, агресивност в единоборствата и отличен усет при отнемането на топката. Именно заради тези качества вече започват сравненията му с френската легенда Н’Голо Канте.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 става

    2 2 Отговор
    Да бере банане

    Коментиран от #2

    08:44 16.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този е толкова църен,

    1 0 Отговор
    че направо поглъща светлината. И аз се впечатлих

    09:20 16.07.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    В лице е като старец.

    09:27 16.07.2026

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