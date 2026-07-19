Лудогорец очаква жребия за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите: Кои са възможните съперници?

Утре Лудогорец ще разбере кой може да бъде следващият му опонент в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Преди това обаче „орлите“ трябва да се справят с израелския Апоел Тел Авив – предизвикателство, което не бива да бъде подценявано.
Българският тим ще бъде сред поставените отбори при жребия, което на теория би трябвало да му осигури по-лек съперник. Въпреки това, жребият може да изправи Лудогорец срещу сериозни европейски тимове от страни като Австрия, Хърватия, Дания, Швейцария и Чехия. Любопитен е и сценарият, при който португалският гранд Бенфика може да се окаже сред възможните противници, ако отпадне от Санкт Гален в Лига Европа.
Списъкът с възможни опоненти е дълъг и пъстър – от традиционни европейски клубове до по-непознати имена, които обаче не бива да бъдат подценявани.
Ето кои са възможните съперници на Лудогорец за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите:
Победителите от следните двойки:
- Бохемиас (Ирландия) – Балкани (Косово)
- Дебрецен (Унгария) – Пюник (Армения)
- Варждин (Хърватия) – Яблонец (Чехия)
- Лиепая (Латвия) – Аустрия Виена (Австрия)
- Жилина (Словакия) – Катовице (Полша)
- Вадуц (Лихтенщайн) – Дъ Ескалдес (Андора)
- ГАИС (Швеция) – Нордселанд (Дания)
- Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан)
- Гьотеборг (Швеция) – Левадия (Естония)
- Пайде (Естония) – Зира (Азербайджан)
- Дила Гори (Грузия) – Аполон Лимасол (Кипър)
- Малишева (Косово) – Хибърниън (Шотландия)
- Мъдъруел (Шотландия) – Торсхавн (Фарьорски острови)
- БАТЕ Борисов (Беларус) – Сион (Швейцария)
- Нефтчи (Азербайджан) – Динамо Минск (Беларус)
- Дунайска Стреда (Словакия) – Вележ (Босна)
- Рунавик (Фарьорски острови) – Копер (Словения)
- Алуминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания)
- Шелбърн (Ирландия) – Нъме Калю (Естония)
- Стрянан (Исландия) – Илвес (Финландия)
Загубилите от следните сблъсъци:
- Хайдук (Хърватия) – Пафос (Кипър)
- Тромсьо (Норвегия) – Виктория Пилзен (Чехия)
- Санкт Гален (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
- Хамарби (Швеция) – Андерлехт (Белгия)
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1 апоел тел авив
18:25 19.07.2026