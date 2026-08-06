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„Екоравновесие“ издирва в София глутница безстопанствени кучета с дронове и ловни екипи

„Екоравновесие“ издирва в София глутница безстопанствени кучета с дронове и ловни екипи

6 Август, 2026 18:42 1 263 25

  • издирване-
  • глутница-
  • кучета

От „Екоравновесие“ призовават гражданите при забелязване на животните да подават сигнали на дежурните телефони на предприятието

„Екоравновесие“ издирва в София глутница безстопанствени кучета с дронове и ловни екипи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипите на общинското предприятие „Екоравновесие“ продължават действията по локализиране на глутница безстопанствени кучета, за която през последните седмици са постъпили сигнали от районите „Изгрев“ и „Студентски“, съобщиха от Столичната община.

От Общината посочват, че до момента са проведени срещи с представители на районните администрации, организирана е специализирана акция с дронове с участието на ловните екипи на предприятието, служители на район „Студентски“, граждани и доброволци, както и допълнителни обходи по подадените сигнали.

На 2 и 3 август екипите на „Екоравновесие“ са извършили проверки в район „Изгрев“, като са обходили местата, на които е съобщено за забелязани кучета, и са разговаряли с жители и собственици на домашни любимци. При проверките животните не са били открити.

От общината информират, че действията по издирването продължават, като ловните екипи ще извършат нови обходи на местата, където кучетата са забелязвани най-често.

От „Екоравновесие“ призовават гражданите при забелязване на животните да подават сигнали на дежурните телефони на предприятието. От общинското предприятие отправят призив и към район „Изгрев“ да се включи активно в действията на терен, като отбелязват, че координацията между институциите и навременната информация от гражданите са от ключово значение за локализирането на животните. От предприятието припомнят, че проблемът с безстопанствените кучета най-често е следствие от изоставянето на домашни животни.

През април тази година Столичната община отчете рекордно нисък брой бездомни кучета на територията на София. По последни преброявания и експертни оценки общата популация на безстопанствените кучета в столицата е между 1500 и 2000, което е исторически минимум за София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    13 2 Отговор
    Украйна да им изпрати щурмови дронове.

    18:44 06.08.2026

  • 2 Дрътия Софеанец ,

    13 1 Отговор
    Намерете оня , със 17-те ресторанта .. Там е заровено кучето

    18:47 06.08.2026

  • 3 а защо нямаме такава комисля още?

    16 0 Отговор
    по-добре да се сформира комисия от нищо правещи лелки на висока заплата!

    и така да борят бездомните кучета

    19:00 06.08.2026

  • 4 СПРАВЕДЛИВ

    9 8 Отговор
    Най-вероятно, тази глутница не е от безстопанствени кучета, а от такива, които се отглеждат неправилно. Обикновено, се гледат завързани или затворени в дворове и вечер се пускат да излизат, събират се на глутница, избират си водач и обикалят. Така "стопаните" им не се занимават с разхождането им и изхранването до голяма степен. Точно такива кучета правят бели, нападат хора и животни и после всичко отнасят бездомните кучета. Трябва да се открият стопаните им и да се санкционират. Истинските бездомни кучета, рядко се събират на групи. Те си имат определени места, които пазят и обикалят. Те също, са зависими от хората и се държат добре с тях, но тези, които се отглеждат за пазачи на дворове и обекти, стоят завързани или затворени и после се пускат безконтролно, са особено опасни. Те могат да научат и бездомните на лошо поведение.

    Коментиран от #16

    19:09 06.08.2026

  • 5 Няма

    10 0 Отговор
    Държава!

    19:13 06.08.2026

  • 6 Розовото пони зеля

    9 1 Отговор
    Скоро и за мечки и вълци ще трябва да се организират.

    19:14 06.08.2026

  • 7 Чапай

    9 4 Отговор
    Тези безстопанствени кучета,някога са имали стопани...Кучкари и мразещи мъжете лелки,де сте..хаха.Айде прибирайте си ги,нали кучето е по важно от човека.Даже може да направите протест във ваш стил,че общината не се грижи за мастиите.

    Коментиран от #8, #14

    19:25 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много

    6 0 Отговор
    важна и трудна задача. Ако забележат застроени и отсечени гори да не обръщат вниимание. Това не са важни работи,да продължават да гонят скакалци и гущери. Там са кинтите.

    19:34 06.08.2026

  • 10 Тц, тц, тц!

    10 0 Отговор
    Хитра глутница, като шуменска пантера е!

    19:40 06.08.2026

  • 11 Парпърляк

    8 0 Отговор
    Добре че не са черни пантери

    19:44 06.08.2026

  • 12 Търсене в работно време

    4 0 Отговор
    От прочетеното предполагам, че са в "Парка на Свободата", на свобода, вечерта ще наобиколят близките заведения и кофи за боклук. Много е горещо, през деня ще спят.

    19:57 06.08.2026

  • 13 Съседската плетка

    2 0 Отговор
    Даа, ние ги видяхме. Бяха на една улица в Дрогалевци и си играеха с едно оакано дилдо с инициали С.П.

    20:00 06.08.2026

  • 14 Малко познание

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Чапай":

    В София ги превозват тихомълком от други общини и то на общинско ниво. На месно ниво биха намерили стопанина си или този, който е бил добър с него и го е хранил. Глутницата е форма на оцеляване.

    Коментиран от #22

    20:01 06.08.2026

  • 15 ВЕСЕЛЯК

    3 1 Отговор
    "...безстопанствени кучета с дронове и ловни екипи"
    Олее, какво става бе? Тая еволюция направо пощуря. Кучетата вече имат дронове и ловни екипи, а хората четат и на осмислят прочетеното и това не прави впечатление на никой щото "ама ние сега не сме в час по български".

    20:07 06.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 3 Отговор
    За да даде поколение една кучка, тя трябва да не гладува. В противен случай, тя не се разгонва, или не зачева, а ако зачене, помята. Този механизъм природата е изработила за да се гарантира живота на малките. Болшинството охранители на предприятия, фирми, строителни обекти и т. н. , държат и хранят улични кучета в нарушение на ЗВМД, като помощници и за запълване на времето. Родилите се при тях нови палета попълват бройката на уличните псета. Затова е необходимо охранителите да не държат и хранят т. н. помияри и да не позволяват на други лица същото, в охраняваните от тях обекти.

    Коментиран от #21

    20:37 06.08.2026

  • 19 а кво стана с мечката на Витоша

    4 0 Отговор
    Май не е било мечка....

    21:24 06.08.2026

  • 20 Трол

    2 0 Отговор
    Да дойдат в Кърджали,има много ще им ги подарим

    Коментиран от #23

    21:59 06.08.2026

  • 21 СПРАВЕДЛИВ

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Има Закон за защита на животните, той е в противоречие с този закон, да не се хранят бездомните животни. Те не са диви животни, за да могат да съществуват без помощта на човека. Следователно, когато не се хранят, те са обречени на бавна и мъчителна смърт, а докато тя настъпи, те ще нападат всичко, което срещнат и така всички ще имат повод по-бързо да ги евтаназират. Това ли заслужават невинните животни, които не са по свое желание на улицата и кой трябва да понесе наказанието си?

    Коментиран от #25

    22:06 06.08.2026

  • 22 СПРАВЕДЛИВ

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Малко познание":

    Трябва да се прекъсне тази практика - хората от селата да изхвърлят животните си в градовете и обратно! Всеки трябва да има отговорност за животните, които отглежда. Не може да се гледа животно, за което се полагат съмнителни грижи. Обикновено, повечето хора гледат кучета и котки в дворовете си или в апартаменти, но ги пускат да скитат свободно, хранят ги, ако се върнат, не контролират тяхното възпроизводство и когато се размножат, изхвърлят потомството някъде. Такива хора заслужават затвор! Заради тях страдат много животни и хора.
    Когато се намери някъде изоставено дете, започва следствие, а когато се изоставят животни, никой не получава наказание. Това не е нормално. Доста сме изостанали.

    22:18 06.08.2026

  • 23 коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Трол":

    ми включете ги в менюто
    отговарят на изискванията

    22:23 06.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "СПРАВЕДЛИВ":

    За изпълнение на същото е необходимо:
    1. Да се издадът съответните разпореждания, като на ръководствата на охранителните фирми се разясни същността на мероприятието и им се окаже съдействие за отстраняване на "любимците" от охраняваните обекти ,- главно с транспортирането им.
    2. Тези охранители, които биха желали да работят с постови кучета, да бъдат обучени и подпомогнати в набавянето им от "Дружеството за защита на животните" и Полицията, като се използуват породите "Немска овчарка" и "Българско овчарско куче".
    3. Същевременно да се изготви подробна НАРЕДБА ЗА РАБОТА С ПОСТОВО КУЧЕ.
    4. Прогонването на кучетата от охраняемите обекти да стане от центъра на града към периферията, поетапно, като градът се раздели на концентрични зони и за всяка зона се издаде отделно разпореждане със съответните застъпващи се дати.
    Прилагането на този подход няма да премахне на 100% бездомните кучета, но след около 2г. ще свали до поносимо ниво тяхната бройка по един траен и хуменен начин.
    Главната спънка са многобройните неправителствени природозащитни организации, които получават финансиране от многобройни фондации, за да решат проблема с бездомните кучета. Ако изчезнат тези кучета, то тогава ще секне и финансирането. Преди години прочетох в пресата, че само за София има 12/дванадесет/ НПО, които получават пари по тази линия. Отделно ще бъде засегнат бизнесът с кучешки кожи и кучешко месо.

    16:01 07.08.2026

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