Навакът Дунав Русе привлече сърбин

Навакът в Първа лига Дунав Русе подписа договор с Владан Видакович, съобщиха от клуба.

27-годишният сръбски полузащитник пристига в Русе с опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния.



Високият 193 см Видакович е преминал през школата на Войводина, бил е част от юношеските и младежките национални гарнитури на Сърбия, а в своята кариера е носил екипите на Марибор, Спартак Суботица, Динамо Батуми, с който става шампион на Грузия през 2023 година, Ивердон-Спорт, Нови Пазар и Политехника Яш.

Първата среща от новия сезон за Дунав е този петък от 21:15 часа срещу Левски в София.