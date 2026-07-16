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Арсенал е на път да привлече Христос Цолис

Арсенал е на път да привлече Христос Цолис

16 Юли, 2026 20:10 474 0

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Гръцката звезда ще подсили атаката на "артилеристите" с рекорден трансфер от Клуб Брюж

Арсенал е на път да привлече Христос Цолис - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал е на път да привлече един от най-ярките таланти на гръцкия футбол. Христос Цолис, крилото на белгийския Клуб Брюж, е на крачка от това да облече екипа на "артилеристите", съобщава Sky Sports. Сделката се оценява на впечатляващите 34 милиона паунда – сума, която ще се превърне в абсолютен рекорд за белгийската Про Лига.

След като научил за интереса от страна на шампионите от Висшата лига, 24-годишният Христос Цолис не е имал никакви колебания – желанието му било да заиграе единствено и само на "Емиратс". Този трансфер се осъществява независимо от паралелните усилия на Арсенал да привлече Морган Роджърс, което ясно показва амбициите на лондончани да подсилят атаката си.

След като Леандро Тросар напусна Арсенал в посока Бешикташ срещу 17 милиона паунда, мениджърът Микел Артета се нуждаеше от свежи сили в предни позиции. Христос Цолис се явява като идеалния заместник – млад, динамичен и с впечатляваща статистика от миналия сезон: 17 попадения и 23 асистенции в 36 шампионатни срещи.

Бившият футболист на Норич Сити се отличава с изключителна техника, бързина и усет към гола. Анализаторите вече откриват поразителни прилики между него и Тросар, което допълнително засилва очакванията към новото попълнение на Арсенал.


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