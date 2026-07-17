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Шакира се прекланя пред Меси: Дисциплиниран човек, предизвиква времето и несгодите

Шакира се прекланя пред Меси: Дисциплиниран човек, предизвиква времето и несгодите

17 Юли, 2026 08:00 684 1

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  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Колумбийската певица сподели снимка на Меси в социалните мрежи, придружена от размисъл за дълголетието и наследството на аржентинеца

Шакира се прекланя пред Меси: Дисциплиниран човек, предизвиква времето и несгодите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Меси продължава да трупа похвали преди финала на Световното първенство през 2026 г. Този път Шакира изпрати послание на възхищение към капитана на Аржентина, подчертавайки не само изключителния момент, който преживява на терена, но и значението на Антонела Рокуцо в неговия път.

Колумбийската певица сподели снимка на Меси в социалните мрежи, придружена от размисъл за дълголетието и наследството на аржентинеца.

„Това, което прави Лионел Меси, е изключително. Той демонстрира ценностите на дълбоко отдаден и дисциплиниран човек, предизвиквайки времето и несгодите. Показва, че човек не се определя от възрастта си, нито от това, което казват другите“, написа тя.

Шакира също така похвали Антонела Рокуцо, като смята, че партньорката на звездата играе важна роля за неговия успех. „Знам, че да имаш жена като Антонела Рокуцо до себе си му дава силата и вдъхновението да го покаже“, добави тя.

Съобщението идва в момент, когато Меси, на 39 години, се готви за пореден финал на Световно първенство, стремейки се да спечели втора световна титла в кариерата си и да укрепи още повече вече историческия си списък с отличия.


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  • 1 Дзак

    5 0 Отговор
    Така е. Най-важни подкрепата от жената, която обича!

    08:14 17.07.2026

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