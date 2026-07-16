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Меси отново поведе в голмайсторската листа на Мондиал 2026

Меси отново поведе в голмайсторската листа на Мондиал 2026

16 Юли, 2026 10:59 1 249 2

  • лионел меси-
  • футбол-
  • килиан мбапе-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • голмайстор

Трябва да отбележим, че има голяма вероятност последните два мача от Мондиал 2026 - двубоят за третото място между Франция и Англия и големият финал между Испания и Франция, да решат и този ценен приз

Меси отново поведе в голмайсторската листа на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С двете си асистенции срещу Англия за фамозния обрат с 2:1, Лионел Меси отново поведе в голмайсторската листа на Мондиал 2026. Той има вече 8 попадения и 4 асистенции, докато Килиан Мбапе остава с 8 гола и 3 асистенции.

Трябва да отбележим, че има голяма вероятност последните два мача от Мондиал 2026 - двубоят за третото място между Франция и Англия и големият финал между Испания и Франция, да решат и този ценен приз.

От създаването на Световното първенство през 1930 г. никой не е печелил „Златната обувка“ два пъти. Това може да се промени след това издание, тъй като Килиан Мбапе вече има един подобен приз през 2022 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 меси е много талантлив

    3 1 Отговор
    и на миналото световно игра много добре . това е . но на миналото световно роналдо, ембапе и неймар не играха . коментаторите ги хвалеха . и по време на мача нищо . ами това е отборна игра . мислеха франсетата как ембапе побеждава и отиват за 1 място . да ама не . испания ги победиха . същото е с Аржентина . меси не вкара . за малко да загубят . то няма логика в 81 минута хващаш топката и тормозиш 11 играча англичани 10 минути та да им вкараш за победата . не че е късмет . надиграха англия .

    11:09 16.07.2026

  • 2 голям мач

    3 0 Отговор
    Тухел си подписа оставката с решението си да остави пространства и да брани резултата срешу най-силното нападение на Мондиала.
    Вместо да натисне посредствената защита.
    Това нападение можеше и 5 гола да вкара на Египед , ако имаше нужда.
    Ти се заври в защита и чакай.
    Не е лощ тренера ама това малодушие ще му струва много

    11:38 16.07.2026

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