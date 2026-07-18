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Левски посреща Университатя пред препълнени трибуни

Левски посреща Университатя пред препълнени трибуни

18 Юли, 2026 19:39 658 6

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  • привърженици

Стадион „Георги Аспарухов“ се готви за нов футболен спектакъл:

Левски посреща Университатя пред препълнени трибуни - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски напълни до краен предел стадион "Георги Аспарухов" в първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац Баня Лука, а сега сините фенове се готвят за нова незабравима вечер. Клубът официално потвърди, че и предстоящият сблъсък с Университатя Крайова ще се играе пред пълни трибуни, като билетите са разграбени със светкавична скорост.

Около 17 000 верни привърженици на Левски изпълниха стадиона при победата над Борац, превръщайки двубоя в най-посещаваното събитие от първия квалификационен кръг на турнира. Атмосферата бе наелектризираща, а сините знамена се вееха гордо под звуците на бурни аплодисменти и песни. Очакванията са, че и срещу Университатя Крайова „Герена“ ще се превърне в истинска футболна арена, където всяка минута ще бъде празник за феновете.

"На 22.07 вашият глас отново ще озвучи столицата, страната, целия свят! Че "Левски“ това е България го знаят по целия свят!", написаха от клуба в социалните мрежи, подчертавайки значението на подкрепата от трибуните.

Въпреки еуфорията, столичани получиха и неприятна новина – на реванша в Румъния „сините“ ще бъдат лишени от подкрепата на своите фенове. Причината е дисциплинарно наказание, наложено заради провинение на публиката по време на гостуването срещу Борац. Това обаче само ще амбицира още повече отбора да даде всичко от себе си на родна земя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрБр

    2 2 Отговор
    Лесна ще им го натаковат!

    19:48 18.07.2026

  • 3 А за Васил Божков

    2 3 Отговор
    ,, Билетима ли? А що не и цяла трибунА(но без козирката)

    19:53 18.07.2026

  • 4 ДА ПРЕПЪЛНЕНИ

    1 3 Отговор
    Трибуни със фанатици без грам трезвеност и със зависимости. ДНЕС Е ДЕНЯТ НА ЛЕВСКИ ВАШИЯТ ПАТРОН А ВИЕ ФАНАТИЦИТЕ ПО ОПАШКИ ЗА БИЛЕТИ ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ЧУЖДИТЕ . А ДЕЦАТА ОТ ШКОЛАТА 12 НА БРОЙ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЛЕВСКИ ЗА ПОКЛОН. танас БОСТАН Таки Маджо шиииша тууулупа НИКВИ ги няма.

    Коментиран от #5

    20:01 18.07.2026

  • 5 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДА ПРЕПЪЛНЕНИ":

    Който плаща
    Той поръчва музиката

    20:26 18.07.2026

  • 6 Хм…..

    2 0 Отговор
    Ако играем като с Борац и Дунав, резултата няма да е в наша полза. Все пак ходим на мачове и гледаме. От 6мата нови, 3 ма не стават. Даже миналата година имахме по-добър футбол от сега.

    20:42 18.07.2026

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