Стефанос Циципас си осигури място на четвъртфиналите в Гщаад

Стефанос Циципас показа завидна устойчивост и хладнокръвие, за да се класира за четвъртфиналите на престижния ATP 250 турнир в Гщаад, Швейцария. Гръцкият майстор на ракетата надделя над швейцарския талант Жером Ким след истински трилър, продължил два дни – 6:4, 6:7(2), 7:6(5).

В първия сет Циципас демонстрира стабилност на сервис, печелейки впечатляващите 88% от точките си при първо подаване. Един-единствен пробив бе достатъчен, за да му осигури предимство.

Във втората част обаче Ким се мобилизира, не допусна пробив и в решителния тайбрек показа по-здрави нерви, изравнявайки резултата.

Третият сет се превърна в истинска драма, като двамата тенисисти не отстъпваха нито крачка. Всичко се реши в нов тайбрек, където бившият №3 в света Циципас извади на показ шампионския си дух и затвори мача след два часа и половина битка.

В следващия кръг Стефанос ще се изправи срещу френския представител Артур Риндеркнех, който елиминира сънародника си Клемон Табюр.