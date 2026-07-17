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ФИФА въвежда прецедент: шампионски пръстени за новите световни шампиони (СНИМКА)

ФИФА въвежда прецедент: шампионски пръстени за новите световни шампиони (СНИМКА)

17 Юли, 2026 12:59 816 5

  • пръстени-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Това ще се случи за първи път, а историческото нововъведение е взаимствано от НБА

ФИФА въвежда прецедент: шампионски пръстени за новите световни шампиони (СНИМКА) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След финала на Мондиал 2026, новите световни шампиони ще получат шампионски пръстени, обявиха от ФИФА. Това ще се случи за първи път, а историческото нововъведение е взаимствано от НБА, където отдавна е традиция. Финалът между Испания и Аржентина е тази неделя от 22:00 часа българско време в Ню Йорк.

Всеки пръстен ще бъде част от строго лимитирана серия от 2026 бройки. 30 от тях ще бъдат подарени на победителите, а останалите 1996 ще могат да бъдат закурени от феновете по целия свят.

Едната страна на пръстена гордо изобразява трофея от Световното първенство по футбол, а другата ще бъде персонализирана, за да отразява идентичността на новия шампион. Всеки пръстен ще бъде индивидуално номериран, изработен по поръчка и доставен със собствен сертификат за автентичност.

Веднага след финала капитанът и селекционерът на печелившия отбор ще получат временни пръстени. Всеки от 30-те пръстена за победителите ще бъде персонализиран, преди да бъде официално предоставен на по-късна дата.


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  • 1 И по един шампионски пиърсинг на носа

    10 0 Отговор
    да е пълен комплекта за по-мургавите.

    13:06 17.07.2026

  • 2 сащисан кравар

    6 0 Отговор
    С лика на Бай Дончо задължително😉

    13:12 17.07.2026

  • 3 ?????

    5 0 Отговор
    "....предоставен на по-късна дата!"
    "Тати ще ми купи колело ,ама.....друг път!"
    ТИПИЧНА ПО АМЕРИКАНСКИ ....важното е бизнеса ,за продажбата 1996 бройки ...???

    13:21 17.07.2026

  • 4 Нула естетика

    6 0 Отговор
    Тия пръстени като за цигански барон са правени...

    13:31 17.07.2026

  • 5 Азззззззз

    4 0 Отговор
    Щом ше са заКурени от феновете, работата е ясна... Даже не пише от какво ще са тия пръстени - от тенеке или ПВЦ

    13:51 17.07.2026

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