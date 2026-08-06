„Екоравновесие“ издирва в София глутница безстопанствени кучета с дронове и ловни екипи

Екипите на общинското предприятие „Екоравновесие“ продължават действията по локализиране на глутница безстопанствени кучета, за която през последните седмици са постъпили сигнали от районите „Изгрев“ и „Студентски“, съобщиха от Столичната община.
От Общината посочват, че до момента са проведени срещи с представители на районните администрации, организирана е специализирана акция с дронове с участието на ловните екипи на предприятието, служители на район „Студентски“, граждани и доброволци, както и допълнителни обходи по подадените сигнали.
На 2 и 3 август екипите на „Екоравновесие“ са извършили проверки в район „Изгрев“, като са обходили местата, на които е съобщено за забелязани кучета, и са разговаряли с жители и собственици на домашни любимци. При проверките животните не са били открити.
От общината информират, че действията по издирването продължават, като ловните екипи ще извършат нови обходи на местата, където кучетата са забелязвани най-често.
От „Екоравновесие“ призовават гражданите при забелязване на животните да подават сигнали на дежурните телефони на предприятието. От общинското предприятие отправят призив и към район „Изгрев“ да се включи активно в действията на терен, като отбелязват, че координацията между институциите и навременната информация от гражданите са от ключово значение за локализирането на животните. От предприятието припомнят, че проблемът с безстопанствените кучета най-често е следствие от изоставянето на домашни животни.
През април тази година Столичната община отчете рекордно нисък брой бездомни кучета на територията на София. По последни преброявания и експертни оценки общата популация на безстопанствените кучета в столицата е между 1500 и 2000, което е исторически минимум за София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
18:44 06.08.2026
2 Дрътия Софеанец ,
18:47 06.08.2026
3 а защо нямаме такава комисля още?
и така да борят бездомните кучета
19:00 06.08.2026
4 СПРАВЕДЛИВ
Коментиран от #16
19:09 06.08.2026
5 Няма
19:13 06.08.2026
6 Розовото пони зеля
19:14 06.08.2026
7 Чапай
Коментиран от #8, #14
19:25 06.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много
19:34 06.08.2026
10 Тц, тц, тц!
19:40 06.08.2026
11 Парпърляк
19:44 06.08.2026
12 Търсене в работно време
19:57 06.08.2026
13 Съседската плетка
20:00 06.08.2026
14 Малко познание
До коментар #7 от "Чапай":В София ги превозват тихомълком от други общини и то на общинско ниво. На месно ниво биха намерили стопанина си или този, който е бил добър с него и го е хранил. Глутницата е форма на оцеляване.
Коментиран от #22
20:01 06.08.2026
15 ВЕСЕЛЯК
Олее, какво става бе? Тая еволюция направо пощуря. Кучетата вече имат дронове и ловни екипи, а хората четат и на осмислят прочетеното и това не прави впечатление на никой щото "ама ние сега не сме в час по български".
20:07 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #21
20:37 06.08.2026
19 а кво стана с мечката на Витоша
21:24 06.08.2026
20 Трол
Коментиран от #23
21:59 06.08.2026
21 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Има Закон за защита на животните, той е в противоречие с този закон, да не се хранят бездомните животни. Те не са диви животни, за да могат да съществуват без помощта на човека. Следователно, когато не се хранят, те са обречени на бавна и мъчителна смърт, а докато тя настъпи, те ще нападат всичко, което срещнат и така всички ще имат повод по-бързо да ги евтаназират. Това ли заслужават невинните животни, които не са по свое желание на улицата и кой трябва да понесе наказанието си?
Коментиран от #25
22:06 06.08.2026
22 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #14 от "Малко познание":Трябва да се прекъсне тази практика - хората от селата да изхвърлят животните си в градовете и обратно! Всеки трябва да има отговорност за животните, които отглежда. Не може да се гледа животно, за което се полагат съмнителни грижи. Обикновено, повечето хора гледат кучета и котки в дворовете си или в апартаменти, но ги пускат да скитат свободно, хранят ги, ако се върнат, не контролират тяхното възпроизводство и когато се размножат, изхвърлят потомството някъде. Такива хора заслужават затвор! Заради тях страдат много животни и хора.
Когато се намери някъде изоставено дете, започва следствие, а когато се изоставят животни, никой не получава наказание. Това не е нормално. Доста сме изостанали.
22:18 06.08.2026
23 коментар
До коментар #20 от "Трол":ми включете ги в менюто
отговарят на изискванията
22:23 06.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #21 от "СПРАВЕДЛИВ":За изпълнение на същото е необходимо:
1. Да се издадът съответните разпореждания, като на ръководствата на охранителните фирми се разясни същността на мероприятието и им се окаже съдействие за отстраняване на "любимците" от охраняваните обекти ,- главно с транспортирането им.
2. Тези охранители, които биха желали да работят с постови кучета, да бъдат обучени и подпомогнати в набавянето им от "Дружеството за защита на животните" и Полицията, като се използуват породите "Немска овчарка" и "Българско овчарско куче".
3. Същевременно да се изготви подробна НАРЕДБА ЗА РАБОТА С ПОСТОВО КУЧЕ.
4. Прогонването на кучетата от охраняемите обекти да стане от центъра на града към периферията, поетапно, като градът се раздели на концентрични зони и за всяка зона се издаде отделно разпореждане със съответните застъпващи се дати.
Прилагането на този подход няма да премахне на 100% бездомните кучета, но след около 2г. ще свали до поносимо ниво тяхната бройка по един траен и хуменен начин.
Главната спънка са многобройните неправителствени природозащитни организации, които получават финансиране от многобройни фондации, за да решат проблема с бездомните кучета. Ако изчезнат тези кучета, то тогава ще секне и финансирането. Преди години прочетох в пресата, че само за София има 12/дванадесет/ НПО, които получават пари по тази линия. Отделно ще бъде засегнат бизнесът с кучешки кожи и кучешко месо.
16:01 07.08.2026