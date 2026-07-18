Левски посреща Университатя пред препълнени трибуни

Левски напълни до краен предел стадион "Георги Аспарухов" в първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац Баня Лука, а сега сините фенове се готвят за нова незабравима вечер. Клубът официално потвърди, че и предстоящият сблъсък с Университатя Крайова ще се играе пред пълни трибуни, като билетите са разграбени със светкавична скорост.
Около 17 000 верни привърженици на Левски изпълниха стадиона при победата над Борац, превръщайки двубоя в най-посещаваното събитие от първия квалификационен кръг на турнира. Атмосферата бе наелектризираща, а сините знамена се вееха гордо под звуците на бурни аплодисменти и песни. Очакванията са, че и срещу Университатя Крайова „Герена“ ще се превърне в истинска футболна арена, където всяка минута ще бъде празник за феновете.
"На 22.07 вашият глас отново ще озвучи столицата, страната, целия свят! Че "Левски“ това е България го знаят по целия свят!", написаха от клуба в социалните мрежи, подчертавайки значението на подкрепата от трибуните.
Въпреки еуфорията, столичани получиха и неприятна новина – на реванша в Румъния „сините“ ще бъдат лишени от подкрепата на своите фенове. Причината е дисциплинарно наказание, наложено заради провинение на публиката по време на гостуването срещу Борац. Това обаче само ще амбицира още повече отбора да даде всичко от себе си на родна земя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрБр
19:48 18.07.2026
3 А за Васил Божков
19:53 18.07.2026
4 ДА ПРЕПЪЛНЕНИ
Коментиран от #5
20:01 18.07.2026
5 Я пъ тоа
До коментар #4 от "ДА ПРЕПЪЛНЕНИ":Който плаща
Той поръчва музиката
20:26 18.07.2026
6 Хм…..
20:42 18.07.2026