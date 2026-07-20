Лудогорец с приемлив жребий в Лигата на конференциите

Лудогорец научи кой може да бъде следващият му съперник в Лигата на конференциите, ако успее да преодолее Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг на турнира.

Жребият, изтеглен днес в Нион, отреди "орлите" да срещнат победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице в третия квалификационен кръг.

При евентуално класиране напред разградчани ще бъдат домакини в първата среща, която е насрочена за 6 август. Реваншът ще се проведе седмица по-късно.

Любопитното е, че както Жилина, така и Катовице започват европейската си кампания именно от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Това означава, че двата отбора все още не са изиграли официален мач в евротурнирите през настоящия сезон.

Преди да мисли за потенциалния си следващ съперник обаче, Лудогорец трябва да се справи с Апоел Тел Авив, за да си осигури място в третия квалификационен кръг на надпреварата.