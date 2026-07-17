Шакира се прекланя пред Меси: Дисциплиниран човек, предизвиква времето и несгодите

Лионел Меси продължава да трупа похвали преди финала на Световното първенство през 2026 г. Този път Шакира изпрати послание на възхищение към капитана на Аржентина, подчертавайки не само изключителния момент, който преживява на терена, но и значението на Антонела Рокуцо в неговия път.

Колумбийската певица сподели снимка на Меси в социалните мрежи, придружена от размисъл за дълголетието и наследството на аржентинеца.

„Това, което прави Лионел Меси, е изключително. Той демонстрира ценностите на дълбоко отдаден и дисциплиниран човек, предизвиквайки времето и несгодите. Показва, че човек не се определя от възрастта си, нито от това, което казват другите“, написа тя.

Shakira posted this for Messi on instagram.❤️ pic.twitter.com/BLq3c9Xnza — Winna F.C. (@WinnaFC) July 16, 2026

Шакира също така похвали Антонела Рокуцо, като смята, че партньорката на звездата играе важна роля за неговия успех. „Знам, че да имаш жена като Антонела Рокуцо до себе си му дава силата и вдъхновението да го покаже“, добави тя.

Съобщението идва в момент, когато Меси, на 39 години, се готви за пореден финал на Световно първенство, стремейки се да спечели втора световна титла в кариерата си и да укрепи още повече вече историческия си списък с отличия.