Ботев Пловдив и Локомотив София започват първенството с амбиции за Топ4

Ботев Пловдив приема Локомотив София в заключителния двубой от първия кръг на новия сезон в efbet Лига. Срещата ще се изиграе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и ще стартира в 21:30 часа. Главен съдия е Димитър Димитров, а мачът ще се предава на живо по Диема спорт.

Начело на "канарчетата" през лятото за втори престой се завръща доскорошният старши треньор именно на Локомотив София - Станислав Генчев. "Жълто-черните" направиха мащабна селекция през лятото, като сред открояващите се имена са тези на национала Георги Миланов, юношата на клуба Димитър Тонев и халфа Асен Чандъров. В седемте си контроли Ботев Пловдив записа шест победи с едва една загуба, сред които успехи над Арда, Балкани и Спартак Варна.

Локомотив София ще бъде воден от легендарния Любослав Пенев, който продължава междувременно битката си с коварно заболяване - всички сме зад него и стискаме палци за пълно оздравяване! Сериозна чистка имаше в "Надежда" през лятото след неуспешното попадане на "железничарите" в топ 8, като рокади имаше и на ръководно ниво със завръщането на Димитър Васев в клуба, този път в ролята на изпълнителен директор. В селекционен план "червено-черните" направиха любопитни придобивки - голмайсторът на Втора лига Марк-Емилио Папазов напусна ЦСКА в посока Локомотив, крилото Николас Пенев отново ще работи с баща си, а Димитър Костадинов отново ще играе на ниво efbet Лига след престои в Италия и Черноморец Бургас.

Последният мач между двата отбора се изигра през декември миналата година, когато в София Локомотив надделя над Ботев Пловдив с 3:2. Божидар Кацаров, Кауе Карузо и Меси Биатумусока вкараха за "железничарите", а точен за "канарчетата" с две попадения бе Франклин Маскоте.

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион "Христо Ботев" или онлайн на kolezha.bg, като цените са следните:

Трибуна Юг (всички блокове) - 10 евро

Трибуна Изток (всички блокове) - 12 евро

Централна трибуна (Сектор А), блокове 1, 2, 6 и 7 - 15 евро

Семеен билет (Сектор А, блок 1 – за двама родители с деца до 14 г.) - 20 евро

Централна трибуна (Сектор А), блокове 3 и 5 - 20 евро

Централна трибуна (Сектор А - VIP), блокове 4, P1 и P3 - 25 евро

Централна трибуна (Сектор А - Премиум), блок P2 (Lounge 1912) - 80 евро