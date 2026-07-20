Левски научи потенциалните си съперници в Лига Европа: Възможен нов двубой със Сабах или сблъсък с финландци

Левски вече знае какво го очаква, ако не успее да премине през Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. В такъв случай "сините" ще продължат европейското си приключение в Лига Европа, където ще се изправят срещу загубилия от двойката Сабах (Азербайджан) – КуПС Куопио (Финландия).

Любопитен факт е, че Левски има пресни спомени от сблъсъци със Сабах. През миналия сезон именно азербайджанският тим и българският шампион се срещнаха в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където тимът от "Герена" спечели с общ резултат 3:0.

Двубоите от този етап на Лига Европа са насрочени за 6 и 13 август, като първият мач ще се играе на терена на загубилия от двойката Сабах – КуПС Куопио. Реваншът ще бъде в София.