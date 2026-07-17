Левски пак удари на камък за испански бранител

Левски отново е ударил на камък в опита си да привлече централния защитник на Гранада Ману Лама, съобщава испанското издание Ideal. Новото предложение на "сините" за 25-годишния футболист отново е било отхвърлено.
Ръководството на "лос карменес" засега не иска да се разделя с най-скъпия си централен бранител, гласи информацията. От Гранада вече веднъж казаха "не" на оферта на Левски за Лама.
El Levski Sofía vuelve a la carga por Manu Lama con una oferta insuficiente— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) July 16, 2026
El conjunto de Los Cármenes no abre la puerta a su central más cotizado, con Baïla Diallo entre los que tiene pretendientes tambiénhttps://t.co/XarVGhF9lJ#GranadaCF pic.twitter.com/uM0yCQ6Ihk
На "Герена" продължават в търсенето на нов централен защитник. Такъв е необходим заради контузията на Стипе Вуликич, като не е ясно кога хърватинът ще бъде готов за игра.
Левски беше близо до капитана на Каза Пия Жоао Гулар, но сделката в крайна сметка пропадна. В Сърбия твърдят, че шампионите имат интерес и към централния защитник на Бачка Топола Вукашин Кръстич.
Ману Лама е част от Гранада от лятото на 2024 година. Той има контракт с отбора за още един сезон. Бранителят е юноша на Атлетико Мадрид. Играл е още за Ла Нусия и Фуенлабрада.
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