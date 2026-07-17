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Левски пак удари на камък за испански бранител

Левски пак удари на камък за испански бранител

17 Юли, 2026 12:00 610 0

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  • ману лама

Новото предложение на "сините" за 25-годишния футболист отново е било отхвърлено

Левски пак удари на камък за испански бранител - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски отново е ударил на камък в опита си да привлече централния защитник на Гранада Ману Лама, съобщава испанското издание Ideal. Новото предложение на "сините" за 25-годишния футболист отново е било отхвърлено.

Ръководството на "лос карменес" засега не иска да се разделя с най-скъпия си централен бранител, гласи информацията. От Гранада вече веднъж казаха "не" на оферта на Левски за Лама.

На "Герена" продължават в търсенето на нов централен защитник. Такъв е необходим заради контузията на Стипе Вуликич, като не е ясно кога хърватинът ще бъде готов за игра.

Левски беше близо до капитана на Каза Пия Жоао Гулар, но сделката в крайна сметка пропадна. В Сърбия твърдят, че шампионите имат интерес и към централния защитник на Бачка Топола Вукашин Кръстич.

Ману Лама е част от Гранада от лятото на 2024 година. Той има контракт с отбора за още един сезон. Бранителят е юноша на Атлетико Мадрид. Играл е още за Ла Нусия и Фуенлабрада.


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