С двете си асистенции срещу Англия за фамозния обрат с 2:1, Лионел Меси отново поведе в голмайсторската листа на Мондиал 2026. Той има вече 8 попадения и 4 асистенции, докато Килиан Мбапе остава с 8 гола и 3 асистенции.

Трябва да отбележим, че има голяма вероятност последните два мача от Мондиал 2026 - двубоят за третото място между Франция и Англия и големият финал между Испания и Франция, да решат и този ценен приз.

От създаването на Световното първенство през 1930 г. никой не е печелил „Златната обувка“ два пъти. Това може да се промени след това издание, тъй като Килиан Мбапе вече има един подобен приз през 2022 г.