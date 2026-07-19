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Цунами акостира в Израел: Бразилският бранител ще играе за Макаби Хайфа

Цунами акостира в Израел: Бразилският бранител ще играе за Макаби Хайфа

19 Юли, 2026 14:36 574 2

  • защитник-
  • цунами-
  • левски-
  • ъъдър-
  • футболист-
  • макаби хайфа

Бившият капитан на Левски започва нова страница в кариерата си

Цунами акостира в Израел: Бразилският бранител ще играе за Макаби Хайфа - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилският защитник Цунами, добре познат на българските футболни фенове като доскорошен капитан на Левски, поема към ново приключение в професионалния си път. След кратък престой в турския Ъъдър, 30-годишният футболист се присъединява към един от най-успешните израелски клубове – Макаби Хайфа.

След като се раздели с турския си отбор, Цунами пристигна в Израел като свободен агент. В момента бразилецът преминава през задължителните медицински тестове, които са последната стъпка преди официалното подписване на договора с Макаби Хайфа.

Цунами остави ярка следа в Левски, където за четири сезона изигра цели 139 мача и се превърна в един от лидерите на "сините". През 2026 година той пое към Турция, където облече екипа на Ъъдър и записа 16 срещи в местното първенство. Сега, с богат опит зад гърба си, бразилецът е готов да се докаже и на израелската футболна сцена.


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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

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    И на кой му пука за некаква бразилска тарамбука ,която е ритала в Подуене!?🦧🐄🤣🐄🦧

    14:40 19.07.2026

  • 2 Ко речи?

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    Ачо, какво ти цунали?

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