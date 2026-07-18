Цунами напусна турския Ъъдър

Бившият капитан на Левски - Вендерсон Цунами, вече е свободен агент. 30-годишният бразилец официално прекрати договора си с турския тим Ъъдър, като двете страни постигнаха взаимно съгласие за раздялата.

Цунами се присъедини към Ъъдър през зимния трансферен прозорец, след като турският клуб плати трансферна сума на „сините“ от София. Въпреки че престоят му в Турция бе сравнително кратък, защитникът успя да остави следа – изигра 16 срещи и отбеляза два гола, демонстрирайки своята борбеност и опит на терена.

След раздялата с Ъъдър, бъдещето на Цунами остава неясно. Феновете на Левски и футболните анализатори вече спекулират къде ще продължи кариерата си опитният бранител. С богатия си опит и лидерски качества, той със сигурност ще бъде желан трансфер за редица клубове, които търсят стабилност в защитата.

Дали ще се завърне в България, или ще поеме към ново предизвикателство в чужбина – предстои да разберем.