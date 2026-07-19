Историческо шоу в Маями: Англия с бронз след 6:4

Англия спечели исторически първи бронзови медали от световно първенство. Селекцията на Томас Тухел победи Франция с 6:4 в Маями. Двубоят на стадион „Хард Рок“ се превърна в най-резултатния малък финал в историята на световните финали. Мачът бе последен за Дидие Дешан начело на „петлите“.

Драмата през първото полувреме

Англичаните започнаха ударно. Деклан Райс откри резултата още в 3-тата минута с прецизен далечен удар. В 18-ата минута Езри Конса удвои преднината с глава след изпълнение на корнер. Последва истински бенефис за Букайо Сака. Звездата на Арсенал отбеляза два бързи гола в 37-мата и в добавеното време на първата част, извеждайки „Трите лъва“ до комфортното 4:0 преди почивката.

Френският щурм и рекордите на Мбапе

Второто полувреме предложи коренно различен сценарий. Смените на Дешан стабилизираха разколебаната френска защита. Килиан Мбапе върна надеждите на Франция с гол в 48-мата минута. Шест минути по-късно Брадли Баркола намали разликата до 2:4.

В 66-ата минута Мбапе реализира второто си попадение в срещата. С него той стана едноличен голмайстор №1 в историята на световните първенства с общо 22 гола. Попадението бе негово 10-о в настоящия турнир. Майкъл Олисе, който асистира за головете, също счупи рекорд – той вече има 7 асистенции на един Мондиал, изпреварвайки легендата Пеле.

Заключителни минути от друга планета

В 87-ата минута Букайо Сака оформи своя хеттрик след точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Джед Спенс. Драмата обаче продължи в добавеното 7-минутно продължение. Усман Дембеле направи резултата 4:5 в 96-ата минута. Крайният резултат 6:4 за Англия фиксира Джуд Белингам в 98-ата минута с красив индивидуален пробив.

Така Англия си тръгва от САЩ, Канада и Мексико с бронзовите отличия. Франция остава на четвърто място. Довечера от 22:00 часа българско време предстои големият сблъсък за титлата между Аржентина и Испания.