Лудогорец привлича египетски национал: Хосам Абделмаджид преминава медицински тестове в Турция

Лудогорец е на крачка от подпис с египетския национал Хосам Абделмаджид. 25-годишният централен защитник вече преминава обстойни медицински прегледи в Турция, което е последната стъпка преди официалното му присъединяване към тима от Разград, съобщава реномираният журналист Ахмед Фуад от beIN Sports.

През последните дни египетските медии гръмнаха с информацията, че Лудогорец и гранда Замалек са стигнали до споразумение за трансфера на Абделмаджид. Очаква се сделката да бъде финализирана съвсем скоро, след като защитникът премине успешно всички медицински тестове.

Хосам Абделмаджид не е случаен футболист – той е част от националния отбор на Египет и взе участие на Световното първенство в Северна Америка. Със своята стабилна игра и лидерски качества, бранителят се очертава като сериозно попълнение за защитната линия на Лудогорец.