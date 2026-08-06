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Вицепремиерът Александър Пулев пред СТИВ: Трябва да подкрепяме българския бизнес

Вицепремиерът Александър Пулев пред СТИВ: Трябва да подкрепяме българския бизнес

6 Август, 2026 16:52 1 494 35

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Привличането на инвестиции и икономизацията на външната политика са ключови приоритети на правителството

Вицепремиерът Александър Пулев пред СТИВ: Трябва да подкрепяме българския бизнес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва да подкрепяме българския бизнес и да правим всичко възможно да интегрираме българските компании във веригите за доставки и за добавена стойност на регионално и световно ниво. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на годишната среща на ръководителите на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ). На нея той представи приоритетите на правителството в областта на инвестициите, индустриалното развитие и икономическата дипломация. Вицепремиерът запозна участниците с основните акценти в управленската програма на правителството и с вече започналите реформи, сред които административната реформа, измененията в Закона за насърчаване на инвестициите и създаването на Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет.

Пулев отбеляза, че България разполага с реална възможност да се възползва от благоприятната международна среда за привличане на нови инвестиции. „Инвестициите са издигнати като национален приоритет и са залегнали като основен фокус в управленската програма на правителството“, подчерта той.

По думите му се наблюдава засилен интерес от компании от Европа, Азия и Близкия изток. „Трябва да използваме тази възможност, като действаме координирано, бързо и в пълно съответствие с външнополитическите приоритети на България“, заяви вицепремиерът.

Министерството, в координация със СТИВ, ще работи за привличането на нови международни и стратегически партньорства и за превръщането им в конкретни инвестиционни и индустриални проекти.

Пулев подчерта, че икономическата дипломация е ключов инструмент за разширяване на присъствието на българския бизнес на международните пазари. „Засилваме диалога с нашите международни стратегически партньори и ускоряваме подписването на различни меморандуми, които до този момент са събирали прах като работни версии в чекмеджетата“, заяви той. По думите му това е важен външноикономически инструмент за откриване на нови възможности пред българските компании и публичните предприятия и за интегрирането им във веригите на стойността на съответните пазари.

Вицепремиерът акцентира и върху икономизацията на външната политика като ключов приоритет на управлението. Той подчерта, че икономическата и външната политика трябва да вървят ръка за ръка, а стратегическите партньорства, инвестициите и международният икономически диалог трябва да се координират още в началото.

„Имаме силен импулс да възобновим и ускорим диалога и създаването на смесени междуправителствени комисии. Те също са основен фокус в момента на работата на дирекциите в министерството“, добави вицепремиерът Пулев.

Специален акцент в изказването си той постави върху ролята на Службите по търговско-икономическите въпроси като ключов инструмент за привличане на инвестиции и развитие на международните икономически партньорства. „Разбира се, няма как да говорим за външна политика, без СТИВ – търговските представители, които за мен сте най-важният и най-критичният инструмент за растеж и за създаване на качествени партньорства на международната сцена“, каза вицепремиерът.

„За мен вие сте острието на българската външна политика, свързана с икономическото сътрудничество“, каза още той. По думите му един от основните приоритети ще бъде реактивирането на мрежата на СТИВ в пълно съответствие с управленската програма. Той увери търговските представители, че правителството ще им осигури необходимите инструменти за по-ефективна работа, по-добра координация между институциите и по-активно присъствие на българския бизнес на международните пазари


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 2 Отговор
    Българският бизнес е пред масов фалит.

    16:55 06.08.2026

  • 2 Демек !

    23 1 Отговор
    Олигархията !

    16:56 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 питам

    21 0 Отговор
    А точилка в ляво ,обслужващ персонал ли е , и на каква заплата !!

    Коментиран от #13, #15, #27, #32

    17:14 06.08.2026

  • 5 Коя ли е момата...?!

    17 0 Отговор
    С хубавото деколте...?!

    Коментиран от #11, #22, #33

    17:14 06.08.2026

  • 6 Грозев е еничарин

    14 0 Отговор
    Каква е тази руса п роститутка до Пульо ? Егати държавата,щом вече и п орно актрисите работят в правителството.

    17:14 06.08.2026

  • 7 Значи

    15 0 Отговор
    мафията и олигархията, нали другарю ! Читав няма да вирее !

    17:14 06.08.2026

  • 8 Гено

    16 0 Отговор
    Кое е барбито отляво. Личи му, че е изчело всичко, което може да се прочете, евала.

    Коментиран от #10, #12

    17:15 06.08.2026

  • 9 Васил

    3 0 Отговор
    Само че у нас е обратното подкрепя се държавният сектор.

    17:16 06.08.2026

  • 10 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гено":

    Зам министърката.

    17:16 06.08.2026

  • 11 То деколтето-хубаво...!

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Коя ли е момата...?!":

    Ама под деколтето...още по-хубаво...!

    17:18 06.08.2026

  • 12 На Пульов

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гено":

    зам . министър , някъде от провинцията я доведоха . Деколте до пъпа , Чамовата без бельо в Турция......

    17:21 06.08.2026

  • 13 Да да

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "питам":

    В хотелския бизнес с консумацията е русата топалка има обява в сиийкинг

    17:24 06.08.2026

  • 14 Ъхъъъъъ

    3 0 Отговор
    А приоритетите на правителството в областта на инвестициите, индустриалното развитие и икономическата дипломация дали кореспондират с Бюджета и финансовото състояние на държавата? Или ще теглим още кредити и на олигарсите ще ги даваме ? В тези инвестиционни и индустриални проекти държавата като инвестира дял дали ще има а?

    17:25 06.08.2026

  • 15 Заместник външен министър съм.

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "питам":

    Всички мирно !

    17:27 06.08.2026

  • 16 Перо

    6 0 Отговор
    Старите локуми на нов глас! Сега ръководители на СТИВ са кьораво и сакато. Ще докарат инвестиции когато цъфнат налъмите! Интересува ги само заплатата и някоя далавера на частно! Селски пръчки!

    Коментиран от #28

    17:28 06.08.2026

  • 17 Определено трябва да си много зле

    4 0 Отговор
    с кратуната за да говориш подобни дивотии за "благоприятна международна среда" .... Тея хора не знам дали са на фентанил, но нещо не им е наред

    17:29 06.08.2026

  • 18 ядосан

    5 0 Отговор
    Ха хах ,какъв бългаски бизнес ? Целия бизнес е утрепан от проверки ,регулации,изисквания , данъци и др. Най голямия бизнес е да продадеш на баба си панелката в Люлин и да изтрещиш на Слънчака. Къде що имаше читав бизнес , политиците го окупираха за себе си .

    17:29 06.08.2026

  • 19 Колко са тея на брой

    5 0 Отговор
    ръководителите на Службите по търговско-икономическите въпроси ? И кво точно ръководят?

    Коментиран от #25

    17:31 06.08.2026

  • 20 !!!?

    4 0 Отговор
    От Пулев разбираме, че олигарсите ще бъде обявени за бизнесмени,...които, разбира се, ще трябва да бъдат подкрепени...!!!?

    17:34 06.08.2026

  • 21 Неадекватните винаги си личат

    5 0 Отговор
    Костюм в райе с вратовръзка на квадратчета.

    17:35 06.08.2026

  • 22 хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Коя ли е момата...?!":

    Не знам дали е мома, ама е минала 50-те...

    Коментиран от #24, #26

    17:36 06.08.2026

  • 23 влао

    2 0 Отговор
    лъжлив и крадлив български бизнес-чорбаджилък

    17:49 06.08.2026

  • 24 Май е

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "хмм":

    заместник-министъра на икономиката и индустрията Михаела Карадимова. Поредната пача-калинкова

    17:51 06.08.2026

  • 25 маке

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Колко са тея на брой":

    айдуклука

    17:51 06.08.2026

  • 26 84-ти набор е девойката

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "хмм":

    Свежо, прясно директно от административната кошара

    Коментиран от #30

    17:54 06.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стефан

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    Абсолютно верно всички са мръзкари назначени без конкурс..

    18:00 06.08.2026

  • 29 Това е на Росен Карадимов

    1 1 Отговор
    Щерката

    МИХАЕЛА КАРАДИМОВА

    18:03 06.08.2026

  • 30 Не си личи

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "84-ти набор е девойката":

    Пък и снимката е обработвана. С лява ръка...

    18:43 06.08.2026

  • 31 Фори

    1 0 Отговор
    Мислел е че говори пред СИВ.

    18:58 06.08.2026

  • 32 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "питам":

    Тя му е "духовен водач"

    18:59 06.08.2026

  • 33 най вероятно

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коя ли е момата...?!":

    професор по квантова физика от НАСА

    19:35 06.08.2026

  • 34 Беро

    4 0 Отговор
    Радевата чета от празноглавци, вече се справи и хвали, че много успешно се натикали българските олигарси в нови подобаващи истински палати! Браво!
    Само да попитам, в България какъв бизнес има, той бизнеса отдавна напусна пределите на страната ни ! Ток, вода, въздух, осигуровки, застраховки, винетки, данъци, горива, храни и зарзавати, услуги,
    отопление - всичко е нагоре! Бизнес, а!!!

    21:47 06.08.2026

  • 35 Цвете

    2 0 Отговор
    НИМА?! КАКВА МИСЪЛ, КАКВА РАБОТА, АКО НЕ МИСЛИТЕ ЗА БИЗНЕСА, ЗА КОГО ТОГАВА? ДА ЗАПОЧНЕТЕ НАЕСЕН ДА СИ ПЛАЩАТЕ ПОЛАГАЕМИТЕ ВНОСКИ, КОИТО ТОВАРИТЕ БЪЛГАРИТЕ 30 ГОДИНИ.СТИГА ТОЛКОВА АВАНТА.ДА НЕ ЗАБРАВИШ ДА ПРЕДУПРЕДИШ ШЕФА СИ, ЗАЩОТО ТОВА Е ВАЖНО ЗА НАС НАРОДА, КОИТО ВИ ТЪРПИМ ГЛУПОСТИТЕ МНОГО, АМА МНОГО ГОДИНИ.

    22:27 06.08.2026

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