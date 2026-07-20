ФИФА реагира остро: започва разследване след хаоса и ударите на аржентинските играчи (ВИДЕО)

Много от футболистите на Аржентина не можаха да приемат достойно загубата от Испания във финала на Мондиала и потърсиха физическа саморазправа с играчи на съперника след последния съдийски сигнал. В настъпилото меле на терена се включиха много хора, но постепенно започнаха да излизат подробности от случилото се. От ФИФА заявиха, че вече работят по случая и събират необходимата информация, за да започне разследване. Очаква се някои от аржентинците да отнесат сурови наказания за поведението си.
Видео от инцидентите показват, че искрата е запалил десният бек на "албиселесте" Науел Молина, който се появи в игра в 58-ата минута. Той удря в корема без никаква причина Родри, който вече бе сменен и нахлу на терена, за да се радва със своите съотборници.
Only shot Argentina took today 🥊⚽ pic.twitter.com/TXF6Thf1oR— The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 20, 2026
След удара капитанът на Испания спира и иска обяснение от Молина, а в този момент на помощ на Родри идва Ерик Гарсия. Към тримата се присъединява още един аржентинец - Леандро Паредес, който изблъсква на земята Гарсия, а впоследствие събаря и Гави. Заради тези действия той получи картон, който остана незабелязан от повечето хора.
Argentina assistant coach Roberto Ayala hit Dani Olmo in the face out of nowhere 🤮— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 20, 2026
What a disgusting behaviour. Olmo is 28 while he's 53! pic.twitter.com/lPURafP9NI
Това обаче не бе и единственото сбиване на терена. Малко по-късно Роберто Фабиан Аяла, асистентът на Лионел Скалони, удари Дани Олмо във врата, докато той празнуваше наблизо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Излагация
15:48 20.07.2026
2 Красимир Петров
15:51 20.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
15:52 20.07.2026
5 Нещастници
15:53 20.07.2026
6 Хммм
15:57 20.07.2026
7 ФИФА
16:01 20.07.2026
8 Меси Реве
16:02 20.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ганчев
16:09 20.07.2026
11 az СВО Победа 81
Така става, когато ФИФА се мъчи всякак да скрива искрите по и извън терена и да не показва какво се случва.
Коментиран от #14
16:09 20.07.2026
12 Типично
16:10 20.07.2026
13 Хайде Ся !
По Дивашки !
16:10 20.07.2026
14 Бега бе😂
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Чак пък пребити.Индианците от първият до последният мач правокираха на и извън терена.
16:18 20.07.2026
15 Василеску
16:18 20.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 С Р А М О Т А!!!
Коментиран от #27
16:19 20.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ходете на баня
Коментиран от #26, #36
16:24 20.07.2026
24 ХА ХА!!!
Коментиран от #28, #34
16:24 20.07.2026
25 БГ герои
16:25 20.07.2026
26 А БРЕ ПРИЯРЕЛЮ!!!
До коментар #23 от "Ходете на баня":Ако на гаучусите им бяха отменили гол като първия отменен на испанците, нали си на ясно, че у Америка щеше да се получи революция като тази през октомври 1917 г., ама щяха да й викат световната юлска!!!
16:27 20.07.2026
27 Тихо, Ганчо, тихо
До коментар #18 от "С Р А М О Т А!!!":Пише се ДУЗПА, неграмотни Ганчо. Като отидеш на световно и станеш световен, а на следващото втори, може и да си отваряш устата. Дотогава - тихо, тихо, тихооооо.
16:27 20.07.2026
28 разликата е...
До коментар #24 от "ХА ХА!!!":Ами едните са световни шампиони три пъти и три пъти вице шампиони. Това е разликата с теб, българси Ганьо.
Коментиран от #30
16:29 20.07.2026
29 Територията на кое световно игра?
16:31 20.07.2026
30 Баджо
До коментар #28 от "разликата е...":Не знам колко световни си гледал,но и трите им световни титли са менте.
Коментиран от #33
16:35 20.07.2026
31 Пеневата Чета
Коментиран от #35
16:46 20.07.2026
32 Ха ха ха
16:48 20.07.2026
33 Още един Ганьо
До коментар #30 от "Баджо":Само Бугарските световни са истински. На седмата ракия даже и олимпийски шампиони ставате. На осмата сте безмъртни. На деветата даже чушките за 12 лв/кг са ви евтини. Нали, Ганьо?
16:49 20.07.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #24 от "ХА ХА!!!":Те па испанците едни красавци. По черни и гнусни са испанците. Има много арабска кръв в тях . И те са били под робство , като нас. Каталуния затова иска да се отдели от тези гнусари.
16:53 20.07.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #31 от "Пеневата Чета":Браво. Каза им го.
17:01 20.07.2026
36 Хохохо
До коментар #23 от "Ходете на баня":Незнам кой кво е гледал, ама испанците им скриха топката на патагонските говеда- 20:0 удари към вратата в редовното време. Индиънс требваше реално да вървят към пампасите с 3 гюллета и два червени картона поне, още в редовното време. А на малкият Мук така му дръпнаха летящото килимче, че цял мач ходи пеш. По една кърджалийска ПКП.
Коментиран от #37
17:06 20.07.2026
37 Смех
До коментар #36 от "Хохохо":Ми накрая се гледа боксов мач🤣🤣 жалки некадърни аржентинци😂😂
17:09 20.07.2026
38 Ха,ха
17:14 20.07.2026
39 Кольо ментата
Още помним къде си я сложи наградата получена в Катар, ония калитко, вратярят им.
17:19 20.07.2026