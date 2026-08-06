Вицепремиерът Александър Пулев пред СТИВ: Трябва да подкрепяме българския бизнес

Трябва да подкрепяме българския бизнес и да правим всичко възможно да интегрираме българските компании във веригите за доставки и за добавена стойност на регионално и световно ниво. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на годишната среща на ръководителите на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ). На нея той представи приоритетите на правителството в областта на инвестициите, индустриалното развитие и икономическата дипломация. Вицепремиерът запозна участниците с основните акценти в управленската програма на правителството и с вече започналите реформи, сред които административната реформа, измененията в Закона за насърчаване на инвестициите и създаването на Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет.

Пулев отбеляза, че България разполага с реална възможност да се възползва от благоприятната международна среда за привличане на нови инвестиции. „Инвестициите са издигнати като национален приоритет и са залегнали като основен фокус в управленската програма на правителството“, подчерта той.

По думите му се наблюдава засилен интерес от компании от Европа, Азия и Близкия изток. „Трябва да използваме тази възможност, като действаме координирано, бързо и в пълно съответствие с външнополитическите приоритети на България“, заяви вицепремиерът.

Министерството, в координация със СТИВ, ще работи за привличането на нови международни и стратегически партньорства и за превръщането им в конкретни инвестиционни и индустриални проекти.

Пулев подчерта, че икономическата дипломация е ключов инструмент за разширяване на присъствието на българския бизнес на международните пазари. „Засилваме диалога с нашите международни стратегически партньори и ускоряваме подписването на различни меморандуми, които до този момент са събирали прах като работни версии в чекмеджетата“, заяви той. По думите му това е важен външноикономически инструмент за откриване на нови възможности пред българските компании и публичните предприятия и за интегрирането им във веригите на стойността на съответните пазари.

Вицепремиерът акцентира и върху икономизацията на външната политика като ключов приоритет на управлението. Той подчерта, че икономическата и външната политика трябва да вървят ръка за ръка, а стратегическите партньорства, инвестициите и международният икономически диалог трябва да се координират още в началото.

„Имаме силен импулс да възобновим и ускорим диалога и създаването на смесени междуправителствени комисии. Те също са основен фокус в момента на работата на дирекциите в министерството“, добави вицепремиерът Пулев.

Специален акцент в изказването си той постави върху ролята на Службите по търговско-икономическите въпроси като ключов инструмент за привличане на инвестиции и развитие на международните икономически партньорства. „Разбира се, няма как да говорим за външна политика, без СТИВ – търговските представители, които за мен сте най-важният и най-критичният инструмент за растеж и за създаване на качествени партньорства на международната сцена“, каза вицепремиерът.

„За мен вие сте острието на българската външна политика, свързана с икономическото сътрудничество“, каза още той. По думите му един от основните приоритети ще бъде реактивирането на мрежата на СТИВ в пълно съответствие с управленската програма. Той увери търговските представители, че правителството ще им осигури необходимите инструменти за по-ефективна работа, по-добра координация между институциите и по-активно присъствие на българския бизнес на международните пазари