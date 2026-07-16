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Кейн критикува подхода на Тухел: След гола просто се вкопчихме в резултата

Кейн критикува подхода на Тухел: След гола просто се вкопчихме в резултата

16 Юли, 2026 10:32 963 14

  • хари кейн-
  • англия-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство-
  • томас тухел

Играхме добър мач през по-голямата част от него

Кейн критикува подхода на Тухел: След гола просто се вкопчихме в резултата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Хари Кейн, капитанът на Англия, беше първият, който говори след загубата с 1:2 от Аржентина, която лиши "трите лъва" от финал на Мондиал 2026. Решенията на селекционера Томас Тухел бяха широко критикувани, а нападателят коментира случилото се с ясно послание към германеца.

„Съкрушен съм. Съкрушен съм за момчетата. Съкрушен за всички, за треньорския щаб, за феновете. Играхме добър мач през по-голямата част от него. След като поведохме с 1:0, просто се вкопчихме в резултата. На това ниво това не е достатъчно", започна асът на Байерн Мюнхен.

"Трудно ни беше да пресираме противника. Мисля, че особено през първото полувреме и в началото на второто, ги пресирахме добре. Оказвахме голям натиск върху тях, особено високо на терена, което ни позволи да печелим топки и да контролираме играта донякъде", продължи той.

"След гола, независимо дали защото те насочваха повече играчи напред или защото не можехме да им се противопоставим индивидуално, атаките се редуваха вълна след вълна и ние се опитвахме да ги задържим, но накрая просто не беше достатъчно", добави Кейн.

"Имахме много добри моменти в този турнир, много добри мачове. Още един полуфинал. Говорим за това как да почукаме на вратата. Знаете ли, тези турнири изискват много усилия, напрежение и психическа сила, а ние демонстрирахме много от това през шестте или седемте седмици, в които бяхме заедно", завърши той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига мрънка бе главоч

    6 1 Отговор
    Този имбрийднат клоун , като има толкова големи претенции че е голям футболист и че Англия е голям отбор , да се докажат срещу Франция. Да бият Французите като се мислят за голяма работа.

    Коментиран от #4

    10:38 16.07.2026

  • 2 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    3 6 Отговор
    Гледате ли СВЕТОВНОТО
    Кви стадиони, кви чудеса.

    Коментиран от #6

    10:40 16.07.2026

  • 3 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Вземете си пак изпаднал дойчуу за мениЖър тъппчовци. От цялата ви футболна "индустрия" един ваш нямаше достатъчно добър за тази позиция? Чужденец щял да ви Упрай. Смешници

    10:40 16.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стига мрънка бе главоч":

    Ами когато браниш само един гол преднина или равен- много често губиш❗
    Едно време италианците бяха майстори на тази игра- викаха му катиначо, дори самите англичани ги иронизирвхсн със свой термин -
    да спреш автобуса на отбора пред голлинията❗
    Ама сега футболът е друг, а и никой не харесва такава игра❗

    10:46 16.07.2026

  • 5 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Такава глупава тактика след гола, да се прибереш в наказателното си поке и да оставиш аржентинците необезпокоявани да се въртят наоколо. Пак добре, че центриранията им бяха обречени заради по-ниския им ръст. Англичаните дори не се опитаха да играят преса, за бързи контраатаки в стила на един Египет да не говорим.

    Коментиран от #9, #10

    10:47 16.07.2026

  • 6 Що бе...

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    ...ти гледа ли го Световното 2018г., кви стадиони, ква организация в Русия...или викаш в 2018г., си бил на 9 години и мама ти те е слагала в леглото след "Лека нощ деца ", та нямаш впечатления.

    10:48 16.07.2026

  • 7 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    Ами никъде не е казал: треньорът ни накара да се затворим и да пазим резултата!
    Истината , е че Аржентина им скри топката!

    Коментиран от #11

    10:48 16.07.2026

  • 8 Доротея

    1 0 Отговор
    Емигрант в ЦСКА не е като Петър Жеков, Спас Джевизов, Зафиров и Димитър Якимов в ЦСКА! Надъхан уж, но му е чуждо! Освен това, яките момчета от Африка никога не са се славели с голяма спортна интелигентност и психика! Свиха се като кокошки при орел в небето и надъханият противник ги унощожи! Вместо пъргави, контраатакуващи футболисти при повеждане в резултата, чрез смени бяха вкарани в игра някакви тромави какавани! Дешан в един мач вкара една такава голяма мотика! Изчисти една топка нескопосано и пълна пародия! Недостойна, заслужена загуба!

    10:51 16.07.2026

  • 9 Хахахаха😂😂😂😂

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Ти кой мач си гледал? Точно с центрирания направиха греда , няколко положения при , които вратарят ги спаси, а накрая вкараха и гол! Въпреки високият ръст!😂😂😂

    10:53 16.07.2026

  • 10 Доротея

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Не в наказателното поле, а в малкото наказателно поле! Ако остават 5 минути, може да разчиташ да успееш! Но 50 минути да се залостиш и чакаш дъжда да спре...!!! Ако ня бяха вкарали този иначе хубав гол, имаха повече шансове!

    10:54 16.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъ":

    Ти 1/2 ✓ли си, 100% ✓ ли си🤔
    Или кръгъл ✓ ама на квадрат❓❗
    Извади си нападателите, а пусна две върлини в защита❗ И това , ако не ти говори ясно -
    и да ти го нарисува, пак няма да го сФанеш❗

    10:56 16.07.2026

  • 12 е то тая тактика е добра

    0 0 Отговор
    пазиш края . резултата е показателен . след равна игра и добър мач за англия до 82-83 минутка после спряха да играят . по принцип аржентинския футбол е такъв . цял мач 0:0 и накрая в 89 минута гол . или в 94 в продължението . бяха по слаби . но в първите 20 минути на 1 полувреме доминираха . яко . аз бях за аржентина . европейския футбол е лош с изключение на испания . разколебах се да викам за англетата . но накрая се върнах на мойто си логическо мнение . че аржентина са по силни . просто англия нищо не показаха досега на Мондиала . но отидоха много напред .

    11:02 16.07.2026

  • 13 Гост

    0 1 Отговор
    Поздравления за Аржентина не бях гледал такъв мач скоро направо разбиха англичаните.

    11:24 16.07.2026

  • 14 тренер

    0 0 Отговор
    Томас Куxел😉

    11:31 16.07.2026

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