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Историческо шоу в Маями: Англия с бронз след 6:4

Историческо шоу в Маями: Англия с бронз след 6:4

19 Юли, 2026 03:36, обновена 19 Юли, 2026 03:43 2 765 16

  • маями-
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  • англия-
  • франция

Трите лъва сътвориха невиждан 10-голов спектакъл срещу Франция в малкия финал на Мондиал 2026

Историческо шоу в Маями: Англия с бронз след 6:4 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Англия спечели исторически първи бронзови медали от световно първенство. Селекцията на Томас Тухел победи Франция с 6:4 в Маями. Двубоят на стадион „Хард Рок“ се превърна в най-резултатния малък финал в историята на световните финали. Мачът бе последен за Дидие Дешан начело на „петлите“.

Драмата през първото полувреме

Англичаните започнаха ударно. Деклан Райс откри резултата още в 3-тата минута с прецизен далечен удар. В 18-ата минута Езри Конса удвои преднината с глава след изпълнение на корнер. Последва истински бенефис за Букайо Сака. Звездата на Арсенал отбеляза два бързи гола в 37-мата и в добавеното време на първата част, извеждайки „Трите лъва“ до комфортното 4:0 преди почивката.

Френският щурм и рекордите на Мбапе

Второто полувреме предложи коренно различен сценарий. Смените на Дешан стабилизираха разколебаната френска защита. Килиан Мбапе върна надеждите на Франция с гол в 48-мата минута. Шест минути по-късно Брадли Баркола намали разликата до 2:4.

В 66-ата минута Мбапе реализира второто си попадение в срещата. С него той стана едноличен голмайстор №1 в историята на световните първенства с общо 22 гола. Попадението бе негово 10-о в настоящия турнир. Майкъл Олисе, който асистира за головете, също счупи рекорд – той вече има 7 асистенции на един Мондиал, изпреварвайки легендата Пеле.

Заключителни минути от друга планета

В 87-ата минута Букайо Сака оформи своя хеттрик след точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Джед Спенс. Драмата обаче продължи в добавеното 7-минутно продължение. Усман Дембеле направи резултата 4:5 в 96-ата минута. Крайният резултат 6:4 за Англия фиксира Джуд Белингам в 98-ата минута с красив индивидуален пробив.

Така Англия си тръгва от САЩ, Канада и Мексико с бронзовите отличия. Франция остава на четвърто място. Довечера от 22:00 часа българско време предстои големият сблъсък за титлата между Аржентина и Испания.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли бе

    40 5 Отговор
    От ФИФА обявиха , че поради претоварения международен календар, този мач ще се зачита и за финал за Купата на Африка .

    03:55 19.07.2026

  • 2 Трътлю

    26 4 Отговор
    В Англия имаше девет прегоряли патладжани. Във Франция осем. Хайде, момчета! Хайде да вкараме мноого голове! Хайде да превърнем това шоу в празник на диверсификацията и малцинствата! Ехх какъв мач!

    03:56 19.07.2026

  • 3 Да ги бяха вкарали

    18 12 Отговор
    на Аржентина тия иzроди.

    04:05 19.07.2026

  • 4 СМЪРТ за всиака 1 русхка сфи ниа

    8 17 Отговор
    то само ма имуни бее хораааа с 32 см паластарки венцести а не като С фи НИАТА и го ве дото ..

    Коментиран от #8

    04:07 19.07.2026

  • 5 ХуилОтО

    7 11 Отговор
    само 4ернил ки бугарските мами4ета бленуват ве4е за големиа 4е рен ..... венцест 32 см ПАЛАСТАРКА..

    04:08 19.07.2026

  • 6 КОНКВИСКАДОРИ

    7 3 Отговор
    мИАМИ ХАИСПАня... то си е ИСПАНСКА територия целото ФЛОРИДА

    04:10 19.07.2026

  • 7 смърт на всяко украинско roвеgo

    30 6 Отговор
    Иначе френския отбор на Конго и английския отбор на Гана, направиха добър мач.

    Коментиран от #15

    04:16 19.07.2026

  • 8 Стига троли бе

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "СМЪРТ за всиака 1 русхка сфи ниа":

    После защо хората мразели циганите.

    05:50 19.07.2026

  • 9 Енчо патладжана

    3 0 Отговор
    Бонасера на всички драскали отдоле.

    05:51 19.07.2026

  • 10 Зрител

    18 1 Отговор
    При 4-3 малко ми дойде като театър. Май имаше някакво разбирателство. Килиан голмайстор. Албионците да бият………. Май гледахме театро с италиански режисьор.

    06:06 19.07.2026

  • 11 Aлфа Bълкът

    7 0 Отговор
    Туй беше бенефисът на Дешан и Тухел като треньори на национални отбори. Някой е ако е клъвнал блазе му, мислил си е че гледа мач.
    Вратарят на французите как гонеше топката първото полувреме на пиян морков, направо си изяде хляба, ако някой му повярва.

    06:44 19.07.2026

  • 12 Ха ха ха

    12 0 Отговор
    Не го гледах защото не ми се гледат бягащи по тревата негри в различни екипи. Цирк!

    07:03 19.07.2026

  • 13 Чарлз до Макрон

    8 0 Отговор
    Моите 4ер нилки са по-добри от твоите 4ер нилки

    07:04 19.07.2026

  • 14 Ха ха

    5 0 Отговор
    Този водевил сме го гледали през 1994г.В Щатите разбира се.България излезна да прави Ицо голмайстор и Швеция ни опуха за едно полувреме.За съжаление второто нямаше желаещи дори за дузпа да паднат и Ицо остана с равни голове с някакъв анонимник от Русия.Мбапе продължава да вкарва,но неговите отбори да не печелят.ПСЖ,РЕАЛ,Франция работят за егоиста Мбапе,тръгнал по следите на Пенальдо.

    07:20 19.07.2026

  • 15 Когато не се блъскат и спъват

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "смърт на всяко украинско roвеgo":

    става мач. Като футбола от 60 / 70 -те години.

    07:41 19.07.2026

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Довечера ще е жалък мач!Мач без печки,не е мач!🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍

    08:02 19.07.2026

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