Навакът Дунав Русе привлече сърбин

Навакът в Първа лига Дунав Русе подписа договор с Владан Видакович, съобщиха от клуба.
27-годишният сръбски полузащитник пристига в Русе с опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния.
Високият 193 см Видакович е преминал през школата на Войводина, бил е част от юношеските и младежките национални гарнитури на Сърбия, а в своята кариера е носил екипите на Марибор, Спартак Суботица, Динамо Батуми, с който става шампион на Грузия през 2023 година, Ивердон-Спорт, Нови Пазар и Политехника Яш.
Първата среща от новия сезон за Дунав е този петък от 21:15 часа срещу Левски в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Филип Тотю
Коментиран от #3
19:07 16.07.2026
2 Анонимен
19:28 16.07.2026
3 Механик
До коментар #1 от "Филип Тотю":Да, и аз бих искал да знам какво е НАВАК, че и два пъти е повторено. Значи така се пише тая дума или че писателят си е падал на главичката като малък.
19:28 16.07.2026