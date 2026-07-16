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Меси добави още една златна страница в историята на футбола

Меси добави още една златна страница в историята на футбола

16 Юли, 2026 09:30 399 1

  • лионел меси-
  • аржентина-
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  • мондиал 2026

Капитанът на „албиселесте“ записа това постижение на възраст от точно 39 години и 21 дни

Меси добави още една златна страница в историята на футбола - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Меси добави още една златна страница в историята на футбола по време на сблъсъка между Аржентина и Англия на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Десетката на южноамериканците започна от първата минута в зрелищната битка на стадиона в Атланта, което автоматично го направи най-възрастния полеви играч, взел участие в полуфинална среща на планетарни шампионати.

Капитанът на „албиселесте“ записа това постижение на възраст от точно 39 години и 21 дни, демонстрирайки за пореден път изумителна спортна дълговечност на най-високото възможно ниво.

До момента първата позиция в тази класация се държеше от легендата на германския футбол Фриц Валтер. Неговият рекорд бе поставен по време на Мондиала в Швеция преди 68 години, когато полузащитникът изведе ФРГ срещу домакините на възраст от 37 години и 236 дни. Сега Меси подобри това постижение с близо година и половина. Единственият футболист изобщо, който е играл на полуфинал на по-зряла възраст, е бившият английски вратар Питър Шилтън, пазил на 40 години и 292 дни по време на Световното първенство в Италия през 1990 година.


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