Феран Торес: „Този гол е за всички испанци“

Вълнуваща вечер, изпълнена с емоции и напрежение, превърна Феран Торес в национален герой. С един-единствен, но съдбоносен гол, нападателят на Испания изстреля „Ла Роха“ на върха на световния футбол, носейки щастие на милиони сънародници.
Във финала срещу Аржентина, решен едва след продължения, Торес се превърна в спасител на своя отбор. В 106-ата минута той намери пролука в отбраната на съперника и изпрати топката в мрежата – попадение, което донесе трофея на Испания и остави аржентинците, водени от легендарния Лионел Меси, без отговор.
След последния съдийски сигнал, Феран Торес не скри вълнението си: „Това попадение не е само мое – то принадлежи на всеки един от 47-те милиона испанци. Съдбата ни бе да триумфираме. Вярвахме докрай, въпреки напрежението и критиките, които ме съпътстваха през целия шампионат. Когато срещу теб стои Меси, напрежението е огромно, но ние не се предадохме. Благодаря на Господ за силата и вярата, които ми даде“, сподели развълнуваният нападател.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
10:04 20.07.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
10:05 20.07.2026
3 РЕАЛИСТ
Коментиран от #8, #15
10:14 20.07.2026
4 Какъв Меси,
10:15 20.07.2026
5 .....
10:19 20.07.2026
6 Усмихната
10:20 20.07.2026
7 Дзак
10:21 20.07.2026
8 Абе чиляк ..
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":само вратарят на АлбиСелесте беше класа, другите бяха аморфна маса, иначе в редовното време можеше да е и 2:00, последните 10 мин. гаучосите се събудиха., ама нанай феродо
Коментиран от #10
10:21 20.07.2026
9 Констатация
10:27 20.07.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Абе чиляк ..":Можело, неможело, въпросът е , че ако не беше червения картон, испанците не можеха да бият. И тяхната боя става все по-тъмна. С подаръци в тениса и футбола се опитват да ги държат една държава, щото Каталуния беше на крачка от отделяне. Политика. Когато хванаха испанския доктор , дето зобеше спортисти, откриха имената на испански футболисти и тенесисти/ Надал трябва да е бил/ и си замълчаха. После пуснаха доктора, щото, ако си отвореше устата за резил ставаха.
Коментиран от #13
10:29 20.07.2026
11 Ха,ха
Коментиран от #14
10:29 20.07.2026
12 Доротея
10:30 20.07.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Сетих се името на доктора с допинга. Фуентес се казваше.
10:31 20.07.2026
14 Чума
До коментар #11 от "Ха,ха":Циганяха се, както винаги, какво!? И коментатора бе обективен, и не секазваше Мюмюн!
10:32 20.07.2026
15 до реалист
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Над 120 минути испанците показаха на аржентинците що е футбол, резултата трябваше да е 2:0, щото при първия гол нарушение нямаше. Аржентинците показаха как Не Се Играе Футбол и то на Финал, единственото което правиха "успешно", беше да разкъсат играта с нарушения и си получиха червения картон заслужено, а "детския" отбор на Испания заслужено победи!
10:35 20.07.2026
16 ВЕСЕЛЯК
На български звучи много двусмислено.
10:46 20.07.2026