16-годишен талант впечатли Моуриньо още в първите тренировки на Реал Мадрид

Едва 16-годишният Шериф Фофана се превръща в едно от най-обсъжданите имена в Реал Мадрид, след като впечатли новия старши треньор Жозе Моуриньо още в първите дни от лятната подготовка.

Младият халф беше сред големите изненади в групата, която португалският специалист повика за първите тренировки на първия отбор. Фофана има зад гърба си само един сезон в академията на Реал, като през миналата кампания игра за отбора до 17 години.

Въпреки това Моуриньо е останал впечатлен от профила на футболиста и е решил да му даде шанс да тренира с представителния тим във Валдебебас.

Според “Diario AS” младокът бързо е привлякъл вниманието с представянето си.

„Шериф прави специално впечатление. Той е различен. Въпреки възрастта си вече тренира под ръководството на Моуриньо, а хората във Валдебебас смятат, че името му трябва да бъде запомнено“, пише изданието.

Фофана е дефанзивен полузащитник, отличаващ се с огромен обем работа, агресивност в единоборствата и отличен усет при отнемането на топката. Именно заради тези качества вече започват сравненията му с френската легенда Н’Голо Канте.