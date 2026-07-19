Лудогорец очаква жребия за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите: Кои са възможните съперници?

Утре Лудогорец ще разбере кой може да бъде следващият му опонент в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Преди това обаче „орлите“ трябва да се справят с израелския Апоел Тел Авив – предизвикателство, което не бива да бъде подценявано.

Българският тим ще бъде сред поставените отбори при жребия, което на теория би трябвало да му осигури по-лек съперник. Въпреки това, жребият може да изправи Лудогорец срещу сериозни европейски тимове от страни като Австрия, Хърватия, Дания, Швейцария и Чехия. Любопитен е и сценарият, при който португалският гранд Бенфика може да се окаже сред възможните противници, ако отпадне от Санкт Гален в Лига Европа.

Списъкът с възможни опоненти е дълъг и пъстър – от традиционни европейски клубове до по-непознати имена, които обаче не бива да бъдат подценявани.

Ето кои са възможните съперници на Лудогорец за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите:

Победителите от следните двойки:

- Бохемиас (Ирландия) – Балкани (Косово)

- Дебрецен (Унгария) – Пюник (Армения)

- Варждин (Хърватия) – Яблонец (Чехия)

- Лиепая (Латвия) – Аустрия Виена (Австрия)

- Жилина (Словакия) – Катовице (Полша)

- Вадуц (Лихтенщайн) – Дъ Ескалдес (Андора)

- ГАИС (Швеция) – Нордселанд (Дания)

- Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан)

- Гьотеборг (Швеция) – Левадия (Естония)

- Пайде (Естония) – Зира (Азербайджан)

- Дила Гори (Грузия) – Аполон Лимасол (Кипър)

- Малишева (Косово) – Хибърниън (Шотландия)

- Мъдъруел (Шотландия) – Торсхавн (Фарьорски острови)

- БАТЕ Борисов (Беларус) – Сион (Швейцария)

- Нефтчи (Азербайджан) – Динамо Минск (Беларус)

- Дунайска Стреда (Словакия) – Вележ (Босна)

- Рунавик (Фарьорски острови) – Копер (Словения)

- Алуминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания)

- Шелбърн (Ирландия) – Нъме Калю (Естония)

- Стрянан (Исландия) – Илвес (Финландия)

Загубилите от следните сблъсъци:

- Хайдук (Хърватия) – Пафос (Кипър)

- Тромсьо (Норвегия) – Виктория Пилзен (Чехия)

- Санкт Гален (Швейцария) – Бенфика (Португалия)

- Хамарби (Швеция) – Андерлехт (Белгия)