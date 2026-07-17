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Феномена с остри думи за Роналдо: Става за Саудитска Арабия, но не и за Световно първенство

Феномена с остри думи за Роналдо: Става за Саудитска Арабия, но не и за Световно първенство

17 Юли, 2026 07:29 1 439 5

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  • кристиано роналдо-
  • роналдо назарио-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Обикновено тялото те предупреждава, че вече не се справяш

Феномена с остри думи за Роналдо: Става за Саудитска Арабия, но не и за Световно първенство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Участието на Кристиано Роналдо на Световното първенство през 2026 г. продължава да предизвиква реакции. Този път Роналдо Назарио, Феномена, изрази силно мнение, твърдейки, че капитанът на националния отбор на Португалия е достигнал момента, в който тялото „вече не може да следва“ желанието да продължи да се състезава на най-високо ниво.

„Обикновено тялото те предупреждава, че вече не се справяш. Мисля, че както Кристиано, така и Неймар, са достигнали до този момент на консенсус между тях и своите тела. Битката с тялото е наистина много трудна за печелене“, заяви той в предаването „Ресеня до 9“ на ESPN Бразил.

Бившият бразилски национал призна, че португалският нападател все още има качества да се състезава в Саудитска Арабия, но разбира, че изискванията на Световното първенство са на съвсем различно ниво.

„Може би за игра в Саудитска Арабия все още има ниво, но за игра на Световно първенство разбираме, че е много по-трудно, нивото е много по-високо“, подчерта той.

„Въпреки нашата страст, нашата любов към футбола и желанието да играем вечно, мисля, че в крайна сметка тялото решава вместо нас. Днес не играя футбол, защото главата ми функционира по начин, който тялото ми не може да следва“, заключи той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пенсионерски

    2 2 Отговор
    неволи!

    07:35 17.07.2026

  • 2 Коравото момче

    13 8 Отговор
    Тоя па плондир само акъл дава.Бразилеца беше на топ ниво 7-8 сезона,а през останалото време беше вечно контузен.От друга страна португалеца играе над 20 години на висота.
    Казвам го,като човек на който Кристиано въобще не му е любимец.Плюс това днешните футболисти имат едно 20 мача отгоре на година сравнение с тези преди 15 години.

    07:39 17.07.2026

  • 3 Дзак

    1 1 Отговор
    По-скоро обратното!

    07:43 17.07.2026

  • 4 Някой

    2 1 Отговор
    Тук за критика не е той, а селекционера. Най-нормалното е да иска да играе. Ако сега извикат Феномена дали ще откаже, въпреки че е ясно в каква форма е? Само очакват самият Роналдо да се откаже. Еми да не го викат!

    07:45 17.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Феноменът си е феномен, но прозира ревност!! Все пак света научи името Роналдо от него и беше наистина гений, а после се появи нов играч с това име за да стигнем до днес , когато времето вече е отминало и ако напишеш в произволна търсачка името Роналдо ще получиш информация за рекордите и успехите на Кристиано Роналдо!! Някак несправедливо е , но освен едно малко прозорче най горе на екрана, всички статии страници наред след това са само за Кристиано Роналдо!! Ревността е неизбежна и от там тези злобни коментари!

    08:43 17.07.2026

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