ФИФА реагира остро: започва разследване след хаоса и ударите на аржентинските играчи (ВИДЕО)

Много от футболистите на Аржентина не можаха да приемат достойно загубата от Испания във финала на Мондиала и потърсиха физическа саморазправа с играчи на съперника след последния съдийски сигнал. В настъпилото меле на терена се включиха много хора, но постепенно започнаха да излизат подробности от случилото се. От ФИФА заявиха, че вече работят по случая и събират необходимата информация, за да започне разследване. Очаква се някои от аржентинците да отнесат сурови наказания за поведението си.

Видео от инцидентите показват, че искрата е запалил десният бек на "албиселесте" Науел Молина, който се появи в игра в 58-ата минута. Той удря в корема без никаква причина Родри, който вече бе сменен и нахлу на терена, за да се радва със своите съотборници.

Only shot Argentina took today 🥊⚽ pic.twitter.com/TXF6Thf1oR — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 20, 2026

След удара капитанът на Испания спира и иска обяснение от Молина, а в този момент на помощ на Родри идва Ерик Гарсия. Към тримата се присъединява още един аржентинец - Леандро Паредес, който изблъсква на земята Гарсия, а впоследствие събаря и Гави. Заради тези действия той получи картон, който остана незабелязан от повечето хора.

Argentina assistant coach Roberto Ayala hit Dani Olmo in the face out of nowhere 🤮



What a disgusting behaviour. Olmo is 28 while he's 53! pic.twitter.com/lPURafP9NI — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 20, 2026

Това обаче не бе и единственото сбиване на терена. Малко по-късно Роберто Фабиан Аяла, асистентът на Лионел Скалони, удари Дани Олмо във врата, докато той празнуваше наблизо.