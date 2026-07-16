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Навакът Дунав Русе привлече сърбин

Навакът Дунав Русе привлече сърбин

16 Юли, 2026 18:21 483 3

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  • словения-
  • швейцария-
  • грузия-
  • румъния

Владан Видакович е преминал през школата на Войводина

Навакът Дунав Русе привлече сърбин - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Навакът в Първа лига Дунав Русе подписа договор с Владан Видакович, съобщиха от клуба.

27-годишният сръбски полузащитник пристига в Русе с опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния.


Високият 193 см Видакович е преминал през школата на Войводина, бил е част от юношеските и младежките национални гарнитури на Сърбия, а в своята кариера е носил екипите на Марибор, Спартак Суботица, Динамо Батуми, с който става шампион на Грузия през 2023 година, Ивердон-Спорт, Нови Пазар и Политехника Яш.

Първата среща от новия сезон за Дунав е този петък от 21:15 часа срещу Левски в София.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Филип Тотю

    4 0 Отговор
    Навакът????

    Коментиран от #3

    19:07 16.07.2026

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор
    Аз не знам такава дума в българския език "навакът"...? Някой може ли да обясни?

    19:28 16.07.2026

  • 3 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Филип Тотю":

    Да, и аз бих искал да знам какво е НАВАК, че и два пъти е повторено. Значи така се пише тая дума или че писателят си е падал на главичката като малък.

    19:28 16.07.2026

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