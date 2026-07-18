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Резултати от контроли играни днес

Резултати от контроли играни днес

18 Юли, 2026 22:09 412 0

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  • севлиево-
  • берое-
  • локомотив горна оряховица

Тимовете от Втора и Трета лига продължават своите подготовки за новия сезон

Резултати от контроли играни днес - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от контролни срещи играни на 18 юли:

Хебър Пазарджик - Ботев Ихтиман 3:3
Вихрен Сандански - Марек Дупница 1:0
Несебър - Черноморец Бургас 2:3
Лудогорец II - Локомотив Горна Оряховица 2:0
Берое Стара Загора - Загорец Нова Загора 0:0
Ботев юноши до 18г. - Левски Карлово 4:1
Банско - Струмска слава 4:2
Левски II - Ботев Пловдив II 1:0
Фратрия - Черноморец Балчик 2:0
Атлетик Куклен - Раковски 2:2
Миньор Перник - Костинброд 2:1
Етър Велико Търново - Севлиево 8:0
Локомотив Пловдив II - Славия II 3:1
Балкан Ботевград - Локомотив Мездра 2:3


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