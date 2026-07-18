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Уейн Рууни: Само Пеп Гуардиола може да измести Тухел начело на Англия

Уейн Рууни: Само Пеп Гуардиола може да измести Тухел начело на Англия

18 Юли, 2026 17:30 457 2

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Легендата на Манчестър Юнайтед вярва, че настоящият селекционер трябва да остане, освен ако не се появи възможност за топ треньор

Уейн Рууни: Само Пеп Гуардиола може да измести Тухел начело на Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След поредното разочарование на голям форум, националният отбор на Англия отново е във фокуса на общественото внимание. След като "Трите лъва" отпаднаха драматично на полуфиналите срещу Аржентина и пропуснаха шанса да се борят за световната титла, въпросът за бъдещето на селекционерския пост стана особено актуален.

Въпреки че Томас Тухел наскоро удължи договора си с Футболната асоциация на Англия и ще води отбора и на Евро 2028, критиките към него не стихват. Решенията му по време на ключовите мачове, особено при загубата с 2:1, породиха вълна от недоволство сред фенове и анализатори. Мнозина сравняват ситуацията с ерата на Гарет Саутгейт, когато Англия често се препъваше в решаващите моменти.

Бившият капитан на Англия и звезда на Манчестър Юнайтед, Уейн Рууни, изрази ясно мнение по темата. В своето предаване "Шоуто на Уейн Рууни" той заяви, че не вижда по-добра алтернатива от Тухел, освен ако не се появи възможност да бъде привлечен Хосеп Гуардиола – легендарният мениджър, донесъл безброй трофеи на Манчестър Сити.

"Не мисля, че има друг треньор, който да е на нивото на Тухел, освен ако не успеем да убедим Пеп Гуардиола да поеме националния отбор. Ако Пеп е свободен, трябва да направим всичко възможно да го привлечем. Той е от най-висока класа – топ мениджърите умеят да се учат от грешките си и да стават все по-добри", категоричен е Рууни.

Той подчертава и друг важен аспект – липсата на опит на Тухел на световни първенства. "Видяхме същото и при Фабио Капело – световните форуми са различна вселена. Трябва да усетиш атмосферата, да се адаптираш. Сега Тухел вече има този опит", допълни бившият нападател.


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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    А защо не,Вили Вуцов?🦧🤣🦧

    17:41 18.07.2026

  • 2 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    С Гуардиола ще го го докарат до дузпи на полуфинала.Половината ще ги пропуснат и ще отпаднат.А в близко бъдеще и това си представяне няма да го повторят скоро.Липсва им футболната страст.Повече не могат.

    17:51 18.07.2026

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