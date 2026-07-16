Кейн критикува подхода на Тухел: След гола просто се вкопчихме в резултата

Хари Кейн, капитанът на Англия, беше първият, който говори след загубата с 1:2 от Аржентина, която лиши "трите лъва" от финал на Мондиал 2026. Решенията на селекционера Томас Тухел бяха широко критикувани, а нападателят коментира случилото се с ясно послание към германеца.

„Съкрушен съм. Съкрушен съм за момчетата. Съкрушен за всички, за треньорския щаб, за феновете. Играхме добър мач през по-голямата част от него. След като поведохме с 1:0, просто се вкопчихме в резултата. На това ниво това не е достатъчно", започна асът на Байерн Мюнхен.

"Трудно ни беше да пресираме противника. Мисля, че особено през първото полувреме и в началото на второто, ги пресирахме добре. Оказвахме голям натиск върху тях, особено високо на терена, което ни позволи да печелим топки и да контролираме играта донякъде", продължи той.

"След гола, независимо дали защото те насочваха повече играчи напред или защото не можехме да им се противопоставим индивидуално, атаките се редуваха вълна след вълна и ние се опитвахме да ги задържим, но накрая просто не беше достатъчно", добави Кейн.

"Имахме много добри моменти в този турнир, много добри мачове. Още един полуфинал. Говорим за това как да почукаме на вратата. Знаете ли, тези турнири изискват много усилия, напрежение и психическа сила, а ние демонстрирахме много от това през шестте или седемте седмици, в които бяхме заедно", завърши той.