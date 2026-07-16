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Стефанос Циципас си осигури място на четвъртфиналите в Гщаад

Стефанос Циципас си осигури място на четвъртфиналите в Гщаад

16 Юли, 2026 23:45 507 0

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Гръцкият ас демонстрира воля и класа на турнира в Швейцария

Стефанос Циципас си осигури място на четвъртфиналите в Гщаад - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефанос Циципас показа завидна устойчивост и хладнокръвие, за да се класира за четвъртфиналите на престижния ATP 250 турнир в Гщаад, Швейцария. Гръцкият майстор на ракетата надделя над швейцарския талант Жером Ким след истински трилър, продължил два дни – 6:4, 6:7(2), 7:6(5).

В първия сет Циципас демонстрира стабилност на сервис, печелейки впечатляващите 88% от точките си при първо подаване. Един-единствен пробив бе достатъчен, за да му осигури предимство.

Във втората част обаче Ким се мобилизира, не допусна пробив и в решителния тайбрек показа по-здрави нерви, изравнявайки резултата.

Третият сет се превърна в истинска драма, като двамата тенисисти не отстъпваха нито крачка. Всичко се реши в нов тайбрек, където бившият №3 в света Циципас извади на показ шампионския си дух и затвори мача след два часа и половина битка.

В следващия кръг Стефанос ще се изправи срещу френския представител Артур Риндеркнех, който елиминира сънародника си Клемон Табюр.


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