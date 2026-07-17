Феномена с остри думи за Роналдо: Става за Саудитска Арабия, но не и за Световно първенство

Участието на Кристиано Роналдо на Световното първенство през 2026 г. продължава да предизвиква реакции. Този път Роналдо Назарио, Феномена, изрази силно мнение, твърдейки, че капитанът на националния отбор на Португалия е достигнал момента, в който тялото „вече не може да следва“ желанието да продължи да се състезава на най-високо ниво.

„Обикновено тялото те предупреждава, че вече не се справяш. Мисля, че както Кристиано, така и Неймар, са достигнали до този момент на консенсус между тях и своите тела. Битката с тялото е наистина много трудна за печелене“, заяви той в предаването „Ресеня до 9“ на ESPN Бразил.

Бившият бразилски национал призна, че португалският нападател все още има качества да се състезава в Саудитска Арабия, но разбира, че изискванията на Световното първенство са на съвсем различно ниво.

„Може би за игра в Саудитска Арабия все още има ниво, но за игра на Световно първенство разбираме, че е много по-трудно, нивото е много по-високо“, подчерта той.

„Въпреки нашата страст, нашата любов към футбола и желанието да играем вечно, мисля, че в крайна сметка тялото решава вместо нас. Днес не играя футбол, защото главата ми функционира по начин, който тялото ми не може да следва“, заключи той.