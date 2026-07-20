Идеалният отбор на Световното първенство 2026

Световното първенство е в историята и е време за изводи и класации. Opta Sports, аналитична компания, е една от първите, които обявиха своя Отбор на Мондиал 2026.

Той е съставен с помощта на индекса Opta (средна оценка на играчите, която обобщава ключови статистически показатели). Поради тази причина френският национал Майкъл Олисе и вратарят на Кабо Верде Возиня не са включени, тъй като техните индекси са по-ниски от тези на конкурентите им.

Ето и символичната 11-орка:

Вратар

Грегор Кобел (Швейцария) – най-добър по предотвратени голове (3.3);

Защитници

Педро Поро (Испания) – отбеляза 2 гола, с най-много центрирания от защитниците (24);

Пау Кубарси (Испания) – начело е сред бранителите по точни подавания (671)

Лисандро Мартинес (Аржентина) – има гол и асистенция, в тима на Аржентина е лидер по точни подавания

Марк Кукурея (Испания) – лидер сред защитниците по точни подавания в последната третина (142);

Халфове

Родри (Испания) – негов е рекордът за точни подавания на едно Световно първенство (756), лидер е и в редица други класации

Джуд Белингам (Англия) – отбелязва седем гола, реализирайки 37% от ударите си;

Леандро Тросар (Белгия) – завърши с 2 гола и 2 асистенции

Нападатели

Лионел Меси (Аржентина) – вторият най-резултатен реализатор на турнира (8 гола)

Килиан Мбапе (Франция) – голмайстор на турнира с 10 гола

Ерлинг Халанд (Норвегия) – отбеляза седем гола, въпреки че докосна топката само 120 пъти през целия турнир