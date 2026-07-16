С двете си асистенции срещу Англия за фамозния обрат с 2:1, Лионел Меси отново поведе в голмайсторската листа на Мондиал 2026. Той има вече 8 попадения и 4 асистенции, докато Килиан Мбапе остава с 8 гола и 3 асистенции.
Трябва да отбележим, че има голяма вероятност последните два мача от Мондиал 2026 - двубоят за третото място между Франция и Англия и големият финал между Испания и Франция, да решат и този ценен приз.
От създаването на Световното първенство през 1930 г. никой не е печелил „Златната обувка“ два пъти. Това може да се промени след това издание, тъй като Килиан Мбапе вече има един подобен приз през 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 меси е много талантлив
11:09 16.07.2026
2 голям мач
Вместо да натисне посредствената защита.
Това нападение можеше и 5 гола да вкара на Египед , ако имаше нужда.
Ти се заври в защита и чакай.
Не е лощ тренера ама това малодушие ще му струва много
11:38 16.07.2026