Трогателен жест разплака света: златният медал отиде при жената, която прекоси Сахара

След победата на Испания с 1:0 над Аржентина на финала на Световното първенство през 2026 г., един от най-трогателните моменти на празненството беше жестът на крилото Нико Уилямс. Играчът на Атлетик Билбао влезе като резерва през второто полувреме и в продълженията направи асистенция за Феран Торес, който отбеляза решителния гол.
След мача Уилямс се приближи до майка си, Мария Артур, която беше на трибуните, и ѝ връчи златния медал от Световното първенство.
По-късно Нико обясни защо е избрал да го подари на майка си.
„Бърз съм, но не по-бърз от майка ми. Тя избяга от смъртта и прекоси пеша пустинята Сахара, отправяйки се от Гана към Испания. Дадох ѝ шампионския си медал, защото го заслужаваше повече от мен“, каза играчът.
През 1993 г. семейство Уилямс напуска Гана в търсене на по-добър живот, прекосявайки част от пустинята Сахара и в крайна сметка се установява в Испания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
15:41 20.07.2026
2 фергюсън
15:46 20.07.2026
3 ВЪВ ТЪРСЕНЕ НА ПО
15:49 20.07.2026
4 ДрайвингПлежър
Испания не игра - нито един европейски отбор нямаше на това първенство!!!
И не, не съм расист, напротив - момчето ако беше играло за отбора на Гана и беше спечелило щях да му ръкопляскам! ПРОСТО НЕ МОЖЕ ЧЕРНОКОЖИ ДА СА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПА!!!
15:51 20.07.2026
5 И още мисирки ООД
Много бърз и техничен.
Той има голямо бъдеще!
16:24 20.07.2026
6 БРАВО
16:40 20.07.2026
7 давьсе
16:47 20.07.2026
8 бай Иван
16:51 20.07.2026