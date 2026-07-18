Резултати от контроли играни днес

Резултати от контролни срещи играни на 18 юли:
Хебър Пазарджик - Ботев Ихтиман 3:3
Вихрен Сандански - Марек Дупница 1:0
Несебър - Черноморец Бургас 2:3
Лудогорец II - Локомотив Горна Оряховица 2:0
Берое Стара Загора - Загорец Нова Загора 0:0
Ботев юноши до 18г. - Левски Карлово 4:1
Банско - Струмска слава 4:2
Левски II - Ботев Пловдив II 1:0
Фратрия - Черноморец Балчик 2:0
Атлетик Куклен - Раковски 2:2
Миньор Перник - Костинброд 2:1
Етър Велико Търново - Севлиево 8:0
Локомотив Пловдив II - Славия II 3:1
Балкан Ботевград - Локомотив Мездра 2:3
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