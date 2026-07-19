Историческо шоу в Маями: Англия с бронз след 6:4

Англия спечели исторически първи бронзови медали от световно първенство. Селекцията на Томас Тухел победи Франция с 6:4 в Маями. Двубоят на стадион „Хард Рок“ се превърна в най-резултатния малък финал в историята на световните финали. Мачът бе последен за Дидие Дешан начело на „петлите“.
Драмата през първото полувреме
Англичаните започнаха ударно. Деклан Райс откри резултата още в 3-тата минута с прецизен далечен удар. В 18-ата минута Езри Конса удвои преднината с глава след изпълнение на корнер. Последва истински бенефис за Букайо Сака. Звездата на Арсенал отбеляза два бързи гола в 37-мата и в добавеното време на първата част, извеждайки „Трите лъва“ до комфортното 4:0 преди почивката.
Френският щурм и рекордите на Мбапе
Второто полувреме предложи коренно различен сценарий. Смените на Дешан стабилизираха разколебаната френска защита. Килиан Мбапе върна надеждите на Франция с гол в 48-мата минута. Шест минути по-късно Брадли Баркола намали разликата до 2:4.
В 66-ата минута Мбапе реализира второто си попадение в срещата. С него той стана едноличен голмайстор №1 в историята на световните първенства с общо 22 гола. Попадението бе негово 10-о в настоящия турнир. Майкъл Олисе, който асистира за головете, също счупи рекорд – той вече има 7 асистенции на един Мондиал, изпреварвайки легендата Пеле.
Заключителни минути от друга планета
В 87-ата минута Букайо Сака оформи своя хеттрик след точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Джед Спенс. Драмата обаче продължи в добавеното 7-минутно продължение. Усман Дембеле направи резултата 4:5 в 96-ата минута. Крайният резултат 6:4 за Англия фиксира Джуд Белингам в 98-ата минута с красив индивидуален пробив.
Така Англия си тръгва от САЩ, Канада и Мексико с бронзовите отличия. Франция остава на четвърто място. Довечера от 22:00 часа българско време предстои големият сблъсък за титлата между Аржентина и Испания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли бе
03:55 19.07.2026
2 Трътлю
03:56 19.07.2026
3 Да ги бяха вкарали
04:05 19.07.2026
4 СМЪРТ за всиака 1 русхка сфи ниа
Коментиран от #8
04:07 19.07.2026
5 ХуилОтО
04:08 19.07.2026
6 КОНКВИСКАДОРИ
04:10 19.07.2026
7 смърт на всяко украинско roвеgo
Коментиран от #15
04:16 19.07.2026
8 Стига троли бе
До коментар #4 от "СМЪРТ за всиака 1 русхка сфи ниа":После защо хората мразели циганите.
05:50 19.07.2026
9 Енчо патладжана
05:51 19.07.2026
10 Зрител
06:06 19.07.2026
11 Aлфа Bълкът
Вратарят на французите как гонеше топката първото полувреме на пиян морков, направо си изяде хляба, ако някой му повярва.
06:44 19.07.2026
12 Ха ха ха
07:03 19.07.2026
13 Чарлз до Макрон
07:04 19.07.2026
14 Ха ха
07:20 19.07.2026
15 Когато не се блъскат и спъват
До коментар #7 от "смърт на всяко украинско roвеgo":става мач. Като футбола от 60 / 70 -те години.
07:41 19.07.2026
16 Mими Кучева🐕🦺
08:02 19.07.2026