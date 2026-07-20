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ФИФА реагира остро: започва разследване след хаоса и ударите на аржентинските играчи (ВИДЕО)

ФИФА реагира остро: започва разследване след хаоса и ударите на аржентинските играчи (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 15:45 2 032 39

  • аржентина-
  • испания-
  • мондиала 2026-
  • световно първенство

В настъпилото меле на терена се включиха много хора, но постепенно започнаха да излизат подробности от случилото се

ФИФА реагира остро: започва разследване след хаоса и ударите на аржентинските играчи (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Много от футболистите на Аржентина не можаха да приемат достойно загубата от Испания във финала на Мондиала и потърсиха физическа саморазправа с играчи на съперника след последния съдийски сигнал. В настъпилото меле на терена се включиха много хора, но постепенно започнаха да излизат подробности от случилото се. От ФИФА заявиха, че вече работят по случая и събират необходимата информация, за да започне разследване. Очаква се някои от аржентинците да отнесат сурови наказания за поведението си.

Видео от инцидентите показват, че искрата е запалил десният бек на "албиселесте" Науел Молина, който се появи в игра в 58-ата минута. Той удря в корема без никаква причина Родри, който вече бе сменен и нахлу на терена, за да се радва със своите съотборници.

След удара капитанът на Испания спира и иска обяснение от Молина, а в този момент на помощ на Родри идва Ерик Гарсия. Към тримата се присъединява още един аржентинец - Леандро Паредес, който изблъсква на земята Гарсия, а впоследствие събаря и Гави. Заради тези действия той получи картон, който остана незабелязан от повечето хора.

Това обаче не бе и единственото сбиване на терена. Малко по-късно Роберто Фабиан Аяла, асистентът на Лионел Скалони, удари Дани Олмо във врата, докато той празнуваше наблизо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Излагация

    50 3 Отговор
    Аржентинските бездарни некадърници требва ги дискфилифицират и да върнат медалите.

    15:48 20.07.2026

  • 2 Красимир Петров

    34 3 Отговор
    Бах ги и в дивите латиноси

    15:51 20.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    29 4 Отговор
    Не стига ,че спретнаха бой типичен за терените в Пампасите,но и стояха с гръб към съперниците си от Испания при връчване на купата.А Меси беше с насинено око и затова ревеше като бит пдраст

    15:52 20.07.2026

  • 5 Нещастници

    29 1 Отговор
    Сигани😂🤣🤣

    15:53 20.07.2026

  • 6 Хммм

    25 1 Отговор
    Те с мислят че живеят някъде в 1500г.

    15:57 20.07.2026

  • 7 ФИФА

    15 8 Отговор
    трябваше да откаже на САЩ организирането на СП.След като нагло аржентинците разпънаха транспарант за Малдивите,официални. лица на ам.админ-а са заявили,че било допустимо.Щото имали свобода на изразяването и т.н.Политиката няма място в спорта.Абсолютно излишно са дискриминирани руските спортисти!

    16:01 20.07.2026

  • 8 Меси Реве

    17 8 Отговор
    Меси Нулата е Срам за футбола !!

    16:02 20.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ганчев

    27 3 Отговор
    Патагонците без Меси (който беше за изгонване още срещу арабите) са на нивото на другите патагонци от Парагвай.Бутане, блъскане, ритане,хапане. ФИФА ги добута до финала.Това е за отбелязване.

    16:09 20.07.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    6 9 Отговор
    И двамата бити педровци бяха изкарани от игра и бяха извън терена. Явно е имало провокации от тяхна страна извън терена, за да бъдат бити точно те. Това не знаем... и едва ли ще научим.

    Така става, когато ФИФА се мъчи всякак да скрива искрите по и извън терена и да не показва какво се случва.

    Коментиран от #14

    16:09 20.07.2026

  • 12 Типично

    9 0 Отговор
    по сиганайски ! Яко трябва да ги накажат!

    16:10 20.07.2026

  • 13 Хайде Ся !

    5 1 Отговор
    Да Я Караме !

    По Дивашки !

    16:10 20.07.2026

  • 14 Бега бе😂

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Чак пък пребити.Индианците от първият до последният мач правокираха на и извън терена.

    16:18 20.07.2026

  • 15 Василеску

    14 1 Отговор
    Преди 50-60 години всички бяхме за Бразилия и против другите южноамерикански и латиноамерикански отбори, защото яко резгаха, симулираха, лежаха на терена, бавеха. Само Бразилия и отчасти Аржентина играеха истински футбол. Сега без Меси мисля, че и аржентинците ще станат баш латиноси в тона отношение.

    16:18 20.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 С Р А М О Т А!!!

    11 1 Отговор
    Тези не щаст ни ци наречени аржентинци заслужават да не бъдат допуснати на следващото световно. Играха грубо, като спънати кобили, които знаят че са слаби и чакаха да решат нещата с дуспи. БРАВО НА ИСПАНИЯ!!!

    Коментиран от #27

    16:19 20.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ходете на баня

    6 13 Отговор
    Испанците бяха толкова слаби, колкото и аржентинците. В такъв мач, който вкара първи гол, печели. Негрyшката Ямал нямаше една отигарна правилно топка през целия турнир - всяко докосване му беше грешно. Поредната ТиkиТоkи звезда, която на 28 още се се счита за бъдещ носител на Златната Топkа, която никога няма да спечели. Като Неймарчо или афp00мюслито Ммббаппее. На 39 Меси може само да ви тегли една на всички индианци, най-вече на тези в Територията. Вие на кое световно играхте бе, Ган4овци?

    Коментиран от #26, #36

    16:24 20.07.2026

  • 24 ХА ХА!!!

    6 4 Отговор
    Каква е разликата между нашите от факултета и тези около меси, чиято физиомутра си е 100% факултетска!!!??? Впрочем сигурен съм, че нашите от факултета щяха да се държат по културно от тъ па ци те от аржентина с малка буква!!!

    Коментиран от #28, #34

    16:24 20.07.2026

  • 25 БГ герои

    6 7 Отговор
    Бай Ганя пак игра сантасе с гроздова и домати за 12лв/кг на масата в панелката в Люлин, но за сметка на това мнооого ги разбира световните.

    16:25 20.07.2026

  • 26 А БРЕ ПРИЯРЕЛЮ!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ходете на баня":

    Ако на гаучусите им бяха отменили гол като първия отменен на испанците, нали си на ясно, че у Америка щеше да се получи революция като тази през октомври 1917 г., ама щяха да й викат световната юлска!!!

    16:27 20.07.2026

  • 27 Тихо, Ганчо, тихо

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "С Р А М О Т А!!!":

    Пише се ДУЗПА, неграмотни Ганчо. Като отидеш на световно и станеш световен, а на следващото втори, може и да си отваряш устата. Дотогава - тихо, тихо, тихооооо.

    16:27 20.07.2026

  • 28 разликата е...

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "ХА ХА!!!":

    Ами едните са световни шампиони три пъти и три пъти вице шампиони. Това е разликата с теб, българси Ганьо.

    Коментиран от #30

    16:29 20.07.2026

  • 29 Територията на кое световно игра?

    1 3 Отговор
    Важно е, че Ганя пак игра ганчовото на село. Бугар, бугар, ама проС.

    16:31 20.07.2026

  • 30 Баджо

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "разликата е...":

    Не знам колко световни си гледал,но и трите им световни титли са менте.

    Коментиран от #33

    16:35 20.07.2026

  • 31 Пеневата Чета

    5 2 Отговор
    Значи, според Ганя, великите испанци, играещи мега супер фентъзи футбол, не могат да вкарат гол почти 120 минути на един слаб и грозно играещ отбор на Аржентина, които са и с човек по-малко, но това било шедьовър на футбола видиш ли. Колко точно сте прости, бе?

    Коментиран от #35

    16:46 20.07.2026

  • 32 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Жалка Аржентина-за 100 минути нямаха един удар,а на недорасляка Меси не му се чу името.

    16:48 20.07.2026

  • 33 Още един Ганьо

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Баджо":

    Само Бугарските световни са истински. На седмата ракия даже и олимпийски шампиони ставате. На осмата сте безмъртни. На деветата даже чушките за 12 лв/кг са ви евтини. Нали, Ганьо?

    16:49 20.07.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "ХА ХА!!!":

    Те па испанците едни красавци. По черни и гнусни са испанците. Има много арабска кръв в тях . И те са били под робство , като нас. Каталуния затова иска да се отдели от тези гнусари.

    16:53 20.07.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пеневата Чета":

    Браво. Каза им го.

    17:01 20.07.2026

  • 36 Хохохо

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ходете на баня":

    Незнам кой кво е гледал, ама испанците им скриха топката на патагонските говеда- 20:0 удари към вратата в редовното време. Индиънс требваше реално да вървят към пампасите с 3 гюллета и два червени картона поне, още в редовното време. А на малкият Мук така му дръпнаха летящото килимче, че цял мач ходи пеш. По една кърджалийска ПКП.

    Коментиран от #37

    17:06 20.07.2026

  • 37 Смех

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хохохо":

    Ми накрая се гледа боксов мач🤣🤣 жалки некадърни аржентинци😂😂

    17:09 20.07.2026

  • 38 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Латинусите като препикани мушката🤣🤣

    17:14 20.07.2026

  • 39 Кольо ментата

    0 0 Отговор
    Тея верно да връщат месалите. Б а си идиотите!!!
    Още помним къде си я сложи наградата получена в Катар, ония калитко, вратярят им.

    17:19 20.07.2026

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