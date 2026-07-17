Първенството в Първа лига започва във Варна с мач между Спартак и ЦСКА 1948

Спартак Варна и ЦСКА 1948 ще дадат официалното начало на новия сезон 2026/27 в efbet Лига. Сблъсъкът на стадион "Спартак" във Варна започва в 19:00 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

Спартак Варна запази мястото си в efbet Лига през миналия сезон след силен финал на сезона и успех в последния кръг на плейофите у дома срещу Локомотив София. "Соколите" съумяха да преподпишат със старши треньора си Гьоко Хаджиевски и макар да бяха напуснати от голямата си звезда Шанде, подписал с Олимпия Любляна, то на трансферния пазар бе направена солидна входяща селекция. Бившият национален вратар Пламен Илиев ще пази под рамката на "Коритото", бившият голмайстор на тима Ахмед Ахмедов се завърна във Варна след престой в японския елит, а цели 7 футболисти на Добруджа смениха Добрич с морската столица, загатвайки за процеси между двата клуба отвъд трансферите. Само преди ден пък за председател на Управителния съвет бе преизбран Алекс Илиев, който преведе "соколите" през кризисните времена след оттеглянето на финансовия благодетел Павлин Николов.

ЦСКА 1948 направи най-успешния сезон в своята 10-годишна история и спечели сребърните медали в efbet Лига през изминалата кампания 2025/26. Тимът ще се завърна в европейските клубни турнири, където във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите го очаква словашкия Спартак Търнава. Нетипично за клуба бе направена по-скромна лятна селекция с едва трима чужденци, които обаче идват с интересни визитки и шампионски опит в страните си. През лятото бе осъществена ръководна рокада и Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на ЦСКА 1948, заменяйки напусналия Стефан Сотиров. "Червените" направиха и най-впечатляващата лятна подготовка сред българските тимове, изправяйки се срещу силни съперници като Партизан и Марибор.

Последният мач между двата отбора отново се игра във Варна през март месец тази година, когато ЦСКА 1948 надделя над Спартак с 2:1. Шанде откри за "соколите", а вицешампионите обърнаха чрез Лаша Двали и Атанас Илиев.

Пропуски за мача се продават на касите на стадион "Спартак", както и в мрежата на Ивентим. Цените са следните:

Стандартен билет - 12 евро

VIP билет - 30 евро

Пенсионерски и ученически - 5 евро

Деца под 14-годишна възраст влизат безплатно на стадиона.