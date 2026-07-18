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Цунами напусна турския Ъъдър

Цунами напусна турския Ъъдър

18 Юли, 2026 10:53 492 1

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  • бразилец-
  • ъъдър-
  • трансферен прозорец-
  • трансфер-
  • турция

Бразилският защитник се раздели с клуба след кратък престой

Цунами напусна турския Ъъдър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на Левски - Вендерсон Цунами, вече е свободен агент. 30-годишният бразилец официално прекрати договора си с турския тим Ъъдър, като двете страни постигнаха взаимно съгласие за раздялата.

Цунами се присъедини към Ъъдър през зимния трансферен прозорец, след като турският клуб плати трансферна сума на „сините“ от София. Въпреки че престоят му в Турция бе сравнително кратък, защитникът успя да остави следа – изигра 16 срещи и отбеляза два гола, демонстрирайки своята борбеност и опит на терена.

След раздялата с Ъъдър, бъдещето на Цунами остава неясно. Феновете на Левски и футболните анализатори вече спекулират къде ще продължи кариерата си опитният бранител. С богатия си опит и лидерски качества, той със сигурност ще бъде желан трансфер за редица клубове, които търсят стабилност в защитата.

Дали ще се завърне в България, или ще поеме към ново предизвикателство в чужбина – предстои да разберем.


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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Много малко Ъта има този османски отбор!
    🦧🦍🥳🤣👍

    11:19 18.07.2026

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