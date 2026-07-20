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Феран Торес: „Този гол е за всички испанци“

Феран Торес: „Този гол е за всички испанци“

20 Юли, 2026 10:02 815 16

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Испанската мечта оживя: Торес дари радост на цяла Испания

Феран Торес: „Този гол е за всички испанци“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер, изпълнена с емоции и напрежение, превърна Феран Торес в национален герой. С един-единствен, но съдбоносен гол, нападателят на Испания изстреля „Ла Роха“ на върха на световния футбол, носейки щастие на милиони сънародници.

Във финала срещу Аржентина, решен едва след продължения, Торес се превърна в спасител на своя отбор. В 106-ата минута той намери пролука в отбраната на съперника и изпрати топката в мрежата – попадение, което донесе трофея на Испания и остави аржентинците, водени от легендарния Лионел Меси, без отговор.

След последния съдийски сигнал, Феран Торес не скри вълнението си: „Това попадение не е само мое – то принадлежи на всеки един от 47-те милиона испанци. Съдбата ни бе да триумфираме. Вярвахме докрай, въпреки напрежението и критиките, които ме съпътстваха през целия шампионат. Когато срещу теб стои Меси, напрежението е огромно, но ние не се предадохме. Благодаря на Господ за силата и вярата, които ми даде“, сподели развълнуваният нападател.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    7 13 Отговор
    Добре, че беше съдията да ви подпре с един измислен червен картон. Иначе щяхте да духате супата, като англичаните.

    10:04 20.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор
    Ееееее,дай малко и на българете дека ви берат портакалете и ягодете!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    10:05 20.07.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    6 14 Отговор
    Подлите иберийци контузиха до смяна крайните защитници на Аржентина. Меси не го оставяха два метра да измине с топката и го въргаляха по земята. Накрая дори с 10 човека трудно вкараха един гол и да се радват. Целият стадион ги освиркваше испанците.

    Коментиран от #8, #15

    10:14 20.07.2026

  • 4 Какъв Меси,

    9 6 Отговор
    какви пет евро. Ако аржентинският треньор имаше топки трябваше да го смени още първото четвърт време. Месю едва ходеше, същият беше, като Роналдо. А, Аржентина са наистина гола вода.

    10:15 20.07.2026

  • 5 .....

    8 3 Отговор
    Аржентинците ръгби ли играха😂😂каруцари

    10:19 20.07.2026

  • 6 Усмихната

    1 3 Отговор
    п..а с късмет.

    10:20 20.07.2026

  • 7 Дзак

    11 2 Отговор
    Защо отмениха гол на Испания? Защо позволяваха на играчи на Аржентина груби фарове, заяждания и театри на терена и от пейката? Защо дадоха фал на Меси когато се блъсна в защитник? Защо отново дадоха несъществуващ фал за Меси в 99 мин? Защо при всеки корнер на Аржентина правеха забележки на играчи на Испания.

    10:21 20.07.2026

  • 8 Абе чиляк ..

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    само вратарят на АлбиСелесте беше класа, другите бяха аморфна маса, иначе в редовното време можеше да е и 2:00, последните 10 мин. гаучосите се събудиха., ама нанай феродо

    Коментиран от #10

    10:21 20.07.2026

  • 9 Констатация

    7 2 Отговор
    Преди две години Европейски Шампиони, а от вчера - Световни! Заслужават Купата и то с толкова млади играчи..., напрово деца! Браво на испанците!!! - ПС - Не очаквах толкова безсмисленна игра от аржентинците, нямаща нищо общо с футбола, заслужено загубиха.

    10:27 20.07.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "Абе чиляк ..":

    Можело, неможело, въпросът е , че ако не беше червения картон, испанците не можеха да бият. И тяхната боя става все по-тъмна. С подаръци в тениса и футбола се опитват да ги държат една държава, щото Каталуния беше на крачка от отделяне. Политика. Когато хванаха испанския доктор , дето зобеше спортисти, откриха имената на испански футболисти и тенесисти/ Надал трябва да е бил/ и си замълчаха. После пуснаха доктора, щото, ако си отвореше устата за резил ставаха.

    Коментиран от #13

    10:29 20.07.2026

  • 11 Ха,ха

    3 2 Отговор
    Тия бездарници аржентинците,кво точно правиха на финала, 😂🤣 някой знае ли😂😂

    Коментиран от #14

    10:29 20.07.2026

  • 12 Доротея

    4 3 Отговор
    И снощи Месалина с представи недостойно за ранга си на звезда от лунен тип! Съдиите сякаш са задължени да я дундуркат! Един от дразнещите елементи е да се блъсне в противниковия футболист, да отхвркъне назад, да се просне и иска фал, който получава, вместо обратен фал с картон за симулация! Обикновено на удобно място пред наказателното поле на противника! И снощи! Испанеца, като знаещ това, дори спря да се движи! Стои като часови на пост №1 пред Знамето, когато Месалината наближи на 5 метра! То налетя оторе му и съдията му уйдиса, както в много мачове и ситуации преди това! Ходи да моли камерата да извади картон на Корея, уж го обидил?!

    10:30 20.07.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Сетих се името на доктора с допинга. Фуентес се казваше.

    10:31 20.07.2026

  • 14 Чума

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха,ха":

    Циганяха се, както винаги, какво!? И коментатора бе обективен, и не секазваше Мюмюн!

    10:32 20.07.2026

  • 15 до реалист

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Над 120 минути испанците показаха на аржентинците що е футбол, резултата трябваше да е 2:0, щото при първия гол нарушение нямаше. Аржентинците показаха как Не Се Играе Футбол и то на Финал, единственото което правиха "успешно", беше да разкъсат играта с нарушения и си получиха червения картон заслужено, а "детския" отбор на Испания заслужено победи!

    10:35 20.07.2026

  • 16 ВЕСЕЛЯК

    0 1 Отговор
    „Този гол е за всички испанци“
    На български звучи много двусмислено.

    10:46 20.07.2026

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