Вицепремиерът Александър Пулев пред СТИВ: Трябва да подкрепяме българския бизнес

Трябва да подкрепяме българския бизнес и да правим всичко възможно да интегрираме българските компании във веригите за доставки и за добавена стойност на регионално и световно ниво. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на годишната среща на ръководителите на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ). На нея той представи приоритетите на правителството в областта на инвестициите, индустриалното развитие и икономическата дипломация. Вицепремиерът запозна участниците с основните акценти в управленската програма на правителството и с вече започналите реформи, сред които административната реформа, измененията в Закона за насърчаване на инвестициите и създаването на Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет.
Пулев отбеляза, че България разполага с реална възможност да се възползва от благоприятната международна среда за привличане на нови инвестиции. „Инвестициите са издигнати като национален приоритет и са залегнали като основен фокус в управленската програма на правителството“, подчерта той.
По думите му се наблюдава засилен интерес от компании от Европа, Азия и Близкия изток. „Трябва да използваме тази възможност, като действаме координирано, бързо и в пълно съответствие с външнополитическите приоритети на България“, заяви вицепремиерът.
Министерството, в координация със СТИВ, ще работи за привличането на нови международни и стратегически партньорства и за превръщането им в конкретни инвестиционни и индустриални проекти.
Пулев подчерта, че икономическата дипломация е ключов инструмент за разширяване на присъствието на българския бизнес на международните пазари. „Засилваме диалога с нашите международни стратегически партньори и ускоряваме подписването на различни меморандуми, които до този момент са събирали прах като работни версии в чекмеджетата“, заяви той. По думите му това е важен външноикономически инструмент за откриване на нови възможности пред българските компании и публичните предприятия и за интегрирането им във веригите на стойността на съответните пазари.
Вицепремиерът акцентира и върху икономизацията на външната политика като ключов приоритет на управлението. Той подчерта, че икономическата и външната политика трябва да вървят ръка за ръка, а стратегическите партньорства, инвестициите и международният икономически диалог трябва да се координират още в началото.
„Имаме силен импулс да възобновим и ускорим диалога и създаването на смесени междуправителствени комисии. Те също са основен фокус в момента на работата на дирекциите в министерството“, добави вицепремиерът Пулев.
Специален акцент в изказването си той постави върху ролята на Службите по търговско-икономическите въпроси като ключов инструмент за привличане на инвестиции и развитие на международните икономически партньорства. „Разбира се, няма как да говорим за външна политика, без СТИВ – търговските представители, които за мен сте най-важният и най-критичният инструмент за растеж и за създаване на качествени партньорства на международната сцена“, каза вицепремиерът.
„За мен вие сте острието на българската външна политика, свързана с икономическото сътрудничество“, каза още той. По думите му един от основните приоритети ще бъде реактивирането на мрежата на СТИВ в пълно съответствие с управленската програма. Той увери търговските представители, че правителството ще им осигури необходимите инструменти за по-ефективна работа, по-добра координация между институциите и по-активно присъствие на българския бизнес на международните пазари
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:55 06.08.2026
2 Демек !
16:56 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 питам
Коментиран от #13, #15, #27, #32
17:14 06.08.2026
5 Коя ли е момата...?!
Коментиран от #11, #22, #33
17:14 06.08.2026
6 Грозев е еничарин
17:14 06.08.2026
7 Значи
17:14 06.08.2026
8 Гено
Коментиран от #10, #12
17:15 06.08.2026
9 Васил
17:16 06.08.2026
10 честен ционист
До коментар #8 от "Гено":Зам министърката.
17:16 06.08.2026
11 То деколтето-хубаво...!
До коментар #5 от "Коя ли е момата...?!":Ама под деколтето...още по-хубаво...!
17:18 06.08.2026
12 На Пульов
До коментар #8 от "Гено":зам . министър , някъде от провинцията я доведоха . Деколте до пъпа , Чамовата без бельо в Турция......
17:21 06.08.2026
13 Да да
До коментар #4 от "питам":В хотелския бизнес с консумацията е русата топалка има обява в сиийкинг
17:24 06.08.2026
14 Ъхъъъъъ
17:25 06.08.2026
15 Заместник външен министър съм.
До коментар #4 от "питам":Всички мирно !
17:27 06.08.2026
16 Перо
Коментиран от #28
17:28 06.08.2026
17 Определено трябва да си много зле
17:29 06.08.2026
18 ядосан
17:29 06.08.2026
19 Колко са тея на брой
Коментиран от #25
17:31 06.08.2026
20 !!!?
17:34 06.08.2026
21 Неадекватните винаги си личат
17:35 06.08.2026
22 хмм
До коментар #5 от "Коя ли е момата...?!":Не знам дали е мома, ама е минала 50-те...
Коментиран от #24, #26
17:36 06.08.2026
23 влао
17:49 06.08.2026
24 Май е
До коментар #22 от "хмм":заместник-министъра на икономиката и индустрията Михаела Карадимова. Поредната пача-калинкова
17:51 06.08.2026
25 маке
До коментар #19 от "Колко са тея на брой":айдуклука
17:51 06.08.2026
26 84-ти набор е девойката
До коментар #22 от "хмм":Свежо, прясно директно от административната кошара
Коментиран от #30
17:54 06.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стефан
До коментар #16 от "Перо":Абсолютно верно всички са мръзкари назначени без конкурс..
18:00 06.08.2026
29 Това е на Росен Карадимов
МИХАЕЛА КАРАДИМОВА
18:03 06.08.2026
30 Не си личи
До коментар #26 от "84-ти набор е девойката":Пък и снимката е обработвана. С лява ръка...
18:43 06.08.2026
31 Фори
18:58 06.08.2026
32 хихи
До коментар #4 от "питам":Тя му е "духовен водач"
18:59 06.08.2026
33 най вероятно
До коментар #5 от "Коя ли е момата...?!":професор по квантова физика от НАСА
19:35 06.08.2026
34 Беро
Само да попитам, в България какъв бизнес има, той бизнеса отдавна напусна пределите на страната ни ! Ток, вода, въздух, осигуровки, застраховки, винетки, данъци, горива, храни и зарзавати, услуги,
отопление - всичко е нагоре! Бизнес, а!!!
21:47 06.08.2026
35 Цвете
22:27 06.08.2026