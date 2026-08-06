„Екоравновесие“ издирва в София глутница безстопанствени кучета с дронове и ловни екипи

Екипите на общинското предприятие „Екоравновесие“ продължават действията по локализиране на глутница безстопанствени кучета, за която през последните седмици са постъпили сигнали от районите „Изгрев“ и „Студентски“, съобщиха от Столичната община.

От Общината посочват, че до момента са проведени срещи с представители на районните администрации, организирана е специализирана акция с дронове с участието на ловните екипи на предприятието, служители на район „Студентски“, граждани и доброволци, както и допълнителни обходи по подадените сигнали.

На 2 и 3 август екипите на „Екоравновесие“ са извършили проверки в район „Изгрев“, като са обходили местата, на които е съобщено за забелязани кучета, и са разговаряли с жители и собственици на домашни любимци. При проверките животните не са били открити.

От общината информират, че действията по издирването продължават, като ловните екипи ще извършат нови обходи на местата, където кучетата са забелязвани най-често.

От „Екоравновесие“ призовават гражданите при забелязване на животните да подават сигнали на дежурните телефони на предприятието. От общинското предприятие отправят призив и към район „Изгрев“ да се включи активно в действията на терен, като отбелязват, че координацията между институциите и навременната информация от гражданите са от ключово значение за локализирането на животните. От предприятието припомнят, че проблемът с безстопанствените кучета най-често е следствие от изоставянето на домашни животни.

През април тази година Столичната община отчете рекордно нисък брой бездомни кучета на територията на София. По последни преброявания и експертни оценки общата популация на безстопанствените кучета в столицата е между 1500 и 2000, което е исторически минимум за София.