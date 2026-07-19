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Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто

Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто

19 Юли, 2026 20:05 311 0

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Чешката тенисистка се фокусира върху възстановяването си след финала на Уимбълдън

Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каролина Мухова, която впечатли света с изявите си на тазгодишния финал на Уимбълдън, ще бъде принудена да направи кратка пауза от професионалния тенис. 29-годишната чешка състезателка се подложи на лека хирургическа интервенция, което ще я извади от игра за няколко седмици. Така тя няма да може да участва в престижния турнир WTA 1000 в Торонто, където планираше да направи своя дебют.

Само преди броени дни Мухова отстъпи във финала на Откритото първенство на Великобритания, където бе победена от своята сънародничка Линда Носкова с резултат 2:6, 7:5, 3:6. Това бе вторият ѝ неуспешен опит да спечели титла от Големия шлем, след като през 2023 година загуби и финала на "Ролан Гарос" срещу Ига Швьонтек.

В публикация в социалните мрежи Мухова сподели: „Наложи се да премина през малка операция, която ще ме задържи далеч от корта за известно време. За щастие всичко премина успешно и вече работя усилено по възстановяването си. Разочарована съм, че няма да мога да играя в Торонто тази година, тъй като очаквах с нетърпение първото си участие там. Въпреки това, здравето ми е на първо място.“

Макар че Каролина не разкри подробности относно характера на травмата си, както и точната дата на завръщането си на корта, очакванията са тя да бъде напълно готова за предстоящото Открито първенство на САЩ, което стартира следващия месец.


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