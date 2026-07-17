ФИФА въвежда прецедент: шампионски пръстени за новите световни шампиони (СНИМКА)

След финала на Мондиал 2026, новите световни шампиони ще получат шампионски пръстени, обявиха от ФИФА. Това ще се случи за първи път, а историческото нововъведение е взаимствано от НБА, където отдавна е традиция. Финалът между Испания и Аржентина е тази неделя от 22:00 часа българско време в Ню Йорк.

Всеки пръстен ще бъде част от строго лимитирана серия от 2026 бройки. 30 от тях ще бъдат подарени на победителите, а останалите 1996 ще могат да бъдат закурени от феновете по целия свят.

Едната страна на пръстена гордо изобразява трофея от Световното първенство по футбол, а другата ще бъде персонализирана, за да отразява идентичността на новия шампион. Всеки пръстен ще бъде индивидуално номериран, изработен по поръчка и доставен със собствен сертификат за автентичност.

Веднага след финала капитанът и селекционерът на печелившия отбор ще получат временни пръстени. Всеки от 30-те пръстена за победителите ще бъде персонализиран, преди да бъде официално предоставен на по-късна дата.

🚨 BREAKING! 🤯



The 2026 World Cup champions will receive exclusive championship rings for the first time in FIFA competition history. 💍



Inspired by North American sports tradition, 30 rings for the winners, 1,996 numbered limited-edition rings available for fans worldwide. ✨ pic.twitter.com/rP49whydhp — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 17, 2026