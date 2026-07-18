Дидие Дешан се сбогува с "петлите": Завесата се спуска и това е неизбежно - няма да има сълзи

След повече от десетилетие начело на френския национален отбор, Дидие Дешан се готви да затвори една от най-запомнящите се глави в историята на "петлите". В навечерието на последния си мач като селекционер – сблъсъка за бронзовите медали срещу Англия – Дешан сподели откровено своите чувства и размисли за изминалите години.

"Завесата се спуска и това е неизбежно. Тук няма да има сълзи, но със сигурност ще изпитвам носталгия към този отбор," призна Дешан по време на пресконференцията преди двубоя. Той подчерта, че е имал честта да бъде част от незабравими мигове – както триумфални, така и изпълнени с предизвикателства – през последните 15 години.

Въпреки емоционалния заряд на раздялата, Дешан гледа напред с усмивка и увереност: "Животът не спира тук. Вярвам, че ме очакват нови, вълнуващи преживявания. Това, което преживях с Франция, ще остане завинаги в сърцето ми, но най-важното винаги е това, което предстои."

Дидие Дешан ще изведе "петлите" за последен път в полунощния двубой срещу Англия, с което ще сложи точка на една славна ера.