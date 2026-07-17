Дери Сити с официална позиция за безредиците на мача с ЦСКА

От съперника на ЦСКА в Лига Европа Дери Сити излязоха с официална позиция за безредиците, които се получиха между феновете на двата отбора в реванша от първия предварителен кръг на турнира. "Червените" победиха с 2:1, но срещата беше прекъсната за близо 15 минути през второто полувреме.

От северноирландския клуб подчертават, че ще съдействат за пълното изясняване на случая.

„Футболният клуб Дери Сити недвусмислено осъжда насилието, на което станахме свидетели на мача тази вечер. Клубът работи в тясно сътрудничество с УЕФА, Полицейската служба на Северна Ирландия (PSNI), ЦСКА София и нашите партньори по сигурността, за да установи пълните факти около инцидентите.

В интерес на осигуряването на задълбочено разследване, футболният клуб Дери Сити няма да прави повече коментари, докато този процес не приключи", гласи изявлението на Дери Сити.