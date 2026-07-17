Страхотно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов започна осмия състезателен уикенд за сезон 2026, давайки най-доброто време в свободната тренировка на „Спа“ в Белгия.

В рамките на 45-минутната подготвителна сесия в Ардените Българкия лъв завъртя най-добра обиколка от 1:58.927 на най-дългото трасе в календара. По този начин той изпревари с 0.199 секунди Мартиниус Стеншорн от екипа на Родин, който се нареди втори.

Вторият пилот на Родин, Алекс Дън, направи обиколка, която беше с 0.127 по-бавна от тази на Цолов, но тя беше изтрита заради излизане от пистата от страна на ирландеца на изхода от „Автобусната спирка“ в началото на неговия летящ тур. Реално Дън остана без конкурентно време, след като загуби всичките си обиколки заради излизания от границите на трасето.

Сесията завърши с червен флаг, който беше показан след инцидент на Нико Вароне в 14-ия завой. Преди това аржентинецът беше дал третото най-добро време с пасив от 0.326 спрямо Българския лъв.

Катастрофата на Вароне стана точно пред погледа на Цолов, който се движеше непосредствено зад аржентинеца. Заради показания червен флаг Българския лъв не можа да подобри още повече своето топ постижение, като в края на втория сектор той се движеше с аванс от 0.105 пред него.

Осмият кръг за сезона във Формула 2 ще продължи в 16:55 часа българско време по-късно днес с квалификацията, която ще определи реда на стартиране и за спринта, и за основното състезание на „Спа“.