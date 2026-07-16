Кейн критикува подхода на Тухел: След гола просто се вкопчихме в резултата

Хари Кейн, капитанът на Англия, беше първият, който говори след загубата с 1:2 от Аржентина, която лиши "трите лъва" от финал на Мондиал 2026. Решенията на селекционера Томас Тухел бяха широко критикувани, а нападателят коментира случилото се с ясно послание към германеца.
„Съкрушен съм. Съкрушен съм за момчетата. Съкрушен за всички, за треньорския щаб, за феновете. Играхме добър мач през по-голямата част от него. След като поведохме с 1:0, просто се вкопчихме в резултата. На това ниво това не е достатъчно", започна асът на Байерн Мюнхен.
"Трудно ни беше да пресираме противника. Мисля, че особено през първото полувреме и в началото на второто, ги пресирахме добре. Оказвахме голям натиск върху тях, особено високо на терена, което ни позволи да печелим топки и да контролираме играта донякъде", продължи той.
"След гола, независимо дали защото те насочваха повече играчи напред или защото не можехме да им се противопоставим индивидуално, атаките се редуваха вълна след вълна и ние се опитвахме да ги задържим, но накрая просто не беше достатъчно", добави Кейн.
"Имахме много добри моменти в този турнир, много добри мачове. Още един полуфинал. Говорим за това как да почукаме на вратата. Знаете ли, тези турнири изискват много усилия, напрежение и психическа сила, а ние демонстрирахме много от това през шестте или седемте седмици, в които бяхме заедно", завърши той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига мрънка бе главоч
Коментиран от #4
10:38 16.07.2026
2 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Кви стадиони, кви чудеса.
Коментиран от #6
10:40 16.07.2026
3 Баба Гошка
10:40 16.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Стига мрънка бе главоч":Ами когато браниш само един гол преднина или равен- много често губиш❗
Едно време италианците бяха майстори на тази игра- викаха му катиначо, дори самите англичани ги иронизирвхсн със свой термин -
да спреш автобуса на отбора пред голлинията❗
Ама сега футболът е друг, а и никой не харесва такава игра❗
10:46 16.07.2026
5 Наблюдател
Коментиран от #9, #10
10:47 16.07.2026
6 Що бе...
До коментар #2 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":...ти гледа ли го Световното 2018г., кви стадиони, ква организация в Русия...или викаш в 2018г., си бил на 9 години и мама ти те е слагала в леглото след "Лека нощ деца ", та нямаш впечатления.
10:48 16.07.2026
7 Ъъъъ
Истината , е че Аржентина им скри топката!
Коментиран от #11
10:48 16.07.2026
8 Доротея
10:51 16.07.2026
9 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #5 от "Наблюдател":Ти кой мач си гледал? Точно с центрирания направиха греда , няколко положения при , които вратарят ги спаси, а накрая вкараха и гол! Въпреки високият ръст!😂😂😂
10:53 16.07.2026
10 Доротея
До коментар #5 от "Наблюдател":Не в наказателното поле, а в малкото наказателно поле! Ако остават 5 минути, може да разчиташ да успееш! Но 50 минути да се залостиш и чакаш дъжда да спре...!!! Ако ня бяха вкарали този иначе хубав гол, имаха повече шансове!
10:54 16.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Ъъъъ":Ти 1/2 ✓ли си, 100% ✓ ли си🤔
Или кръгъл ✓ ама на квадрат❓❗
Извади си нападателите, а пусна две върлини в защита❗ И това , ако не ти говори ясно -
и да ти го нарисува, пак няма да го сФанеш❗
10:56 16.07.2026
12 е то тая тактика е добра
11:02 16.07.2026
13 Гост
11:24 16.07.2026
14 тренер
11:31 16.07.2026