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Идеалният отбор на Световното първенство 2026

Идеалният отбор на Световното първенство 2026

20 Юли, 2026 17:15 955 3

  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • идиален отбор

Той е съставен с помощта на индекса Opta

Идеалният отбор на Световното първенство 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световното първенство е в историята и е време за изводи и класации. Opta Sports, аналитична компания, е една от първите, които обявиха своя Отбор на Мондиал 2026.

Той е съставен с помощта на индекса Opta (средна оценка на играчите, която обобщава ключови статистически показатели). Поради тази причина френският национал Майкъл Олисе и вратарят на Кабо Верде Возиня не са включени, тъй като техните индекси са по-ниски от тези на конкурентите им.

Ето и символичната 11-орка:

Вратар

Грегор Кобел (Швейцария) – най-добър по предотвратени голове (3.3);

Защитници

Педро Поро (Испания) – отбеляза 2 гола, с най-много центрирания от защитниците (24);

Пау Кубарси (Испания) – начело е сред бранителите по точни подавания (671)

Лисандро Мартинес (Аржентина) – има гол и асистенция, в тима на Аржентина е лидер по точни подавания

Марк Кукурея (Испания) – лидер сред защитниците по точни подавания в последната третина (142);

Халфове

Родри (Испания) – негов е рекордът за точни подавания на едно Световно първенство (756), лидер е и в редица други класации

Джуд Белингам (Англия) – отбелязва седем гола, реализирайки 37% от ударите си;

Леандро Тросар (Белгия) – завърши с 2 гола и 2 асистенции

Нападатели

Лионел Меси (Аржентина) – вторият най-резултатен реализатор на турнира (8 гола)

Килиан Мбапе (Франция) – голмайстор на турнира с 10 гола

Ерлинг Халанд (Норвегия) – отбеляза седем гола, въпреки че докосна топката само 120 пъти през целия турнир


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сатана Z

    2 1 Отговор
    На финала Кукурея напсува Меси на макя а оня отиде да се жалва на съдията ,че испанеца си закрила устата с ръка вместо да му забие едина тупалка.

    17:19 20.07.2026

  • 2 сащисан кравар

    2 1 Отговор
    Треньор Бай Дончо!

    17:30 20.07.2026

  • 3 .....

    1 1 Отговор
    Лукако бе, къв меси😂😂

    17:56 20.07.2026

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