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Столично дерби на старта на Първа лига: Славия домакинства на ЦСКА

Столично дерби на старта на Първа лига: Славия домакинства на ЦСКА

20 Юли, 2026 13:43 573 7

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  • футбол

Двубоят е от 19:15 часа в "Овча купел"

Столично дерби на старта на Първа лига: Славия домакинства на ЦСКА - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия и ЦСКА излизат един срещу друг в среща от първия кръг на новия сезон в efbet Лига. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" ще стартира в 19:15 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Славия е може би отличникът сред елитните ни отбори, що се отнася до предсезонна подготовка. "Белите" постигнаха шест успеха в шестте проверки, отбелязвайки цели 21 гола! През лятото тимът на Ратко Достанич се раздели с младата си звезда Кристиян Балов, който премина в сръбския шампион Цървена звезда, но пък и се подсили сериозно във всички линии. Мартин Георгиев и Димитър Буров ще заздравяват защитата, а в офанзивен план ще допринасят националът Владимир Николов и доскорошните играчи на ЦСКА Илиан Антонов и Йоан Борносузов.

ЦСКА пристига в "Овча купел" броени дни преди важното си гостуване на Карабах в Лига Европа. Напълно възможно е старши треньорът на носителя на Sesame Купа на България Христо Янев да заложи на ротации в състава, за да запази свежестта на основните си футболисти. Спрямо "белите" "армейците" имат предимството на изиграни два официални мача в повече - победите с 3:2 и 2:1 над Дери Сити в първия кръг от пресявките на Лига Европа. През лятото "червените" се подсилиха сериозно - топреализаторът на Локомотив Пловдив Жоел Цварц премина в тима от "Борисовата градина", а шампионът с италианския Интер Стефано Сенси и ексбранителят на английския Евертън Жан-Филип Гбамин вдигат още повече наличната класа в селекцията на Янев.

Последният мач между двата тима се игра през февруари тази година на Националния стадион "Васил Левски". Тогава "армейците" надделяха с 1:0 след попадение на Алехандро Пиедраита.

Цената на един билет за всички сектори е 15 евро. Феновете на Славия ще могат да закупят своите пропуски от касата пред сектор А, а привържениците на ЦСКА - от касите пред сектор В и пред магазин 345 до автогара "Овча купел".


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