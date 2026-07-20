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Трогателен жест разплака света: златният медал отиде при жената, която прекоси Сахара

Трогателен жест разплака света: златният медал отиде при жената, която прекоси Сахара

20 Юли, 2026 15:30 2 450 8

  • нико уилямс-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Играчът на Атлетик Билбао влезе като резерва през второто полувреме и в продълженията направи асистенция за Феран Торес, който отбеляза решителния гол

Трогателен жест разплака света: златният медал отиде при жената, която прекоси Сахара - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След победата на Испания с 1:0 над Аржентина на финала на Световното първенство през 2026 г., един от най-трогателните моменти на празненството беше жестът на крилото Нико Уилямс. Играчът на Атлетик Билбао влезе като резерва през второто полувреме и в продълженията направи асистенция за Феран Торес, който отбеляза решителния гол.

След мача Уилямс се приближи до майка си, Мария Артур, която беше на трибуните, и ѝ връчи златния медал от Световното първенство.

По-късно Нико обясни защо е избрал да го подари на майка си.

„Бърз съм, но не по-бърз от майка ми. Тя избяга от смъртта и прекоси пеша пустинята Сахара, отправяйки се от Гана към Испания. Дадох ѝ шампионския си медал, защото го заслужаваше повече от мен“, каза играчът.

През 1993 г. семейство Уилямс напуска Гана в търсене на по-добър живот, прекосявайки част от пустинята Сахара и в крайна сметка се установява в Испания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дзак

    24 0 Отговор
    Момчето подаде и за още един редовен гол!

    15:41 20.07.2026

  • 2 фергюсън

    21 0 Отговор
    Голям респект към този футболист !

    15:46 20.07.2026

  • 3 ВЪВ ТЪРСЕНЕ НА ПО

    21 1 Отговор
    ХУБАВ БЯЛ ЖИВОТ ЗА МНОГО СЕМЕЙСТВА ОТ АФРИКА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 60 ГОДИНИ ТОВА СЕ ПОЛУЧИ ВЪВ ЕВРОПА. НО ЕВРОПА СТАНА ЧЕРНОЛИКА. АНГЛИЯ И ОСОБЕННО ФРАНЦИЯ СА ОТБОР НАЦИОНАЛЕН ОТ АФРИКА. НИЩО ЛОШО НООО...

    15:49 20.07.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    18 9 Отговор
    Ето защо бях за Аржентина!!! Ето защо ме е гнус, че испанците спечелиха!

    Испания не игра - нито един европейски отбор нямаше на това първенство!!!
    И не, не съм расист, напротив - момчето ако беше играло за отбора на Гана и беше спечелило щях да му ръкопляскам! ПРОСТО НЕ МОЖЕ ЧЕРНОКОЖИ ДА СА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПА!!!

    15:51 20.07.2026

  • 5 И още мисирки ООД

    9 0 Отговор
    Нико Уйлямс е великолепен футболист!
    Много бърз и техничен.
    Той има голямо бъдеще!

    16:24 20.07.2026

  • 6 БРАВО

    9 2 Отговор
    Какъв е Извода ? : Отваряме границите и все ще влезе някой като НИКО и ще си оправим футбола !

    16:40 20.07.2026

  • 7 давьсе

    5 1 Отговор
    Англия е пълна с "англичани", Франция и тя е пълна с "французи", в Испания е същото, само че играят световно първенство??? То в отборите има само по 1 бял за цвят. Всичко друго е купувано на кило, иначе са "шампиони"???

    16:47 20.07.2026

  • 8 бай Иван

    6 1 Отговор
    Егати готиния чистокръвен испанец . Направо като двойник на Дон Кихот !

    16:51 20.07.2026

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