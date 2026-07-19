Цунами акостира в Израел: Бразилският бранител ще играе за Макаби Хайфа

Бразилският защитник Цунами, добре познат на българските футболни фенове като доскорошен капитан на Левски, поема към ново приключение в професионалния си път. След кратък престой в турския Ъъдър, 30-годишният футболист се присъединява към един от най-успешните израелски клубове – Макаби Хайфа.

След като се раздели с турския си отбор, Цунами пристигна в Израел като свободен агент. В момента бразилецът преминава през задължителните медицински тестове, които са последната стъпка преди официалното подписване на договора с Макаби Хайфа.

Цунами остави ярка следа в Левски, където за четири сезона изигра цели 139 мача и се превърна в един от лидерите на "сините". През 2026 година той пое към Турция, където облече екипа на Ъъдър и записа 16 срещи в местното първенство. Сега, с богат опит зад гърба си, бразилецът е готов да се докаже и на израелската футболна сцена.