Феран Торес: „Този гол е за всички испанци“

Вълнуваща вечер, изпълнена с емоции и напрежение, превърна Феран Торес в национален герой. С един-единствен, но съдбоносен гол, нападателят на Испания изстреля „Ла Роха“ на върха на световния футбол, носейки щастие на милиони сънародници.

Във финала срещу Аржентина, решен едва след продължения, Торес се превърна в спасител на своя отбор. В 106-ата минута той намери пролука в отбраната на съперника и изпрати топката в мрежата – попадение, което донесе трофея на Испания и остави аржентинците, водени от легендарния Лионел Меси, без отговор.

След последния съдийски сигнал, Феран Торес не скри вълнението си: „Това попадение не е само мое – то принадлежи на всеки един от 47-те милиона испанци. Съдбата ни бе да триумфираме. Вярвахме докрай, въпреки напрежението и критиките, които ме съпътстваха през целия шампионат. Когато срещу теб стои Меси, напрежението е огромно, но ние не се предадохме. Благодаря на Господ за силата и вярата, които ми даде“, сподели развълнуваният нападател.